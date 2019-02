Het is belangrijk om je computer up-to-date te houden, verouderde programma's kunnen fouten of beveiligingsproblemen bevatten die in een nieuwere versie inmiddels verholpen zijn. Het zoeken naar updates kan veel werk zijn, gelukkig zijn er verschillende programma's die daarbij kunnen assisteren, zoals SUMo en Patch My PC. Ook IObit is nu met een software-updater gekomen. Het is gratis, toont geen advertenties en kan verouderde software eenvoudig vanuit het programma zelf bijwerken. Het kan de ondersteunde software ook installeren als deze nog niet aanwezig is op de computer. De lijst met ondersteunde software is echter nog niet zo groot.

Nieuwe functies: Alle verouderde programma's in 1 klik snel en veilig updaten.

Must-have programma's installeren in 1 klik zonder advertenties of bundleware.

U krijgt een melding zodra er een update voor geïnstalleerde programma's beschikbaar is.

Gegarandeerd veilig updaten door automatisch een systeem herstelpunt aan te maken voor elke installatie.

Verouderde programma's op een gepland moment updaten.

Ondersteuning voor 32 talen.

Alle bekende bugs uit de Beta versie zijn verholpen