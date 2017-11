Er is een nieuwe bètaversie van foobar2000 uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.3.17 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.3.17 Fixed horrible, horrible bug with Ctrl+A “select all” handler in edit boxes stealing altgr+a making it impossible to type “a”.

Made possible to retag MP4/M4A files without 'ftyp' header.

Prevented decoding of broken MP3 frames that overlap with apparent file tags.

Allowed decoding of WAV files with sample rates above 1MHz.

Converter: Made format list sorting remembered.

Fixed tags not being read from certain WAV files.

Internal fixes to allow foo_input_exe/foo_input_ffmpeg decoding of HLS & RTMP streams.

Added internal IMA ADPCM decoder for specific WAV files that system codec refuses to process.

A minor-tweak-gone-wrong regression with FLAC tagging in beta 2 has been corrected.