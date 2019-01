Voor de veiligheid is het beter om verschillende wachtwoorden te gebruiken. Als dan een bepaalde service wachtwoorden laat uitlekken, zijn niet meteen al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst. Buttercup is er een van, en is beschikbaar als webapplicatie en als app op verschillende platforms, zoals Android, iOS, Linux, macOS en Windows. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaars hebben versie 1.14.0 uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 1.14.0 Windows Binaries are now Code-signed 🎉 #704

Fix an issue with displaying WebDAV urls in error dialogs #728

Improve click area around password generator toggle #730 Version 1.13.0 Finnish 🇫🇮 localisation #722 - Thanks @ttamminen

Indonesian 🇮🇩 localisation #696 - Thanks @ampersanda

Search results group path is now displayed #701

Tolerate invalid RegExp patterns in search. #721

Prevent loss of unsaved entry when navigating away to other entries #634

Auto focus first search result #719

Other fixes and improvements Version 1.12.2 Mac release wouldn't open - #710

Windows secure-file-host would fail for local access Version 1.12.0 Allow the Buttercup Browser Extension to access the files on your computer #678

Fixes an issue where moving up and down through search results wouldn't update the scroll position #687

Fixes an unexpected error while trying to copy the username #698

Selecting results from search box now expands the sidebar tree to the correct position #638