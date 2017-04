Door Bart van Klaveren, vrijdag 14 april 2017 16:26, 0 reacties • Feedback

Bron: Dunes MultiMedia

Dunes MultiMedia heeft versie 7.8.0.0 van WinNc uitgebracht. Dit bestandsbeheerprogramma is, zoals de naam al probeert aan te geven, een kloon van het aloude Norton Commander. Het kan worden gebruikt als alternatief voor Windows Verkenner en moet concurreren met programma's als Total Commander, Altap Salamander en Directory Opus. Een licentie kost zo'n 35 euro en de korting van 25% geldt op dit moment nog steeds.

In versie 7 is onder meer ondersteuning voor Windows 10 toegevoegd en heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. In deze release zijn enkele kleine fouten gerepareerd, laat het programma nu zien hoeveel licenties er in gebruik zijn en worden nu ook gebruikers van de shareware-versie op de hoogte gesteld als er een update is. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht: