Samsung Galaxy Note 10+

De Note-serie van Samsung is een vreemde eend in de bijt en dat is bijzonder in een markt waarin fabrikanten heel hard achter elkaar aan lopen als het gaat om vernieuwing, maar ook vaak het weglaten van dingen. Logica dicteert echter dat er best nog liefhebbers van een bepaalde feature blijven als de grote meerderheid er misschien geen behoefte meer aan heeft. De stylus is daar een prima voorbeeld van. Voorheen waren er immers genoeg telefoons met een pennetje en de Note-telefoons zijn nu zo ongeveer nog de enige.

Toch is dat in de smartphonewereld niet zo vanzelfsprekend. Vind nog maar eens een telefoon met een verwisselbare batterij. Ook telefoons met een kunststof achterkant zijn bijzonder schaars. En hoe vaak kom je nog een telefoon met een 16:9-scherm tegen? Of een met het formaat van een iPhone 5? Of een smartphone met toetsenbord? Toch horen we heel regelmatig berichten van familie, vrienden en tweakers dat hier nog wel degelijk interesse in is. Voor fabrikanten is het echter schijnbaar zelden de moeite waard om nog iets met die vraag te doen. Gelukkig is de smartphone met stylus echter nog niet uit de markt verdwenen, want de Note 10+ is hier.

Samsung brengt voor het eerste ook een tweede, kleinere Note uit. Deze konden we voor deze review helaas nog niet bemachtigen. De Note 10+ is echter de meest geavanceerde versie, met onder meer extra werkgeheugen, een time of flight-camera en een hogere schermresolutie. Samsung heeft diverse nieuwe S Pen-functies toegevoegd aan de Note 10-toestellen, zoals nieuwe Air Actions en live op gezichten tekenen. Op cameragebied is kunstmatige achtergrondonscherpte in de videomodus een opvallende nieuwkomer en de videostabilisatie zou verder verbeterd zijn. Het spreekt voor zich dat we deze en de andere nieuwe features uitgebreid hebben getest.