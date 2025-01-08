Software-update: Tor Browser 14.0.4

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 14.0.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het TCP-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

All Platforms Windows + macOS + Linux Linux Android
  • Updated GeckoView to 128.6.0esr
Build System

Tor Browser

Versienummer 14.0.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-01-2025 17:31
0 • submitter: Munchie

08-01-2025 • 17:31

0

Submitter: Munchie

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
12-11 Tor Browser 15.0.1 1
Meer historie

Lees meer

Tor Browser

geen prijs bekend

Browsers

Reacties

-Moderatie-faq
0
0
0
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:

Er zijn nog geen reacties geplaatst


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.