Ophef in de gemeenschap van cryptologen en andere geïnteresseerden in cryptografie eerder deze maand: op Cryptology ePrint van de International Association for Cryptologic Research verscheen een paper van de hand van Claus Peter Schnorr over het snel kunnen ontbinden in priemfactoren. Vooral vanwege een zin uit de samenvatting kwam de publicatie vol in de schijnwerpers: "Dit vernietigt het RSA-cryptosysteem." De implicaties van deze claim zijn enorm, als hij waar zou zijn. RSA staat aan de basis van de beveiliging van communicatie tussen banken onderling en met klanten, e-commerce, telecommunicatie enzovoort. De ophef over de paper van Schnorr lijkt onnodig, maar dat betekent niet dat beveiliging die RSA biedt niet bedreigd wordt.

Wat is RSA ook alweer?

De kans is groot dat je de term RSA voorbij hebt zien komen, maar wat is het ook alweer? Encryptie of versleuteling bestaat al eeuwen en daarbij ging het lange tijd vrijwel uitsluitend om symmetrische encryptie. Je zet met behulp van een sleutel een tekst om in iets wat daarmee standaard onleesbaar wordt, en degene die ook de sleutel heeft, draait dat proces om en verkrijgt weer de leesbare tekst. Dat was zo met het Ceasarschrift bij de Romeinen, de Enigma in de Tweede Wereldoorlog en de DES-vercijfering daarna.