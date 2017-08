Versie 6.2.2 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 6.2.0 zijn de volgende problemen verholpen:

Bugs fixed in version 6.2.2: Failure copying files in vault (Cryptomator)

Failure detecting vault when uploading, copying or moving files to locked vault (Cryptomator) Bugs fixed in version 6.2.1: Default to WebDAV for http:// scheme in quick connect and CLI

Selecting multiple files to copy URL will only copy first item in list (#10024)

Quick Look only works one time (#9889) (Mac)