donderdag 9 maart 2017

Bron: TagScanner

Versie 6.0.20 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.0.20: New: Feature to quick formatting of field value in Editor

New: Now you can exclude field from processing using a minus sign before the name

Improved: Regular Expressions now works with multiline fields

Fixed: Reading of ID3v2 fields INVOLVEDPEOPLE and MUSICIANCREDITS

Updated support for FLAC and OPUS

Translation: Bulgarian



TagScanner 6.0 screenshot. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.