Ontwerpers van televisies worstelen al tijden met de plaatsing van de luidsprekers. Als de luidsprekers aan de voorkant van de televisie worden geplaatst, levert dat een beter geluid op, doordat ze dan op je oren zijn gericht. Omwille van het design wordt vaak gekozen voor luidsprekers die naar beneden zijn gericht, zodat er, geheel volgens de trend die we ook bij telefoons zien, zoveel mogelijk scherm aan de voorkant te zien is. Sony kwam twee jaar geleden met een interessante oplossing voor dit probleem in de vorm van de A1-oledtelevisie, die voorzien is van een oledpaneel dat naast beeld ook geluid opwekt. Sindsdien hebben alle oledtelevisies van Sony dit Acoustic Surface-audiosysteem.

Het onderwerp van deze review, de AG9, is uitgebracht in de Master Series, waarmee het Japanse merk wil aangeven dat dit het topmodel in de oledline-up is. We mogen dus de beste beeldkwaliteit verwachten die Sony in huis heeft. De AG9 kan hdr weergeven in de formaten hdr10, Dolby Vision en hybrid-log gamma. Ook is er een speciale 'Gekalibreerd voor Netflix'-modus, waarvoor de beeldinstellingen in samenwerking met deze populaire videodienst tot stand kwamen.

Het audiosysteem kan Dolby Atmos-geluid weergeven en is te gebruiken in combinatie met een av-receiver. Hierbij kan de AG9 dienen als centerspeaker in een complete surround-luidsprekeropstelling. De tv draait op Android TV versie 8 Oreo van Google en de afstandsbediening is uitgerust met microfoons voor spraakzoekopdrachten via Googles Assistent. De AG9 is verkrijgbaar in de maten 55, 65 en 77 inch. Wij bekeken de middelste maat, die op het moment van schrijven voor een stevige 4100 euro in de Pricewatch is te vinden.