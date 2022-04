Een Nederlandse sterrenkundige fotografeerde met een all-skycamera en een zelfgebouwd systeem een jaar lang elke vijftien seconden de hemel en vatte dat in een enkele afbeelding.

Het leek er even op dat de Nederlandse sterrenkundige en Astron-onderzoeker Cees Bassa een nieuwe versie van The Dress op Twitter had geplaatst. Volgens een Twitter-gebruiker had Bassa's zandloperfiguur met blauw-, zwart- en goudgekleurde banden wel wat weg van de kenmerkende gestreepte jurk die in 2015 wekenlang internet bezighield. Was die jurk nou blauw en zwart of toch wit en goud?