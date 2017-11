Versie 6.3 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features Support for DRACOON cloud service (DRACOON)

Support for Google Team Drives (Google Drive) (#9928)

Support for Joyent Triton Object Storage (Triton)

Support for China (Beijing) region (S3) Bugfix Allow custom endpoint with default connection profile (S3)

Unnecessary password prompt for connection (Local Disk)

Login where authentication is required with both password and one-time passcode (SFTP)

File not found failure when downloading folder form vault (Cryptomator)

Not possible to copy files between browser windows (FTP)