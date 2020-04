Het is belangrijk om je computer up-to-date te houden, verouderde programma's kunnen fouten of beveiligingsproblemen bevatten die in een nieuwere versie inmiddels verholpen zijn. Het zoeken naar updates kan veel werk zijn, gelukkig zijn er verschillende programma's die daarbij kunnen assisteren, zoals SUMo en Patch My PC. Ook IObit heeft een software-updater. Het programma is gratis, toont geen advertenties en kan verouderde software eenvoudig vanuit het programma zelf bijwerken. Het kan de ondersteunde software ook installeren als deze nog niet aanwezig is op de computer. De changelog voor versie 3.0.1 ziet er als volgt uit:

Changelog: Nieuwe Thuiswerk Tools categorie toegevoegd om populaire programma’s voor thuiswerken gemakkelijk te installeren.

Ondersteunt meer videoconferentie software zoals Zoom en GoToMeeting.

Kleine bugs zijn verholpen.