Er is met versienummer 2.20 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.993 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Improved event support in MSHTML.

Preloader support on ARM64.

Interpolation modes in Direct3D.

Improved metafile support in GdiPlus.

Initial version of Kerberos5 Authentication Package.

OLE clipboard cache improvements. Bugs fixed in 2.20 (total 15): 40873: Multiple games (Witcher 3, Firewatch, The Solus Project, Banished) require dcl_input_ps support

41960: Totally Accurate Battle Simulator alpha crashes

43236: F.E.A.R, Condemned: Criminal Origins have no in-game audio

43457: The First Templar - Steam Special Edition crashes in the main menu

43512: Hellblade: Senua's Sacrifice - the player character is severely distorted

43572: Ham Radio Deluxe 6.4 crashes on unimplemented function ntdll.dll.RtlIpv4StringToAddressW

43770: Fidibo installer crashes very early in win7 mode

43810: Playkey needs api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll.__stdio_common_vsprintf_p

43883: Endless Legend - Broken in 2.18, worked in 2.17

43886: Xenia emulator needs api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll

43912: wine-2.0.3/programs/wineboot/wineboot.c:684]: (style) Suspicious condition

43913: Process Hacker 3.x needs ntdll.dll.RtlDosPathNameToNtPathName_U_WithStatus

43914: 64-bit RPCS3 emulator doesn't start, loader reports 'Invalid address' (non-relocatable PE wants to use lowest possible image base on NT: 0x10000 / 64 KB)

43920: Access violations during start-up of the Tina 11.0 and Circuitmaker2000 software

43927: Wine crashes when running anything (when compiled with gcc4.2, clang works)