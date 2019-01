Nikon heeft voor zijn KeyMission 80 digitale-actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.3 als versienummer. Deze camera's hebben een 1/2,3" cmos-beeldsensor met 12,4 megapixels aan boord als hoofdcamera en leggen beeld in 80 graden vast met maximaal een resolutie van 3968x2976 pixels. Voorbeelden kunnen in deze galerij bekeken worden. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 5MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit:

Wijzigingen van firmwareversie 1.2 naar 1.3 Een probleem opgelost dat opladen van de camera voorkwam als deze uit was wanneer aangesloten op de computer via USB.

Een probleem verholpen dat ervoor zorgde dat foto’s gemaakt met een “objectief voor selfies (camera 2)” horizontaal werden gedraaid wanneer gemaakt met de camera in de liggende stand.