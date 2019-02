Versie 2.8.2 van StartIsBack++ is uitgekomen. Dit programma voegt een startknop en een startmenu aan Windows 8 en 10 toe, die werken zoals dat het geval was in Windows 7 en eerder. Zowel het uiterlijk als de functionaliteit is geheel naar persoonlijke smaak aan te passen. De versie met een plus aan het eind is voor Windows 8.1. De versie zonder plus is geschikt voor Windows 8. Heeft het programma een dubbele plus aan het eind dan is het voor Windows 10 bedoeld. Een licentie voor het programma kost vier, zeven of tien dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. Begin deze maand is versie 2.8 uitgekomen, waar onder meer de taakbalk dynamisch transparant gemaakt kan worden, en inmiddels zijn er ook alweer twee kleine updates verschenen.

Changes in version ++2.8.2: Fix light and dark mode issues

Reboot now honors "Use my sign-in info to reopen apps after restart" option Changes in version ++2.8.1: Fix jump list color missing with non-acrylic blur

Start menu will default to All programs view if My programs view is empty Changes in version ++2.8: Support for Windows 10 Version 1903: Light Mode support Light Mode Plain10 style

New Extraordinary Taskbar Perks: Dynamic taskbar transparency Centered taskbar icons Segmented taskbar