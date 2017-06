Door Bart van Klaveren, woensdag 14 juni 2017 17:49, 0 reacties • Feedback

Bron: FileZilla

Er is een update voor versie 3.26.0 van de opensource-ftp-client FileZilla verschenen. FileZilla is klein, simpel en toch compleet. Het programma is populair vanwege de geringe belasting van de systeembronnen. FileZilla is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan vanaf deze pagina in verschillende uitvoeringen worden gedownload. In versie 3.26.0 is eindelijk iets gedaan aan het feit dat wachtwoorden onversleuteld en onbeveiligd op de computer worden opgeslagen, iets waar gebruikers al jarenlang om vragen. Sindsdien zijn nog de volgende verbeteringen aangebracht: