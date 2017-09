Ze worden een beetje overschaduwd door de komst van de iPhone X, maar Apple heeft de iPhone 8 en 8 Plus ook aangekondigd en ze brengen de verandering waar we bij de iPhone 7 al op hoopten; een nieuw en fris uiterlijk. Dat is waarschijnlijk dan ook de reden dat deze iPhones niet 7s en 7s Plus heten, maar iPhone 8.

De iPhone 8-serie heeft een glazen achterkant en dat is voor het eerst sinds de iPhone 4s. Het is eigenlijk ook meteen de enige grote verandering in het ontwerp, want de vormen en afmetingen zijn globaal hetzelfde als bij de 7-serie.De keuze voor glas zien we vaker dit jaar bij high-end modellen en de metaalmoeheid van Apple zal waarschijnlijk dezelfde reden hebben als bij die toestellen. We zien namelijk steeds meer goedkope smartphones die geheel van metaal gemaakt zijn, waardoor het lastig is om als luxe materiaal te zien.

We hebben de iPhone 8 en 8 Plus hier in Cupertino uitgebreid vast gehad en ze voelen niet wezenlijk anders aan dan de 7 en 7 Plus. Ze hebben dezelfde omvang, maar ook het extra gewicht bleek lastig voelbaar. De keuze voor glas heeft wel tot gevolg dat de achterkant van de iPhone 8 (Plus) besmettelijker is, want vingervegen zie je nu eenmaal beter op dit materiaal. Dat wordt poetsen dus. Daarnaast zullen ook deze iPhones een stuk fragieler zijn dan hun metalen evenknieën, hoewel Apple wel beweert het sterkste glas gemaakt te hebben dat ooit op een smartphone gezet is.

Toestel iPhone 8 iPhone 7 iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus Lengte 138,4mm 138,3mm 158,4mm 158,2mm Breedte 67,3mm 67,1mm 78,1mm 77,9mm Dikte 7,3mm 7,1mm 7,5mm 7,3mm Gewicht 148g 138g 202g 188g Initiële prijs

goedkoopste versie 809 euro 769 euro 919 euro 909 euro

Een ander gevolg van een glazen achterkant is dat de antennelijnen niet meer op de achterkant te zien zijn. Die lopen bij de iPhone 7-serie boven- en onderlangs. Bij de nieuwe iPhones zie je ze alleen aan de zijkanten lopen. Ook zijn de iPhone 8 en 8 Plus nu draadloos op te laden met een Qi-lader, wat niet mogelijk is met een metalen achterkant. Apple kondigde in Cupertino ook een mat aan waarmee zowel de nieuwe iPhones, alle Apple Watch-varianten en de AirPods, met nieuw laaddoosje, tegelijkertijd draadloos kunnen worden opgeladen.

Apple benadrukte de kwaliteit van de nieuwe luidspreker van de iPhones tijdens de presentatie, dus we zijn erg benieuwd hoe die klinkt in een stille ruimte. Tijdens de hands on-sessie was het door al het rumoer niet mogelijk om daar een goed beeld van te krijgen, dus of de iPhone 8 en 8 Plus aanmerkelijk beter klinken dan hun voorgangers weten we pas bij de review. De luidspreker zou 25 procent luider kunnen en betere basstonen kunnen produceren.

Camera

Helaas zit er net als vorig jaar alleen op de Plus-variant een dubbele camera en dat is teleurstellend, zeker aangezien de kleinere iPhone behoorlijk in prijs omhoog is gegaan in verhouding tot de Plus-variant. De camera's hebben globaal dezelfde specificaties als hun versies van vorig jaar, maar ze zouden door een nieuwe sensor beter presteren slecht licht. Apple heeft een eigen isp in de iPhones gezet en deze zou er mede voor moeten zorgen dat focussen bij weinig licht een stuk beter gaat. Ook maakt de nieuwe isp hardwarematige ruisreductie mogelijk. Dat konden we uiteraard nog niet goed testen bij het evenement op Apple Park.

De camera van de nieuwe iPhones reageert snel en schiet op het eerste gezicht mooie beelden. We konden hem niet echt stresstesten natuurlijk, bij gebrek aan lastige lichtomstandigheden, dus hoe groot de stap vooruit is met de nieuwe camera gaan we de tijdens de reviewperiode testen. Wat we ook uitgebreid zullen testen tijdens de review: de videomogelijkheden van de nieuwe iPhones. Ze kunnen in 4k filmen met 60fps en de slow motion-modus wordt nog interessanter op 1080p-resolutie met 240fps.

Wat we wel konden proberen is de nieuwe Portret Lighting-modus. Daarbij kun je alleen in het geval van de Plus-versie met dubbele camera bij de portretmodus de belichting van een gezicht in real time of achteraf aanpassen, om bijvoorbeeld een wat meer dramatisch effect te creëren door de contouren van een gelaat aan te zetten of de achtergrond zelfs helemaal weg te laten. Dat werkt vlot en het is een leuke toevoeging aan de mogelijkheden van de portretmodus voor als je vaak mensen fotografeert.

Augmented reality

Bij de nieuwe iPhones ligt legt Apple de nadruk op augmented reality. De camera's, processor en gpu zouden zijn aangepast op AR en ze hebben een nieuwe gyroscoop en accelerometer voor apps die gebruikmaken van ARKit. We konden al even wat spellen zien die met de technologie werken. Dat zag er heel aardig uit en de virtuele objecten werden redelijk correct op de tafel geplaatst. Het is leuk speelgoed, maar heeft ook nuttige functies, zoals het opmeten van je huis zonder meetlat.

Apple noemde ook nog een interessante functie waarbij je bij een sportwedstrijd de spelersnamen in beeld kunt krijgen terwijl ze over het veld rennen en bijvoorbeeld hun statistieken meteen kunt opvragen. De toch al goede app Sky Guide krijgt ook een AR-functie, waarbij je niet meer naar een getekende sterrenhemel hoeft te kijken, maar de informatie via de camera bij de echte sterren kunt zien.

Bionische chip

Gelukkig heeft niet alleen de nieuwe iPhone X de nieuwe A11 Bionic-chip. De iPhone 8-serie heeft hem ook en hij zou weer een stuk sneller en zuiniger moeten zijn. Apple heeft een hexacore-chip gemaakt met twee clusters met elk drie kernen. De twee snelle Monsoon-kernen zouden 25 procent sneller zijn dan de snelle Hurricane-kernen in de A10-chip en er zitten vier energie-efficiënte Mistral-kernen in, die in totaal maar liefst 70 [procent sneller zouden moeten zijn dan de twee zuinige Zephyr-kernen van de A10.

Een verbetering ten opzichte van de A10-soc is ook dat de snelle en langzame kernen tegelijk aan het werk gezet kunnen worden en ze kunnen dynamisch aan en uit gezet worden. Apple houdt steeds meer in eigen hand en heeft dan ook een eigen gpu gemaakt met drie kernen. Deze zou dertig procent sneller moeten zijn dan zijn voorganger, die nog door Imagination ontworpen werd. Er valt natuurlijk weinig te zeggen over de prestaties ten opzichte van de A10 of andere socs, dus het enige dat we erover kunnen zeggen is dat de iPhone 8 en 8 Plus snel aanvoelen en dat apps erg snel starten.

Vaste waarden, nieuwe waarden

De iPhone 8-serie heeft naast de nieuwe toevoegingen een heel aantal dingen die op het eerste gezicht hetzelfde zijn gebleven. Zo is de grootte en resolutie van de lcd's onveranderd, zijn ze even waterbestendig als de vorige generatie met een ip67-rating en hebben ze evenveel werkgeheugen.

Wel is het minimale opslaggeheugen omhooggegaan van 32GB naar 64GB en dat is een fijne vooruitgang. Er is geen 128GB-versie, maar beide telefoons hebben wel een 256GB-variant. De toevoeging van True Tone zorgt ervoor dat de kleurtemperatuur aangepast wordt naar het omgevingslicht en dat is prettig voor de ogen. Ook hebben de nieuwe iPhones Bluetooth 5.0 en ze zijn up-to-date met dit draadloze protocol.

De nieuwe toestellen draaien vanaf de release iOS 11. We konden er weer even aan proeven en er zijn een aantal fijne veranderingen. Zo is het nieuwe bedieningspaneel erg overzichtelijk en met 3D Touch eenvoudig te bedienen. Het ziet er gelikt uit en daarnaast kun je het paneel nu ook zelf inrichten, wat erg prettig is. Ook zijn er nieuwe fotofilters, is de app store een stuk aanlokkelijker vormgegeven en kun je weinig gebruikte apps en oude berichten automatisch van je telefoon af laten gooien. Ze zijn dan niet echt weg, maar moeten opnieuw gedownload worden als je ze weer nodig blijkt te hebben. Het is geen enorme make over, maar er zitten een aantal leuke handigheidjes bij.

Tot slot

De iPhones zijn weer duurder geworden en dan met name de 4,7"-versie, in verhouding tot de versie van vorig jaar. Dat is slecht nieuws voor wie een redelijk betaalbare iPhone wil kopen, zeker omdat de goedkope instapvariant iPhone SE inmiddels ouder wordt. De iPhone 8 en 8 Plus hebben een nieuw uiterlijk en dat is fijn na er lange tijd hetzelfde te hebben uitgezien. Wel vinden we het erg jammer dat de dubbele camera niet op de iPhone 8 zit.

De camera, soc en luidspreker hebben een goede upgrade gehad en het is bovendien mooi dat ze draadloos kunnen worden opgeladen, ook met een Qi-lader die niet van Apple hoeft te zijn. Augmented reality is een groot verkoopargument en het moet zorgen voor het nodige vermaak en handigheidjes. We zullen moeten afwachten of augmented reality beter werkt dan op een iPhone 7, SE of 6s. Het is nu aan de ontwikkelaars of dit inderdaad zo groot wordt als Apple hoopt.

Al met al bieden de iPhone 8 en 8 Plus geen revolutionaire veranderingen. De innovatiekracht lijkt dit jaar voor het grootste deel opgeslokt door iPhone X. Het zijn vooral degelijke upgrades en ze zien er mooi uit, zolang je ze natuurlijk niet laat stuiteren.