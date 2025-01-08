Versie 14.0.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het TCP-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
All Platforms
Windows + macOS + Linux
- Updated NoScript to 12.1.1
- Bug tor-browser#42125: lock RFP part 2
- Bug tor-browser#43176: noscript-marker CSP warnings in the console
- Bug tor-browser#43282: Unable to click/tap/select anything adjacent the WebGL placeholders
- Bug tor-browser#43296: NoScript-blocked video content placeholder is not centered
- Bug tor-browser#43338: Custom zoom + "Zoom text only" breaks pdfjs
- Bug tor-browser#43343: Remove YEC 2024
- Bug tor-browser#43352: Failing connection attempts to multicast IPv6 ff00:::443 logged during NoScript updates
- Bug tor-browser#43366: Do not use system accent color in inputs
- Bug tor-browser#43382: Rebase Tor Browser Stable onto 128.6.0esr
- Bug tor-browser#43384: Backport security fixes from Firefox 134
- Bug tor-browser-build#41333: Update STUN servers in Snowflake builtin bridges
- Bug tor-browser-build#41338: Add CDN77 meek bridge
Linux
- Updated Firefox to 128.6.0esr
- Bug tor-browser#43269: NoScript localization issue
Android
- Bug tor-browser-build#41311: AppArmor profile fails on Debian stable
- Bug tor-browser-build#41313: Show waiting cursor while app opens
Build System
- Updated GeckoView to 128.6.0esr
- All Platforms
- Updated Go to 1.22.10
- Bug tor-browser-build#41321: Update PieroV's expired keys
- Bug tor-browser-build#41340: Update kick_devmole_build script with Mullvad's new GitHub workflow endpoint
- macOS
- Bug tor-browser-build#41325: Newer versions of 7z fail to extract our dmg files because of the /Applications symlink
- Bug tor-browser-build#41327: Print more logs when make_full_update.sh failed to generate mar file in dmg2mar
- Android
- Bug tor-browser#42690: Add the commands to produce the APKs to tools/geckoview