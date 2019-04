Netgear heeft even geleden nieuwe firmware voor zijn Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi Router uitgebracht. Deze router, ook wel als R9000 aangeduid, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Zo kan hij niet alleen op de 2,4- en 5GHz-banden data verzenden en ontvangen, maar ook op de 60GHz-band en daardoor is er een theoretische doorvoer van maar liefst 7.200Mbit/s. Verder zijn er maar liefst zeven gigabit-ethernetpoorten aanwezig, waarvan er een aan de wankant zit, en twee usb 3.0-aansluitingen. Deze firmware-uitgave draagt versienummer 1.0.4.28 en is voorzien van de volgende lijst aanpassingen:

R9000 Firmware Version 1.0.4.28



Bug Fixes: Fixes security vulnerability issues

Fixes the issue where Orange France IPTV does not work with the new UHD TV decoder New Features and Enhancements: Includes a USB driver update to support Apple File System (APFS)

Supports DHCP option 60 for Internet configuration

Updates the dynamic QoS database to v1.52