Versie 7.0.6 van Tor Browser is uitgekomen . Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This release important security updates for Firefox (52.4.0esr) and a new Tor stable version (0.3.1.7), the first one in the 0.3.1 series. In addition to that we updated the HTTPS Everywhere and NoScript extensions we ship. Moreover, we fixed minor usability issues and a bug which, under particular circumstances, caused all tabs to crash after closing single one.

Update Firefox to 52.4.0esr

Update Tor to 0.3.1.7

Update Torbutton to 1.9.7.7 Bug 22542: Security Settings window too small on macOS 10.12 (fixup) Bug 20375: Warn users after entering fullscreen mode

Update HTTPS-Everywhere to 2017.9.12

Update NoScript to 5.0.10

Bug 21830: Copying large text from web console leaks to /tmp

Bug 23393: Don't crash all tabs when closing one tab