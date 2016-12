Door Bart van Klaveren, donderdag 29 december 2016 17:27, 9 reacties • Feedback

Bron: OpenELEC, submitter: bjl

De final release versie 7.0 van het Open Embedded Linux Entertainment Center is uitgekomen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. OpenELEC is eenvoudig te installeren, onderhouden en gebruiken, en is verder klein en razendsnel. Overigens rommelt het in OpenELEC-land en een groot aantal ontwikkelaars zijn uit het project weggelopen en hebben een fork onder de naam LibreELEC opgezet.

In OpenELEC versie 7.0 is onder meer de overstap naar Kodi 16.1 gemaakt, is er een groot aantal onderdelen uit het os bijgewerkt en is er ondersteuning voor Bluetooth-audio. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder voor je op een rijtje gezet