Door Bart van Klaveren, maandag 6 februari 2017 09:41, 1 reactie • Feedback

Bron: Bonecode

Versie 12.17.0 van EditBone is uitgekomen. EditBone is een opensource- en lichtgewichtteksteditor met uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken. Verder kan het programma bestanden vergelijken. In versie 10 heeft het programma onder meer een nieuw uiterlijk gekregen, zijn er aparte downloads voor 32bit- en 64bit-omgevingen en is SynEdit vervangen door een zelfontwikkelde component die betere mogelijkheden voor de toekomst biedt. Het programma wordt actief ontwikkeld en om de paar dagen verschijnt er wel een nieuwe versie met kleine verbeteringen. De changelog voor de afgelopen anderhalve maand ziet er als volgt uit:

Changes in version 12.17.0 Added highlighter for Markdown

Fixed completion proposal

Optimized highlighter loading

Updated language files Changes in version 12.16.3 Fixed find in files

Fixed in selection search Changes in version 12.16.2 Fixed check for updates

Fixed XML formatter Changes in version 12.16.1 Fixed column mode painting Changes in version 12.16.0 Added undo for sort

Fixed word wrap

Fixed state of document modification

Updated AlphaSkins controls v11.24

http://www.alphaskins.com/ Changes in version 12.15.3 Fixed text highlighter

Fixed color options

Many other small fixes Changes in version 12.15.2 Fixed code folding

Fixed completion proposal

Fixed scroll bars

Fixed word wrap

Fixed SQL options

Updated language files Changes in version 12.15.1 Fixed code folding Changes in version 12.15.0 Fixed reopen files

Fixed code folding

Fixed unicode painting

Fixed AutoIt highlighter

Optimized painting

Updated AlphaSkins controls v11.23

http://www.alphaskins.com/

Note! Skins are updated to support 200% scaling mode

Updated language files Changes in version 12.14.0 Added code folding for XML

Fixed code folding

Fixed colors and highlighters

Fixed JSON, SQL, and XML formatting Changes in version 12.12.0 Added random sort

Fixed code folding

Fixed guide lines painting

Fixed file tree editing

Fixed word wrap

Updated language files Changes in version 12.11.0 Added title bar options

Added find all

adds caret for every match

Fixed modified file name formatting

Fixed Lua highlighter

Updated language files Changes in version 12.10.2 Fixed modified file name formatting

Fixed directory icon in find in files

Updated language files



EditBone 10.0, klik op de afbeelding voor een grotere versie.