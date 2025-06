Recent namen we een reeks processorkoelers van maximaal 30 euro op de proef in onze round-up, waar be quiet met zijn Pure Rock 2 aan deelnam. De fabrikant brengt vandaag de opvolger van dit model uit: de be quiet Pure Rock 3. Deze koeler krijgt eveneens een adviesprijs van 30 euro mee. Met onze verse testmethode gereed, gingen wij aan de slag om be quiets nieuwste telg uit het betaalbare segment te vergelijken met zijn voorganger en met de concurrentie.

De introductie van de Pure Rock 3 staat niet op zichzelf. Be quiet brengt namelijk ook de Pure Rock 3 Pro uit, een grotere koeler met twee towers en twee ventilators. Ook is er de Pure Rock 3 LX, die hetzelfde koelblok heeft als de normale Pure Rock 3, maar dan met een rgb-verlichte Light Wings LX-ventilator.

Be quiet Pure Rock 3 versus Pure Rock 2

Gezien de naam en de prijs ligt het voor de hand om de Pure Rock 3 met zijn voorloper te vergelijken. Dan valt vooral op dat de 3 een veel kleiner koelblok heeft gekregen dan de Pure Rock 2. De diepte is teruggebracht van 62 naar 46mm. Dat is een flinke afname, wat de koeler meer doet lijken op andere compacte towerkoelers zoals de Gelid Tranquillo 5 en de Cooler Master Hyper 212. De vier direct-touchheatpipes zitten bij de coldplate dicht tegen elkaar aan en verspringen op de Pure Rock 3 wel, wat op de 2 nog niet het geval was. Ook is het uiteinde van de heatpipes helemaal niet meer zichtbaar. Met de meegeleverde Pure Wings 3-ventilator kiest be quiet voor een hoger maximum toerental van 2000, tegenover 1500 op de Pure Rock 2. Onder de streep komt het tdp volgens de fabrikant uit op 190W, een toename van 40W ten opzichte van de Pure Rock 2.

In tegenstelling tot de Pure Rock 2 komt de 3 er enkel in een zwarte uitvoering. Althans, voor verkoop aan consumenten. Professionele systeembouwers kunnen wel de Pure Rock 3 met ongespoten, zilverkleurig koelblok bemachtigen die 25 euro zou moeten kosten. De socketondersteuning ontloopt elkaar niet zoveel. Wel gebruikt be quiet nu een mountingkit met de mogelijkheid een offset voor AMD-processors te gebruiken, wat op AM5-cpu's voor betere koelprestaties moet zorgen. Op de Pure Rock 3 zit standaard drie jaar fabrieksgarantie.

Be quiet Pure Rock 3 Pure Rock 2 Huidige prijs € 32,59 € 35,01 Tdp 190W 150W Ventilator(s) 1x Pure Wings 3 120mm pwm

(max 2000rpm) 1x Pure Wings 3 120mm pwm

(max 1500rpm) Heatpipes 4x 6mm 4x 6mm Afmetingen (d x b x h) 71 x 124 x 154mm 88 x 121 x 155mm Afmetingen koelblok (d x b x h) 46 x 124 x 154mm 62 x 121 x 155mm Ondersteunde sockets AMD AM5/AM4 AM5/AM4 Ondersteunde sockets Intel 1851/1700/

1200

1150/1151/1155 1851/1700

1200

1150/1151/1155

2066/2011(-3)

Be quiet Pure Rock 3 versus Pure Rock 2