Nikon heeft voor zijn KeyMission 80 digitale-actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.2 als versienummer. Deze camera's hebben een 1/2,3-inch-cmos-beeldsensor met 12,4 megapixels aan boord als hoofdcamera en leggen beeld in 80 graden vast met maximaal een 3968x2976-pixelresolutie, voorbeelden kunnen in deze galerij bekeken worden. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 5MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit:

Wijzigingen van firmwareversie 1.1 naar 1.2 Een probleem verbeterd dat het koppelen belemmerde of resulteerde in onbetrouwbare verbindingen wanneer de camera met de Android-editie van de SnapBridge-app werd gebruikt. Wijzigingen van firmwareversie 1.0 naar 1.1 Verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot een probleem dat resulteerde in onstabiel worden van verbindingen tussen de camera en iOS 10.2-compatibele versies van de SnapBridge app.

Gemaakte film- en fotodownloads met behulp van de SnapBridge app betrouwbaarder.

Een probleem verholpen waarbij zoom werd weergegeven tijdens externe fotografie met de SnapBridge app.

Een probleem verholpen waarbij locatiegegevens die waren verstrekt door de smartphone onjuist werden geregistreerd wanneer Aan was geselecteerd voor Locatie uploaden in het tabblad Verbinding maken van de SnapBridge app.