Versie 3.2.1 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows en macOS. In versie 3.1 is onder meer de ondersteuning voor macOS compleet en kunnen animaties als gif, mp4, mkv of ogg worden opgeslagen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Krita 3.2.1 Released

Krita 3.2.1 is a bug fix release. The following issues were fixed: Crash on startup if only OpenGL 2.1 is found: if you had to disable opengl for 3.2.0, you can try to enable it again

A crash when changing layer types in the gmic-qt plugin

A bug where gmic-qt could crash on odd-sized images

A regression where using the text tool would break the brush tool

The option to use the native platform’s file dialogs was restored

A bug where selecting the line tool would disable the flow slider

Some issues with the LUT docker were fixed