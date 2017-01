Door Bart van Klaveren, woensdag 25 januari 2017 17:44, 4 reacties • Feedback

Bron: Wine HQ, submitter: Choenzer

Versie 2.0 van Wine is uitgekomen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.224 titels. De release notes voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Wine 2.0 Released



This release represents over a year of development effort and around 6,600 individual changes. The main highlights are the support for Microsoft Office 2013, and the 64-bit support on macOS.



It also contains a lot of improvements across the board, as well as support for many new applications and games. See the release notes for a summary of the major changes.



This is the first release made on the new time-based, annual release schedule. This implies that some features that are being worked on but couldn't be finished in time have been deferred to the next development cycle. This includes in particular the Direct3D command stream, the full HID support, the Android graphics driver, and message-mode pipes.