Hamrick Software heeft versie 9.6.26 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.6.22 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.6.26 Added support for 8 Fujitsu portable scanners fi-60F fi-65F ScanSnap S1100 ScanSnap S1100i ScanSnap S1300 ScanSnap S1300i ScanSnap S300 ScanSnap S300M

Fixed problem with some Brother printer/scanner/copiers

Fixed problem with some Canon LiDE scanners on Windows What's new in version 9.6.25 Added support for 4 new Canon scanners TR4500 TS6200 TS8200 TS9500

Fixed problem with some Epson printer/scanner/copiers

Fixed problem with some HP printer/scanner/copiers

Fixed duplex scanning with Samsung CLX-6200

Fixed problem with Brother MFC-L2700DW What's new in version 9.6.24 Improved color with some Epson ESC/I-2 scanners

Faster startup with some USB scanners

Fixed problem with HP ScanJet 4400c and 4470c What's new in version 9.6.23 Improved support for AirPrint/Scan (eSCL) scanners Faster reaction to Cancel button on Mac OS X and Linux Canon LiDE 300 and LiDE 400 Most newer HP printer/scanner/copiers Most newer HP document scanners Support for most AirPrint/Scan (eSCL) scanners over USB Support for future eSCL scanners without upgrading VueScan



