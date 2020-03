Inleiding

2020 biedt voor sportliefhebbers een hele zomer vol met belangrijke evenementen, tenminste als het coronavirus geen roet in het eten gooit. Dan vindt de aftrap van de sportzomer op vrijdag 12 juni plaats in Rome, en begint om 21:00 uur de wedstrijd tussen Turkije en Italië in de poulefase van het Europees kampioenschap voetbal. Daarna rolt de sportzomer door met de Tour de France en gaan we tennissen in Wimbledon. Hierna begint dan het grootste sportevement ter wereld, waaraan ongeveer 10.500 sporters uit 204 landen zullen deelnemen: de 32e editie van de Olympische Spelen in Tokio.

Als sportliefhebber kun je deze zomer dus hopelijk genieten van honderden uren livetelevisie. Traditioneel bereiden veel mensen zich hierop voor door een nieuw toestel aan te schaffen. Als je een televisie uitzoekt waarmee je met je familie en/of vriend(inn)en naar sport wil kijken, moet het beeld natuurlijk goed zijn, maar hij moet toch vooral lekker groot zijn en het liefst niet te duur. Daarom zijn we de Pricewatch ingedoken op zoek naar 65"-televisies voor een zo laag mogelijke prijs.

We hebben van alle bekende merken de goedkoopste 65"-er genomen, waarbij we hebben gelet op een goede verkrijgbaarheid. Van LG hebben we gekozen voor de 65UM7450, die op het moment van schrijven voor 700 euro in de Pricewatch te vinden is. Van Philips hebben we de 65PUS6504 gekozen, die zo'n 650 euro moet opbrengen. De Salora 65UHL2800 kost slechts 550 euro. Van Samsung hebben we de UE65RU7170 van 900 euro getest en de duurste tv in deze test komt van Sony: de KD65XG7096 die net iets meer kost dan de Samsung. We hebben ook gekeken naar een tv van Panasonic, maar we konden in deze maat geen model vinden dat redelijk betaalbaar en goed verkrijgbaar is.