Versie 3.1.1 van Piwik is uitgekomen. Piwik is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Piwik verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. In versie 3.0 is onder meer de gebruikersinterface opgepoetst en volgt deze nu de Material Design. Dit moet er toe leiden dat Piwik beter en sneller reageert, met name op mobiele apparaten. De release notes voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

In this release we have fixed a few small bugs as well as a couple regressions introduced in Piwik 3.1.0, and introduced a minor performance improvement as well as better compatibility for Windows.

21 tickets have been closed by more than 7 contributors!