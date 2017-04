Door Bart van Klaveren, vrijdag 14 april 2017 12:03, 0 reacties • Feedback

Bron: StartIsBack

Nadat Microsoft in Windows 8 het klassieke startmenu de wacht aanzegde, verschenen er al snel diverse gratis en betaalde tooltjes die dit alsnog toevoegden. StartIsBack is daar een voorbeeld van en valt in de laatste categorie. Het voegt een startknop en een startmenu aan Windows 8 en 10 toe, die werken zoals dat het geval was in Windows 7 en eerder. Zowel het uiterlijk als de functionaliteit is geheel naar persoonlijke smaak aan te passen. De versie met een plus aan het eind is voor Windows 8.1, De versie zonder plus is geschikt voor Windows 8. Heeft het programma een dubbele plus aan het eind dan kan hij op Windows 10 worden gebruikt. Een licentie voor het programma kost drie, vijf of tien dollar en mag daarvoor op een, twee of vijf computers worden gebruikt. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd: