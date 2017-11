Versie 7.0.10 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Tor Browser 7.0.10 is released

This release features important security updates to Firefox.It updates Firefox to version 52.5.0esr and Tor to version version 0.3.1.8, the second stable release in the 0.3.1 series. In addition to that we updated the HTTPS Everywhere and NoScript extensions we ship. For Windows users we backported patches from the alpha series that update the msvcr100.dll runtime library we include and which should make Tor Browser more robust against crashes due to misbehvaing third party software.



The full changelog since Tor Browser 7.0.9 (7.0.8 for Windows) is:



All Platforms Update Firefox to 52.5.0esr

Update Tor to 0.3.1.8

Update Torbutton to 1.9.7.10 Bug 23997: Add link to Tor Browser manual for de, nl, tr, vi Translations update

Update HTTPS-Everywhere to 2017.10.30 Bug 24178: Use make.sh for building HTTPS-Everywhere

Update NoScript to 5.1.5 Bug 23968: NoScript icon jumps to the right after update

Windows Bug 23582: Enable the Windows DLL blocklist for mingw-w64 builds

Bug 23396: Update the msvcr100.dll we ship

Bug 24052: Block file:// redirects early