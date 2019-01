Oracle heeft de eerste update voor versie 6.0 van VirtualBox uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

The following items were fixed and/or added: User interface: fixed creation of desktop shortcuts for starting virtual machines (bug #18207)

User interface: allow the first run window to selecting host drives (bug #18230)

User interface: fixed attaching empty host optical drives (bug #18223)

User interface: implemented a new virtual optical disk creation window

USB: modified Linux backends to reset USB devices (previously, most guest attempts to reset USB devices were ignored)

PCnet: fixed a regression which caused some PCnet PCI guest drivers to not detect the emulated hardware (bug #18286)

Linux hosts: fixed conflict between Debian and Oracle build desktop files (bug #18264)

Linux and MacOS hosts: VirtualBoxVM command not accessible (bug #18257)

Windows guests: multiple monitor fixes with VBoxSVGA graphics

Windows guests: black screen with VBoxSVGA graphics when 3D is disabled (bug #18205)

Linux guests: fixed building drivers on SLES 12.4 (bug #18213)

Linux guests: fixed building shared folder driver with older kernels (bug #18238)

OS/2 shared folders: fixed write regression introduced in 6.0.0 GA