Er is met versienummer 2.11 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.649 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: OpenGL support in the Android driver.

Support for security labels.

Relay debugging on ARM64.

More dictionary support in WebServices.

New registry file parser in RegEdit. Bugs fixed in 2.11 (total 16): 11433: unimplemented function ole32.dll.OleGetIconOfFile

22776: Call of Duty: Modern Warfare 2 flickery textures in midrange background

27106: IMSSA EuroDEEM (VB6 app) fails on startup, reporting "Type MisMatch" error (VARIANT_Coerce: treat VT_NULL like VT_EMPTY when converting to VT_BSTR)

32233: Battlefield Bad Company 2 weapons/items hold by player distorted/invisible

33740: Sound Recorder displays error when seeking MP3 stream to the end

39909: 4K display bug (3840x2160)

42140: "Unrecognized stencil op 0" messages flooding system log in Söldner Secret Wars

42910: Scrabble (Infogrames) multiplayer requires IDirectPlay4::EnumConnections

43084: PresentMon requires tdh.dll

43098: WarBR: game (WarS v5.5 p4) crashes on unimplemented function wmvcore.dll.WMCheckURLScheme when using native wmp.dll (WMP9)

43122: Retro Achievements Snes9x emulator crashes on start

43152: VistA GuiMail won't start, needs adsldpc.dll

43157: Adobe Premiere needs ntoskrnl.exe.KeAcquireSpinLockRaiseToDpc

43175: redefinition of typedef ‘ID2D1Image’ (gcc-4.2)

43216: winhttp fails to redirect from http to https on 301 error.

43220: Adobe Premiere needs ntoskrnl.exe.KeReleaseSpinLock