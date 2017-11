Versie 10.7 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen, als opvolger van de eerder deze maand verschenen versie 10. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In versie 10 is onder meer de gebruikersinterface opgefrist, zodat die er ook in hoge resoluties goed uit ziet. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Features New "Icons" theme (set as default). Enhancements Updated "List" theme and user interface.

Updated installer and translations.

Improvements to disc copying tools. Bug Fixes Resolved problem with burning big compilations (more than 200.000 files).

Fixed bug with detection of 50GB and 100GB Blu-ray Discs.

Minor bug fixes and improvements.