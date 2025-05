Waar ASUS vroeger één Zenbook-model had, is dat tegenwoordig een hele serie geworden. Die serie heeft sinds kort weer uitbreiding gekregen: na de Zenbook, de Zenbook Duo, de Zenbook Pro en de Zenbook S is er nu ook de Zenbook A-serie. Het eerste model in die A-serie is de A14 en hoewel de eerste Zenbook met Qualcomm-processor in naam niet zo sexy is, is het een heel interessant nieuw model.



De twee belangrijkste eigenschappen van de Zenbook A14 zijn de lange accuduur, die we verderop in deze review bespreken, en het lage gewicht van minder dan een kilogram. We hebben hem op de weegschaal gezet en de A14 die ASUS ons opstuurde woog inderdaad 995 gram. Dat is licht. De eerste paar keer dat je de laptop optilt, overschat je het gewicht en vliegt de laptop net wat verder de lucht in dan je bedoeling was.

Dat lage gewicht bereikt ASUS onder andere door de behuizing te maken van een legering van aluminium en magnesium. Die combinatie kennen we al van andere lichte laptops en dat kan wat plasticachtig aanvoelen. Daarvan heeft de Zenbook ook enigszins last. Ondanks dat wat plasticachtige gevoel is de stevigheid van de laptop dik in orde. De behuizing voelt degelijk aan en laat zich niet gemakkelijk indrukken of torderen. De A14 geeft de indruk dat je hem gemakkelijk in een tas kunt laten glijden en daarvoor is hij natuurlijk ook bedoeld.

Als je de duurste versie van de A14 koopt, krijg je er een sleeve bij om hem tijdens transport te beschermen. De hoes is gemaakt van polyester en er zit een subtiel ASUS-logo in de hoek. Bij de goedkopere versies zit de sleeve er niet bij.

(In) de doos De Zenbook A14 wordt geleverd in een doos van geplastificeerd karton. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De tablet wordt geleverd met een 90W USB-C-lader met ondersteuning voor laadspanningen van 5, 9, 15 en 20 volt en PPS tot 21V. De servicehandleiding is ook in het Nederlands te downloaden. ASUS stelt op deze site analyses beschikbaar van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur, maar op het moment van schrijven is die niet beschikbaar.

Ondanks zijn lage gewicht kun je het scherm van de A14 met een vinger opendraaien en de laptop blijft dan netjes op je bureau staan. Het scherm heeft vrij dunne randen en bovenin prijkt een webcam met 1080p-resolutie en ondersteuning voor gezichtsherkenning. Een videogesprek voeren met behulp van de ingebouwde speakers gaat redelijk goed. Het maximale volume ligt niet zo hoog, maar ze kunnen aardig wat middentonen weergeven en we hebben wel eens schellere speakertjes in laptops gehoord.

Toetsenbord, touchpad en aansluitingen

De Zenbook is zoals veel high-end laptops voorzien van een glazen touchpad, die van de onderrand van het toetsenbord tot de rand van de laptop loopt. De grote touchpad werkt prettig en als je hem indrukt om een klik te maken, voel je die duidelijk. Die duidelijke klik hadden we ook graag bij het toetsenbord gezien, maar het toetsengevoel valt enigszins tegen. De toetsen hebben redelijk wat travel, maar ze geven een wat onduidelijke feedback.

De meeste aansluitingen van de Zenbook zitten aan de linkerkant, te beginnen met een HDMI-aansluiting, die maximaal 4k60-schermen ondersteunt. Daarnaast zitten twee USB4-aansluitingen en een jackaansluiting. Aan de rechterkant van de laptop zit nog een 'gewone' USB-A-aansluiting met een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s.