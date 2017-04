Door Arnoud Wokke, dinsdag 25 april 2017 06:00, 27 reacties • Feedback

'U wilt een gratis toestel bij uw abonnement? Hoeveel verdient u, hoeveel schulden heeft u, hoe hoog is uw hypotheek en wat is uw gezinssituatie? Oef, dat ziet er niet best uit; u komt niet in aanmerking voor een iPhone 7 bij uw abonnement. Heeft u misschien interesse in deze Moto G?'

Dit was ongeveer het intro van een verhaal dat we bijna twee jaar geleden publiceerden, toen er voor het eerst sprake was van een inkomenstoets bij het kopen van een telefoon op afbetaling in combinatie met een abonnement in Nederland. Toen was het alleen nog een enigszins duister scenario voor de toekomst, inmiddels is het bijna realiteit. Vanaf 1 mei moeten verkopers van toestellen in combinatie met telefoonabonnementen een inkomenstoets gaan doen als de telefoon meer dan 250 euro kost. Daar komt bij dat de telefoon op afbetaling een BKR-registratie krijgt als consumptief krediet. Als je dus net een dure iPhone, Google Pixel of Samsung Galaxy S hebt gekocht, kun je een lager bedrag lenen voor je hypotheek. Die telefoon van 800 euro 'kost' je dan ineens meer dan 9000 euro.

Tweakers duikt in de nieuwe regeling en bekijkt wat de gevolgen kunnen zijn voor de telecommarkt, die zo lang aan het infuus van 'gratis' telefoons heeft gelegen, dat het de vraag is waar het nu heen zal gaan.