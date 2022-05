De beeldmaat is de belangrijkste factor als het gaat om de beleving van een televisie; hoe groter het scherm hoe meer impact het beeld heeft. Grotere schermen zijn natuurlijk duurder om te maken, maar door innovatie en schaalvergroting zijn deze kosten in de loop der tijd flink teruggedrongen. Hierdoor konden kopers van een nieuwe tv zich een steeds grotere maat veroorloven en dus hebben we in de afgelopen decennia een gestage groei van beeldmaten gezien. Dit jaar is 55 inch, oftewel 1,4 meter, de gemiddelde beeldmaat van nieuwe televisies voor in de huiskamer. De vraag naar 55"-televisies is zelfs zo groot dat er sprake is van een panelentekort in deze maat.

Hoogste tijd dus om de populairste 55"-modellen met elkaar te vergelijken. Voor deze round-up zijn we de Pricewatch ingedoken. In de prijsklasse van rond de 600 euro wordt veel gezocht en dus zijn we op zoek gegaan naar courante modellen voor dit bedrag. Helaas zijn de prijzen van televisies haast net zo beweeglijk als de aandelenkoers van TomTom en dus is de kans groot dat de prijzen van de door ons geteste modellen op het moment dat je dit leest, compleet anders zijn. Hieronder noemen we de modellen die we getest hebben, op volgorde van prijs op het moment van schrijven.



De Samsung UE55TU7020 is veruit de goedkoopste, met een laagste prijs in de Pricewatch van 529 euro. De Hisense 55A7500F kost exact 600 euro. De Sony KD-55X7055 en LG 55NANO816 zijn het duurst, met prijzen van respectievelijk 645 en 649 euro. Alle geteste televisies zijn voorzien van smart-tv en het zijn allemaal Nederlandse modellen, zodat ze zich eenvoudig laten installeren op de netwerken van de grootste televisieaanbieders. We hadden ook graag een model van Panasonic en Philips willen testen, maar Panasonic had geen 55"-model in deze prijsklasse en dat van Philips was niet tijdig leverbaar.