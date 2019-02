Voor de veiligheid is het beter om verschillende wachtwoorden te gebruiken. Als dan een bepaalde service wachtwoorden laat uitlekken, zijn niet meteen al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst. Buttercup is er een van, en is beschikbaar als webapplicatie en als app op verschillende platforms, zoals Android, iOS, Linux, macOS en Windows. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Versie 1.15.0 is uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen aangebracht:

This release includes the following new features, fixes and Improvements: We have revamped the way the password dialog works across the board #744

New password strength meter when setting a new password #531 #62

Accessibility: a tooltip for the password generator button #731

Disabled auto downloading of icons to mitigate security concerns, and instead icons for some popular sites are bundled with the app. #519

Improvements to "Warn before losing unsaved entry" feature #738 #741

Catalan locale #745

Improved French locale #737

Security warnings in the developer console #716