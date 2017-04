Door Bart van Klaveren, donderdag 27 april 2017 19:29, 9 reacties • Feedback

Bron: CDex

Versie 1.85 van CDex is verschenen. Dit programma is in staat om de muziek van een audio-cd te rippen. Het is mogelijk om de muziek als wav-geluid te bewaren, maar omzetten naar flac, ogg vorbis of mp3 is ook mogelijk. Het programma maakt voor het omzetten gebruik van diverse encoders, waarvan de bekende LAME-encoder standaard geselecteerd is. Naast de standaardversie is er ook een portable-versie, maar deze loopt enkele edities achter. Deze uitgave verhelpt enkele kleine problemen en zou weer goed met Windows 10 met de Creators Update samen moeten werken.