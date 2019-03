Er is een derde update voor FreeNAS versie 11.2 uitgekomen. Met deze software kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van FreeNAS kan op deze pagina worden gevonden.

FreeNAS versie 11.2 bevat onder meer een op Angular gebaseerde gebruikersinterface. Verder is grub de wacht aangezegd, ten gunste van FreeBSD's eigen bootloader, en datzelfde lot is warden ontvallen, ten gunste van iocage. De complete release notes voor versie 11.2 kunnen op deze pagina worden gevonden, de release notes voor deze update zien er als volgt uit:

FreeNAS 11.2-U3

The FreeNAS development team is pleased to announce the availability of the third update to FreeNAS 11.2. This is a bug fix release. Users of 11.2 systems are encouraged to update to 11.2-U3 using the instructions in the Guide.



Known Issues

We have tried our best to get iOS Safari to work properly with WebSockets over HTTPS but it appears to be an upstream Safari issue that only affects iOS devices. Until Apple resolves the issue, it is recommended to either use a different browser for HTTPS connections from iOS or, if security is not an issue, to use an HTTP connection from the iOS device.