Inleiding

Samengevat De Nubia Z70 Ultra bevat een interessante mix aan onderdelen en ideeën, waarvan bijna geen enkele goed tot zijn recht komt. Het grote beeldscherm is fijn om naar te kijken dankzij de verstopte selfiecamera, maar is niet goed gekalibreerd en bevat asymmetrische schermranden. Het camerasysteem ziet er indrukwekkend uit en is in de praktijk ontzettend leuk om foto's mee te maken, maar levert geen mooie resultaten op. Verder rammelt de software aan alle kanten en ontvangt de telefoon slechts drie jaar aan Android- en beveiligingsupdates. Over de chipset en accuduur zijn we wel goed te spreken: deze presteren uitstekend. Pluspunten Razendsnelle Snapdragon 8 Elite

Fraai ontwerp

Lange accuduur

Uniek camerasysteem ... Minpunten ... dat zijn potentieel niet behaalt

Matige softwareondersteuning

Gammele software Getest Nubia Z70 Ultra, 12GB ram, 256GB opslag Zwart Prijs bij publicatie: € 750,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (8) Wanneer er opnieuw een telefoon van een relatief kleine Chinese smartphonefabrikant op de redactie aankomt, is het meestal verstandig om je verwachtingen te temperen. Negen van de tien keer kun je namelijk razend enthousiast worden bij het zien van de indrukwekkende lijst met specificaties, maar moet je in je achterhoofd houden dat deze vaak niet tot hun recht komen door de software op het toestel. Deze keer hebben we weer zo'n, op papier, indrukwekkend toestel ontvangen: de Nubia Z70 Ultra. Nubia Z70 Ultra In Europa kom je vrijwel nooit een Nubia-telefoon in het wild tegen, terwijl het merk in China wat populairder is. Ook daar heeft de fabrikant moeite om een degelijk marktaandeel te veroveren en wordt de smartphonemarkt, in tegenstelling tot de Benelux, gedomineerd door andere Chinese merken zoals Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo en Honor. Toch blijft Nubia elk jaar trouw zijn topmodellen uitbrengen die eigenlijk elke keer wel een toffe, unieke feature bevatten. Deze keer is dat een interessante hoofdcamera met een variabel diafragma. Niet alleen het variabele diafragma is noemenswaardig: de telefoon barst bijna uit zijn voegen van de indrukwekkende specificaties. Zo kun je rekenen op een Snapdragon 8 Elite-chip, supergrote silicium-koolstofbatterij, gigantisch oledscherm met volgens de fabrikant de dunste schermranden ooit en extra knoppen op de behuizing – en dat allemaal voor 750 euro. Is dit dan eindelijk de 'Chinaphone' die zijn hardware tot zijn recht laat komen? In deze beknopte review zoeken we het voor je uit.

Ontwerp en beeldscherm

Wat altijd interessant is aan telefoons als deze, is het ontwerp. Nubia is nooit bang om zijn topmodellen van een uniek ontwerp te voorzien en dat is bij de Z70 Ultra niet anders. Het rechthoekige camera-eiland neemt op de glazen achterkant bijna de gehele bovenzijde in beslag en heeft als ware eyecatcher de primaire camera die rood omlijst is. Door een combinatie van de ois op deze camera en de diafragmabladen rammelt het toestel behoorlijk als je ermee schudt en produceren de mechanische onderdelen ook geluid als je bovenin het scherm tikt. Het glas is overigens geen Gorilla Glass, maar tweede generatie Longxi-glas. Dit zou dubbel zo barst- en krasbestendig moeten zijn als de eerste generatie. Ook heeft het toestel een IP68/69-rating, dus het is water- en stofdicht, iets dat je niet vaak ziet in dit segment. Op de achterkant van de telefoon is er dus genoeg interessants aanwezig. Datzelfde geldt voor het aluminium frame. Aan de rechterzijde zit de volumeknop, die een vrij luide 'klik' heeft en zich minder fijn laat indrukken dan die op de meeste andere toestellen in dit segment. Daaronder bevindt zich een powerknop, die voorzien is van reliëf. Ook hier geldt dat de knop een 'klik' weergeeft, maar dan op een positieve wijze. Beide knoppen zijn makkelijk te bereiken zonder je grip aan te passen. Helemaal onderaan is een cameraknop geplaatst. Deze kun je gebruiken om de camera-app op te roepen, maar je kunt hem niet instellen voor andere doeleinden. Net als op systeemcamera's, kun je de sluiterknop in twee fases indrukken. Zo kun je hem half indrukken om in de camera-app de autofocus zijn werk te laten doen, en volledig indrukken om een foto te schieten. Als we naar de linkerkant kijken, zien we een enkele schuifknop zitten die voorzien is van dezelfde textuur als de powerknop. Je kunt de slider voor verschillende doeleinden gebruiken: overschakelen naar de stille modus, de GameSpace activeren, de camera openen, de flashlight aanzetten of een spraakopname starten. Het aluminium frame loopt overigens subtiel rond af, waardoor het toestel ondanks zijn forse formaat prettig in de hand ligt. Hoewel de schermranden van het grote 6,85"-amoledscherm inderdaad erg dun zijn, ogen ze niet dunner dan die op high-end telefoons van andere fabrikanten. Bovendien zijn ze niet symmetrisch: de onderste schermrand is net iets dikker dan de rest. Een echte 'kin' zouden we het overigens niet willen noemen. Verder is er nog iets anders dat je misschien opvalt: het ontbreken van een uitsnede voor de frontcamera. Nubia heeft namelijk een zevende generatie underdisplaycamera in het toestel gestopt. Bij eerdere generaties zorgt dit vaak voor een pixelachtige vlek in het beeldscherm, maar inmiddels moet je echt goed kijken om de camera te zien zitten. Wij stoorden ons er niet aan, ook niet tijdens het kijken van video's. Om te beoordelen of het beeldscherm ook interessant is wat testresultaten betreft, hebben we deze doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. Uit de testresultaten blijkt dat het 144Hz-beeldscherm van de Nubia Z70 Ultra een prima maximale helderheid weet te behalen, al blijft deze wat achter bij vergelijkbare toestellen. De score is overigens verre van slecht; met een piekhelderheid van 1914cd/m2 kun je het scherm nog prima in fel zonlicht aflezen. Op andere vlakken presteert het oledpaneel een stuk slechter: de minimale helderheid ligt relatief hoog en de grijs- en kleurafwijkingen reiken boven de grenswaarde, uitgedrukt in een ΔE2000-waarde, van drie uit. Daarmee zijn de kleurafwijkingen met het blote oog zichtbaar. Dit is waarschijnlijk deels te verklaren door het feit dat het een paneel van BOE is, dat over het algemeen minder goed presteert dan schermen van Samsung Display die veel andere smartphonefabrikanten gebruiken. Goed om te weten: het betreft hier geen ltpo-scherm, dus terugschakelen naar extra lage refreshrates om de accu te sparen, is niet mogelijk. De laagste vernieuwingsfrequentie is 60Hz.

Camerasysteem en praktijktest

Zoals in de inleiding gezegd, biedt de Z70 Ultra iets vrij unieks met zijn camerasysteem. De primaire camera beschikt namelijk over een variabel diafragma. Daarmee kun je de lensopening vergroten en verkleinen van f/1.6 tot f/4.0. In theorie zou je hiermee meer controle krijgen over de lichtsterkte van de lens en de scherptediepte. Zo zou je dus meer of minder bokeh moeten kunnen creëren. Daarnaast produceren camera's over het algemeen scherpere foto's wanneer je het diafragma van de lens niet volledig openzet. Bij de Nubia zie je echter geen verschil in scherpte. Daarnaast voelt het een beetje vreemd om zo'n groot punt van de hoofdcamera te maken, om die vervolgens van een midrange-IMX906-sensor te voorzien. Het variabele diafragma van de Z70 Ultra volledig open (links) en volledig dicht Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front Sensor IMX906 OV50D OV64B IMX615 Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 64 megapixel 16 megapixel Sensorgrootte 1/1,56" 1/2,75" 1/2" 1/2,77" Pixelgrootte 1,0μm 0,612μm 0,702μm 1,116μm Brandpunt in 35mm-eq. 35mm 13mm 70mm 24mm Diafragma F/1.59 F/2.0 F/2.48 F/2.4 Ois Ja - Ja - Autofocus Quad-pdaf Laser+pdaf Pdaf - Videoresolutie 8k/30fps

4k/120fps 4k/60fps 4k/120fps 1080p/30fps De camera-app van de Nubia Z70 Ultra lijkt ontzettend veel op die van de Redmagic 10 Pro, waar we eerder een review over schreven. Dat is niet vreemd, want beide fabrikanten waren voorheen onderdeel van ZTE, een bedrijf dat deels in handen was van de Chinese staat. Hoewel de fabrikanten claimen onafhankelijk van elkaar te zijn, is het natuurlijk maar de vraag of je dat wilt geloven. Toch bevat de camera-app ook genoeg verschillen. Zo zijn er punten waarop de camera-interface van de Nubia afwijkt, zoals de Street- en Starburst-modi. De eerste drukt de kleurverzadiging de kop in ... en dat is het eigenlijk wel. Die tweede verkleint het diafragma naar zijn minimale waarde van f/4.0, waardoor felle lichten in het donker een Starburst-effect krijgen. Sommige fotografen, waaronder ikzelf, zijn geen fan van een dergelijk effect, hoewel anderen er geen genoeg van kunnen krijgen. Starburst-mode en Continuous Eye AF Bij uitstek de tofste feature van de camera-app is de Continuous Eye AF. Hiermee probeert de camera constant een oog van je onderwerp scherp in focus te houden. Dit werkt in de praktijk ontzettend goed en is vergelijkbaar met hoe het op systeemcamera's gaat. Zeker in combinatie met de fysieke sluiterknop, maakt dat de Z70 Ultra een telefoon waarmee het maken van foto's echt leuk aanvoelt. Zoals je van ons mag verwachten, zijn we met de telefoon op pad geweest om foto’s te maken. Deze vergelijken we vervolgens met een toestel dat zich in hetzelfde segment bevindt. Voor deze vergelijking hebben we gekozen voor de Oppo Find X8 Pro, die in dezelfde configuratie als de Nubia Z70 Ultra een meerprijs van 50 euro heeft. Beide toestellen werden voorzien van de laatste software-updates voordat we aan de wandel gingen. Links staan de foto's van de Z70 Ultra, rechts de foto's van de X8 Pro. Primair De hoofdcamera van de Nubia Z70 Ultra laat zich ietwat lastig vergelijken met andere toestellen. Dat komt door de ongewone brandpuntsafstand van 35 millimeter. Daardoor zul je je onderwerp van dichterbij vastleggen dan de gebruikelijkere afstand van rond de 23 millimeter die smartphones doorgaans hanteren. In vergelijking met de Oppo Find X8 Pro presteert de primaire camera van de Nubia beter op het gebied van scherpte, wat deels verklaard kan worden door het feit dat de compositie anders is. Verder doet de Oppo het op nagenoeg elk vlak beter. De foto’s afkomstig uit de Z70 Ultra bevatten meer ruis, ogen soms te groen, produceren een mindere doortekening van de lucht en hebben meer last van lens flares. Bovendien lijkt de camera soms verschillende artefacten te produceren. Zie bijvoorbeeld de nachtmodusfoto van de legoplantjes, waar de cactus bruine vlekken lijkt te bevatten. Dat is jammer, want het lijkt erop dat de primaire camera beter zou presteren met een beter fotoverwerkingsalgoritme. Zoom Hier hebben we de telefoons naast elkaar gelegd op het gebied van 2x- en 3x-zoom. De telecamera van de Nubia produceert prima foto's, al is de kleurweergave soms erg overdreven. Zie bijvoorbeeld de eerste foto van het gebouw, de foto bij het water en het shot van de hijskranen. Hoewel er bij die laatste meer te zien is dan op de foto van de Oppo dankzij de extra helderheid, strookt dat niet met de werkelijkheid. Daarnaast zijn vooral objecten en personen die dichterbij zijn wat scherper op de Oppo. De Nubia houdt overigens meer natuurlijke details overeind: de Oppo zet al snel AI in waardoor bepaalde details verloren gaan of vertekend worden weergegeven. Ultrawide Ook de foto's afkomstig van de ultragroothoekcamera bevatten afwijkende kleuren; de lucht is wederom extreem verzadigd. Daarnaast zijn de foto's niet de scherpste, en weet de Oppo meer detail vast te houden in gebieden die erg donker zijn. We hebben wel eens slechtere ultragroothoekcamera's dan die op de Z70 Ultra gezien, maar hij kan niet meekomen met de absolute top. Macro Houd je van macrofotografie, dan is de Nubia Z70 Ultra een aanrader. De macrostand van de camera biedt twee opties: macrofoto's schieten met de ultragroothoek- of telecamera. Beide lenzen lenen zich hier uitstekend voor. In het eerste voorbeeld gebruiken we de ultragroothoeklens en gaat het gelijk op tussen de Nubia en Oppo: de eerste doet het, voor de verandering, op het gebied van kleurweergave beter, terwijl de Oppo net wat scherper is. In het tweede scenario is er geen uitleg nodig: de telemacro op de Z70 Ultra maakt gehakt van die op de Find X8 Pro. Front Niet schrikken van de eerste foto: deze hebben we toegevoegd om te laten zien dat het soms helemaal fout gaat bij de computational photography op de Z70 Ultra. Tijdens de reviewprocedure waarin we zo'n 120 foto's hebben gemaakt, heeft een dergelijk effect zich twee keer voorgedaan. Wie al eens eerder een review over een smartphone met underdisplayfrontcamera heeft gelezen, weet overigens al een beetje wat hij kan verwachten. De fotokwaliteit overdag is slecht en 's nachts ontzettend slecht. Maak je veel selfies, sla deze telefoon dan vooral over. Video Op het gebied van video doet de Nubia het niet al te goed. Hoewel de kleuren deze keer een stuk beter worden weergegeven, doet de Find X8 Pro het wederom op elk vlak beter. De video van de Z70 Ultra bevat meer ruis, is beduidend minder scherp en heeft bovendien veel moeite om met felle tegenlichten om te gaan. In deze prijsklasse mag je beter verwachten.

Hard- en software

Nubia heeft de Z70 Ultra voorzien van de Snapdragon 8 Elite. Dat is op het moment van schrijven samen met de Dimensity 9400 de beste soc die je in een Android-telefoon kunt krijgen. De chip wijkt behoorlijk af van zijn voorgangers, die nog gebaseerd waren op referentieontwerpen van Arm. Qualcomm heeft deze keer zelf het ontwerp op zich genomen. Daarmee zijn de Cortex-kernen ingewisseld voor nieuwe Oryon-kernen. We hebben er de laatste tijd al aardig wat over geschreven, dus laten we meteen naar de eerste benchmark gaan: de 3DMark Wild Life Extreme Stress Test. Uit de test blijkt dat de Z70 Ultra de extreem snelle chip ontzettend goed in bedwang weet te houden. Tot dusver is dit het toestel waarin de krachtige Adreno 830-gpu het beste tot zijn recht komt. De Nubia slaagt erin om meer dan 75 procent van de prestaties overeind te houden en presteert daarmee bijna 15 procent beter dan het toestel op de tweede plek, de OnePlus 13, nadat beide toestellen langere tijd hard aan het werk zijn geweest. Dat is indrukwekkend. Laten we nu kijken naar de Geekbench-resultaten. De cpu van de Snapdragon 8 Elite scoort in de Nubia Z70 Ultra precies zoals verwacht, zowel op het vlak van single- als multicoreprestaties. De Geekbench OpenCL-benchmark plaatst de gpu lager dan je zou verwachten met de 3DMark Extreme Stress Test in gedachten. We vermoeden dat dit komt door de hoeveelheid ram: de Nubia in deze configuratie moet het doen met 12GB, terwijl de andere toestellen 16GB of meer bevatten. De workload van Geekbench emuleert compleet andere scenario's waarin meer ram van pas komt. Daarnaast worden telefoons over het algemeen minder warm tijdens het draaien van Geekbench-tests, waardoor het warmtebeheer, waarin de Nubia uitblinkt, minder belangrijk is. Verpakkingsinhoud en duurzaamheid De doos waarin de Nubia Z70 Ultra verpakt zit, is behoorlijk fors. Dat is logisch: er worden namelijk een goedkoop aanvoelend hoesje van tpu en een rappe 80W-oplader meegeleverd. Het gros van de verpakking bestaat uit papier, maar er is ook plastic aanwezig. Nubia heeft tot op heden nog geen enkel duurzaamheidsrapport gepubliceerd. Software Laten we er geen doekjes om winden: de software is de achilleshiel van de Z70 Ultra. Net als vaak het geval is bij andere kleinere Chinese smartphonefabrikanten, is de Android-schil die Nubia gebruikt, Nebula AIOS, een rommeltje. Zo staat de helft van de interface in het Engels, terwijl de gekozen taal Nederlands is. Daarnaast bevat de skin meerdere spel- en vertalingsfouten. Ook andere details zijn niet mooi uitgevoerd. Waar andere fabrikanten bijvoorbeeld soepele animaties gebruiken voor zaken zoals het schakelen tussen de stille en geluidsmodus weer te geven, zie je op de Z70 Ultra duidelijk dat het slechts twee statische afbeeldingen zijn die voor elkaar ingeruild worden. En zo zijn er nog veel meer slordigheden die afbreuk doen aan de gebruikservaring. Voor de nodige AI is er geen Google Gemini aanwezig, waardoor je populaire features zoals Circle to Search moet missen. In plaats daarvan gebruikt het toestel Nubia AI, waarvan momenteel nog geen enkele feature, zoals contextueel zoeken tussen bestanden en berichten of live spraakvertalingen, in het Nederlands te gebruiken is. Nubia geeft aan dat de features van hun AI momenteel nog gratis zijn, maar dat dit in de toekomst kan veranderen. Onder die schil draait Android 15. Nubia belooft drie jaar aan Android-updates en beveiligingspatches. De Chinese fabrikant heeft niet het beste trackrecord als het op updates aankomt, dus doe met die informatie wat je wilt. Als de beloofde drie jaar wordt gehaald in de praktijk, is dat nog steeds erg kort in vergelijking met andere fabrikanten. Gelukkig is de bootloader te ontgrendelen, al is het maar de vraag of er een community zal ontstaan die aan custom roms werkt. Bij andere Nubia-toestellen was dat over het algemeen niet het geval. Het toestel bevat verrassend genoeg geen bloatware, maar wel reclame. Deze kun je eenvoudig uitschakelen.

Accuduur en opladen

Net als andere fabrikanten dit jaar en masse doen, stopt ook Nubia een silicium-koolstofaccu in zijn telefoon. Deze nieuwe accutechnologie verhoogt de energiedichtheid van de cellen, waardoor je een grotere capaciteit in eenzelfde formaat accu kunt stoppen. In vergelijking met zijn voorganger is de accu in de Z70 Ultra overigens nauwelijks groter: deze bevat 6150mAh in plaats van 6000mAh zoals het voorgaande jaar. De accuduur van de Nubia is uitstekend, zolang je niet aan de lopende band video's aan het kijken bent. Dan is de accuduur 'slechts' goed, maar niet zo goed als vergelijkbare toestellen. In het scenario op wifi scoort de telefoon prima, al zou je gezien de accucapaciteit en het formaat van de telefoon wellicht een langere adem verwachten. Wanneer het toestel verbonden is met het mobiele netwerk in plaats van wifi, is de accuduur uitmuntend: hij houdt het bijna net zo lang vol als de Redmagic 10 Pro met zijn gigantische 7050mAh-accu. Opladen De telefoon kan worden opgeladen met een maximaal vermogen van 80W, wat je kunt doen met de meegeleverde oplader. Draadloos laden is niet mogelijk. Hoewel de Z70 Ultra in zijn laadcyclus na 30 minuten 'slechts' voor de helft vol te laden is, tikt hij de 100 procent relatief snel aan; daar heeft de telefoon maar iets meer dan een uur voor nodig. Dat is netjes, gelet op het grote formaat van de accu.

Conclusie