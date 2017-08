Mozilla heeft een update voor versie 55 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 55 is onder meer de ondersteuning voor WebVR, zijn er verbeteringen aangebracht in de zoekbalk, zien we enkele prestatieverbeteringen en zal bij een schone installatie automatisch de 64bit-versie worden geïnstalleerd als de systeemspecificaties van de computer goed genoeg zijn. In versie 55.0.1 zijn verder nog de volgende problemen aangepakt:

Fixed Fix a rendering issue with some PKCS#11 libraries (bug 1388370)

Fix a problem causing What's new pages not to be displayed (bug 1386224)

Fix a regression the tab restoration process (bug 1388160)

Disable the predictor prefetch (bug 1388160)

