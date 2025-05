ASUS Zenfone 12 Ultra

ASUS, wie kent het merk niet? De Taiwanese fabrikant is voornamelijk bekend van zijn laptops en verschillende componentenlijnen zoals ROG, ProArt en het betaalbaardere TUF Gaming. Hoewel het voor de gemiddelde tweaker algemeen bekende informatie is dat ASUS ook smartphones produceert, is dat buiten onze techbubbel geen gemeengoed. Ondanks dat gegeven brengt de fabrikant elk jaar trouw een nieuwe high-end telefoon op de markt. Deze keer is dat de Zenfone 12 Ultra.

Zenfone 12 Ultra

In het verleden bracht ASUS met de Zenfone-serie vaak een relatief bijzonder toestel op de markt. Zo beschikten de Zenfone 6 en 7 over een omklapbare camera, waardoor je selfies kon maken met de hoofdcamera en het scherm bovendien geen notch bevatte. De Zenfone 8 tot en met 10 wisten zich te onderscheiden met hun compacte formaat, zonder daarbij veel concessies op de hardware te doen. Ondanks dat het geen grote commerciële successen werden, kon ASUS daarmee rekenen op een kleine, vocale fanbase die de uitstervende compacte high-end smartphone graag in leven wil houden.

ASUS vond de kosten kennelijk niet opwegen tegen de baten: de Zenfone 11, die alleen in Ultra-vorm werd uitgebracht, was qua ontwerp zo doorsnee als maar kan. Voor de editie van dit jaar, de 12 Ultra, is hetzelfde van toepassing. Mocht je, net als bij meerdere modellen de afgelopen tijd, last hebben van déjà vu bij het zien van de Zenfone 12 Ultra: het ligt niet aan jou. Als je onze review van de ROG Phone 9 Pro hebt gelezen, weet je waarschijnlijk waarom: de Zenfone 12 Ultra lijkt intern veel op zijn broer uit de gamingtak van ASUS, maar dan in een veel minimalistischer vormgegeven jasje waar je niet op aangekeken zal worden. We verwachten dus een echte krachtpatser met uitzonderlijk scherm en nette accuduur.

Dat is niet het enige dat de telefoon voor sommige mensen aantrekkelijk zal maken: de prijs valt ook nog eens een paar honderd euro lager uit dan zijn ROG-tegenhanger. Voor 1100 euro haal je een configuratie in huis met 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslag, wat momenteel tevens de enige versie van de telefoon is die je in de Benelux kunt aanschaffen. Hebben we echt met een ‘Ultra’-toestel te maken? In deze beknopte review zoeken we het voor je uit.