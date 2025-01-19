Door Dennis de Vries

Redacteur tablets & smartphones

Feedback • 19-01-2025 06:00 44

Cameraphone die zo mooi had kunnen zijn

Nubia Z70 Ultra Review

19-01-2025 • 06:00

44

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Inleiding

Samengevat

De Nubia Z70 Ultra bevat een interessante mix aan onderdelen en ideeën, waarvan bijna geen enkele goed tot zijn recht komt. Het grote beeldscherm is fijn om naar te kijken dankzij de verstopte selfiecamera, maar is niet goed gekalibreerd en bevat asymmetrische schermranden. Het camerasysteem ziet er indrukwekkend uit en is in de praktijk ontzettend leuk om foto's mee te maken, maar levert geen mooie resultaten op. Verder rammelt de software aan alle kanten en ontvangt de telefoon slechts drie jaar aan Android- en beveiligingsupdates. Over de chipset en accuduur zijn we wel goed te spreken: deze presteren uitstekend.

Pluspunten

  • Razendsnelle Snapdragon 8 Elite
  • Fraai ontwerp
  • Lange accuduur
  • Uniek camerasysteem ...

Minpunten

  • ... dat zijn potentieel niet behaalt
  • Matige softwareondersteuning
  • Gammele software

Getest

Nubia Z70 Ultra, 12GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 750,-

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Wanneer er opnieuw een telefoon van een relatief kleine Chinese smartphonefabrikant op de redactie aankomt, is het meestal verstandig om je verwachtingen te temperen. Negen van de tien keer kun je namelijk razend enthousiast worden bij het zien van de indrukwekkende lijst met specificaties, maar moet je in je achterhoofd houden dat deze vaak niet tot hun recht komen door de software op het toestel. Deze keer hebben we weer zo'n, op papier, indrukwekkend toestel ontvangen: de Nubia Z70 Ultra.

Nubia Z70 Ultra
Nubia Z70 Ultra

In Europa kom je vrijwel nooit een Nubia-telefoon in het wild tegen, terwijl het merk in China wat populairder is. Ook daar heeft de fabrikant moeite om een degelijk marktaandeel te veroveren en wordt de smartphonemarkt, in tegenstelling tot de Benelux, gedomineerd door andere Chinese merken zoals Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo en Honor. Toch blijft Nubia elk jaar trouw zijn topmodellen uitbrengen die eigenlijk elke keer wel een toffe, unieke feature bevatten. Deze keer is dat een interessante hoofdcamera met een variabel diafragma.

Niet alleen het variabele diafragma is noemenswaardig: de telefoon barst bijna uit zijn voegen van de indrukwekkende specificaties. Zo kun je rekenen op een Snapdragon 8 Elite-chip, supergrote silicium-koolstofbatterij, gigantisch oledscherm met volgens de fabrikant de dunste schermranden ooit en extra knoppen op de behuizing – en dat allemaal voor 750 euro. Is dit dan eindelijk de 'Chinaphone' die zijn hardware tot zijn recht laat komen? In deze beknopte review zoeken we het voor je uit.

Ontwerp en beeldscherm

Wat altijd interessant is aan telefoons als deze, is het ontwerp. Nubia is nooit bang om zijn topmodellen van een uniek ontwerp te voorzien en dat is bij de Z70 Ultra niet anders. Het rechthoekige camera-eiland neemt op de glazen achterkant bijna de gehele bovenzijde in beslag en heeft als ware eyecatcher de primaire camera die rood omlijst is. Door een combinatie van de ois op deze camera en de diafragmabladen rammelt het toestel behoorlijk als je ermee schudt en produceren de mechanische onderdelen ook geluid als je bovenin het scherm tikt. Het glas is overigens geen Gorilla Glass, maar tweede generatie Longxi-glas. Dit zou dubbel zo barst- en krasbestendig moeten zijn als de eerste generatie. Ook heeft het toestel een IP68/69-rating, dus het is water- en stofdicht, iets dat je niet vaak ziet in dit segment.

Nubia Z70 Ultra - ontwerpNubia Z70 Ultra - ontwerp
Nubia Z70 Ultra - ontwerpNubia Z70 Ultra - ontwerpNubia Z70 Ultra - ontwerp

Op de achterkant van de telefoon is er dus genoeg interessants aanwezig. Datzelfde geldt voor het aluminium frame. Aan de rechterzijde zit de volumeknop, die een vrij luide 'klik' heeft en zich minder fijn laat indrukken dan die op de meeste andere toestellen in dit segment. Daaronder bevindt zich een powerknop, die voorzien is van reliëf. Ook hier geldt dat de knop een 'klik' weergeeft, maar dan op een positieve wijze. Beide knoppen zijn makkelijk te bereiken zonder je grip aan te passen. Helemaal onderaan is een cameraknop geplaatst. Deze kun je gebruiken om de camera-app op te roepen, maar je kunt hem niet instellen voor andere doeleinden. Net als op systeemcamera's, kun je de sluiterknop in twee fases indrukken. Zo kun je hem half indrukken om in de camera-app de autofocus zijn werk te laten doen, en volledig indrukken om een foto te schieten. Als we naar de linkerkant kijken, zien we een enkele schuifknop zitten die voorzien is van dezelfde textuur als de powerknop. Je kunt de slider voor verschillende doeleinden gebruiken: overschakelen naar de stille modus, de GameSpace activeren, de camera openen, de flashlight aanzetten of een spraakopname starten. Het aluminium frame loopt overigens subtiel rond af, waardoor het toestel ondanks zijn forse formaat prettig in de hand ligt.

Hoewel de schermranden van het grote 6,85"-amoledscherm inderdaad erg dun zijn, ogen ze niet dunner dan die op high-end telefoons van andere fabrikanten. Bovendien zijn ze niet symmetrisch: de onderste schermrand is net iets dikker dan de rest. Een echte 'kin' zouden we het overigens niet willen noemen. Verder is er nog iets anders dat je misschien opvalt: het ontbreken van een uitsnede voor de frontcamera. Nubia heeft namelijk een zevende generatie underdisplaycamera in het toestel gestopt. Bij eerdere generaties zorgt dit vaak voor een pixelachtige vlek in het beeldscherm, maar inmiddels moet je echt goed kijken om de camera te zien zitten. Wij stoorden ons er niet aan, ook niet tijdens het kijken van video's. Om te beoordelen of het beeldscherm ook interessant is wat testresultaten betreft, hebben we deze doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware.

  • Piekhelderheid wit 15%
  • Piekhelderheid wit 33%
  • Piekhelderheid wit 50%
  • Piekhelderheid wit 100%
  • Minimale helderheid
  • Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde kleurafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.979
Google Pixel 9
2.611
Samsung Galaxy S24
2.543
Samsung Galaxy S24+
2.501
Samsung Galaxy S24 Ultra
2.483
ASUS Zenfone 11 Ultra
2.291
Apple iPhone 16
2.269
OnePlus 13
2.095
OnePlus 13R
2.018
Nubia Z70 Ultra
1.914
Redmagic 10 Pro
1.831
Xiaomi 14T Pro
1.615
Motorola Edge 50 Ultra
1.609
OPPO Find X8 Pro
1.578
Xiaomi 14
1.349
Nubia Z60 Ultra
1.061
Sony Xperia 5 V Zwart
930
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.627
Google Pixel 9
2.437
Samsung Galaxy S24
2.189
Samsung Galaxy S24+
2.158
Samsung Galaxy S24 Ultra
2.146
ASUS Zenfone 11 Ultra
2.119
OnePlus 13
1.873
OnePlus 13R
1.821
Apple iPhone 16
1.806
Nubia Z70 Ultra
1.782
Redmagic 10 Pro
1.705
Xiaomi 14T Pro
1.609
Motorola Edge 50 Ultra
1.575
OPPO Find X8 Pro
1.492
Xiaomi 14
1.437
Nubia Z60 Ultra
1.018
Sony Xperia 5 V Zwart
978
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.403
Google Pixel 9
2.256
ASUS Zenfone 11 Ultra
1.966
Samsung Galaxy S24+
1.719
Samsung Galaxy S24 Ultra
1.712
OnePlus 13
1.702
Samsung Galaxy S24
1.692
Nubia Z70 Ultra
1.675
OnePlus 13R
1.664
Redmagic 10 Pro
1.608
Xiaomi 14T Pro
1.521
Motorola Edge 50 Ultra
1.499
OPPO Find X8 Pro
1.426
Xiaomi 14
1.404
Apple iPhone 16
1.289
Nubia Z60 Ultra
986
Sony Xperia 5 V Zwart
982
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.092
Google Pixel 9
1.952
ASUS Zenfone 11 Ultra
1.617
Nubia Z70 Ultra
1.444
Redmagic 10 Pro
1.391
Xiaomi 14
1.391
Motorola Edge 50 Ultra
1.340
Samsung Galaxy S24
1.332
Samsung Galaxy S24 Ultra
1.311
Samsung Galaxy S24+
1.303
OnePlus 13R
1.237
OPPO Find X8 Pro
1.223
Apple iPhone 16
1.026
OnePlus 13
1.018
Sony Xperia 5 V Zwart
997
Xiaomi 14T Pro
928
Nubia Z60 Ultra
904
Minimale helderheid
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S24 Ultra
0,78
Samsung Galaxy S24+
0,94
Apple iPhone 16
0,99
Sony Xperia 5 V Zwart
1,71
OnePlus 13R
1,88
Samsung Galaxy S24
1,89
OnePlus 13
1,90
Xiaomi 14T Pro
1,92
OPPO Find X8 Pro
1,95
Xiaomi 14
2,11
Motorola Edge 50 Ultra
2,33
Google Pixel 9
2,34
Google Pixel 9 Pro
2,95
Redmagic 10 Pro
3,02
Nubia Z70 Ultra
3,18
Nubia Z60 Ultra
3,24
ASUS Zenfone 11 Ultra
5,78
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
Nubia Z60 Ultra
30
Samsung Galaxy S24+
32
Motorola Edge 50 Ultra
40
Samsung Galaxy S24 Ultra
51
OnePlus 13R
64
ASUS Zenfone 11 Ultra
73
OnePlus 13
76
Google Pixel 9
141
Google Pixel 9 Pro
148
Samsung Galaxy S24
151
Apple iPhone 16
252
Xiaomi 14
321
Nubia Z70 Ultra
336
Xiaomi 14T Pro
494
Redmagic 10 Pro
495
Sony Xperia 5 V Zwart
495
OPPO Find X8 Pro
544
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+
0,61
OnePlus 13R
0,87
Samsung Galaxy S24
1,04
Samsung Galaxy S24 Ultra
1,09
OnePlus 13
1,19
Apple iPhone 16
1,57
Google Pixel 9
1,74
Google Pixel 9 Pro
2,10
Nubia Z60 Ultra
2,41
ASUS Zenfone 11 Ultra
2,77
Motorola Edge 50 Ultra
2,81
Sony Xperia 5 V Zwart
2,99
Xiaomi 14T Pro
3,12
Redmagic 10 Pro
3,95
OPPO Find X8 Pro
3,99
Nubia Z70 Ultra
4,14
Xiaomi 14
4,41
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus 13R
0,81
OnePlus 13
0,90
Google Pixel 9
0,92
Samsung Galaxy S24
1,06
Apple iPhone 16
1,22
Nubia Z60 Ultra
1,28
Samsung Galaxy S24+
1,29
Samsung Galaxy S24 Ultra
1,30
Google Pixel 9 Pro
1,43
ASUS Zenfone 11 Ultra
1,44
Motorola Edge 50 Ultra
1,86
Redmagic 10 Pro
2,23
Xiaomi 14T Pro
2,37
OPPO Find X8 Pro
2,46
Sony Xperia 5 V Zwart
2,54
Xiaomi 14
3,00
Nubia Z70 Ultra
3,93

Uit de testresultaten blijkt dat het 144Hz-beeldscherm van de Nubia Z70 Ultra een prima maximale helderheid weet te behalen, al blijft deze wat achter bij vergelijkbare toestellen. De score is overigens verre van slecht; met een piekhelderheid van 1914cd/m2 kun je het scherm nog prima in fel zonlicht aflezen. Op andere vlakken presteert het oledpaneel een stuk slechter: de minimale helderheid ligt relatief hoog en de grijs- en kleurafwijkingen reiken boven de grenswaarde, uitgedrukt in een ΔE2000-waarde, van drie uit. Daarmee zijn de kleurafwijkingen met het blote oog zichtbaar. Dit is waarschijnlijk deels te verklaren door het feit dat het een paneel van BOE is, dat over het algemeen minder goed presteert dan schermen van Samsung Display die veel andere smartphonefabrikanten gebruiken. Goed om te weten: het betreft hier geen ltpo-scherm, dus terugschakelen naar extra lage refreshrates om de accu te sparen, is niet mogelijk. De laagste vernieuwingsfrequentie is 60Hz.

Camerasysteem en praktijktest

Zoals in de inleiding gezegd, biedt de Z70 Ultra iets vrij unieks met zijn camerasysteem. De primaire camera beschikt namelijk over een variabel diafragma. Daarmee kun je de lensopening vergroten en verkleinen van f/1.6 tot f/4.0. In theorie zou je hiermee meer controle krijgen over de lichtsterkte van de lens en de scherptediepte. Zo zou je dus meer of minder bokeh moeten kunnen creëren. Daarnaast produceren camera's over het algemeen scherpere foto's wanneer je het diafragma van de lens niet volledig openzet. Bij de Nubia zie je echter geen verschil in scherpte. Daarnaast voelt het een beetje vreemd om zo'n groot punt van de hoofdcamera te maken, om die vervolgens van een midrange-IMX906-sensor te voorzien.

Nubia Z70 Ultra - cameraeilandNubia Z70 Ultra - cameraeiland

Het variabele diafragma van de Z70 Ultra volledig open (links) en volledig dicht

Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front
Sensor IMX906 OV50D OV64B IMX615
Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 64 megapixel 16 megapixel
Sensorgrootte 1/1,56" 1/2,75" 1/2" 1/2,77"
Pixelgrootte 1,0μm 0,612μm 0,702μm 1,116μm
Brandpunt in 35mm-eq. 35mm 13mm 70mm 24mm
Diafragma F/1.59 F/2.0 F/2.48 F/2.4
Ois Ja - Ja -
Autofocus Quad-pdaf Laser+pdaf Pdaf -
Videoresolutie 8k/30fps
4k/120fps		 4k/60fps 4k/120fps 1080p/30fps

De camera-app van de Nubia Z70 Ultra lijkt ontzettend veel op die van de Redmagic 10 Pro, waar we eerder een review over schreven. Dat is niet vreemd, want beide fabrikanten waren voorheen onderdeel van ZTE, een bedrijf dat deels in handen was van de Chinese staat. Hoewel de fabrikanten claimen onafhankelijk van elkaar te zijn, is het natuurlijk maar de vraag of je dat wilt geloven.

Toch bevat de camera-app ook genoeg verschillen. Zo zijn er punten waarop de camera-interface van de Nubia afwijkt, zoals de Street- en Starburst-modi. De eerste drukt de kleurverzadiging de kop in ... en dat is het eigenlijk wel. Die tweede verkleint het diafragma naar zijn minimale waarde van f/4.0, waardoor felle lichten in het donker een Starburst-effect krijgen. Sommige fotografen, waaronder ikzelf, zijn geen fan van een dergelijk effect, hoewel anderen er geen genoeg van kunnen krijgen.

Nubia Z70 Ultra - Starbust mode en eye AFNubia Z70 Ultra - Starbust mode en eye AFNubia Z70 Ultra - Starbust mode en eye AF

Starburst-mode en Continuous Eye AF

Bij uitstek de tofste feature van de camera-app is de Continuous Eye AF. Hiermee probeert de camera constant een oog van je onderwerp scherp in focus te houden. Dit werkt in de praktijk ontzettend goed en is vergelijkbaar met hoe het op systeemcamera's gaat. Zeker in combinatie met de fysieke sluiterknop, maakt dat de Z70 Ultra een telefoon waarmee het maken van foto's echt leuk aanvoelt.

Zoals je van ons mag verwachten, zijn we met de telefoon op pad geweest om foto’s te maken. Deze vergelijken we vervolgens met een toestel dat zich in hetzelfde segment bevindt. Voor deze vergelijking hebben we gekozen voor de Oppo Find X8 Pro, die in dezelfde configuratie als de Nubia Z70 Ultra een meerprijs van 50 euro heeft. Beide toestellen werden voorzien van de laatste software-updates voordat we aan de wandel gingen. Links staan de foto's van de Z70 Ultra, rechts de foto's van de X8 Pro.

Primair

Nubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - PrimairNubia Z70 Ultra cameratest - Primair

De hoofdcamera van de Nubia Z70 Ultra laat zich ietwat lastig vergelijken met andere toestellen. Dat komt door de ongewone brandpuntsafstand van 35 millimeter. Daardoor zul je je onderwerp van dichterbij vastleggen dan de gebruikelijkere afstand van rond de 23 millimeter die smartphones doorgaans hanteren. In vergelijking met de Oppo Find X8 Pro presteert de primaire camera van de Nubia beter op het gebied van scherpte, wat deels verklaard kan worden door het feit dat de compositie anders is. Verder doet de Oppo het op nagenoeg elk vlak beter. De foto’s afkomstig uit de Z70 Ultra bevatten meer ruis, ogen soms te groen, produceren een mindere doortekening van de lucht en hebben meer last van lens flares. Bovendien lijkt de camera soms verschillende artefacten te produceren. Zie bijvoorbeeld de nachtmodusfoto van de legoplantjes, waar de cactus bruine vlekken lijkt te bevatten. Dat is jammer, want het lijkt erop dat de primaire camera beter zou presteren met een beter fotoverwerkingsalgoritme.

Zoom

Nubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoomNubia Z70 Ultra cameratest - zoom

Hier hebben we de telefoons naast elkaar gelegd op het gebied van 2x- en 3x-zoom. De telecamera van de Nubia produceert prima foto's, al is de kleurweergave soms erg overdreven. Zie bijvoorbeeld de eerste foto van het gebouw, de foto bij het water en het shot van de hijskranen. Hoewel er bij die laatste meer te zien is dan op de foto van de Oppo dankzij de extra helderheid, strookt dat niet met de werkelijkheid. Daarnaast zijn vooral objecten en personen die dichterbij zijn wat scherper op de Oppo. De Nubia houdt overigens meer natuurlijke details overeind: de Oppo zet al snel AI in waardoor bepaalde details verloren gaan of vertekend worden weergegeven.

Ultrawide

Nubia Z70 Ultra cameratest - ultrawideNubia Z70 Ultra cameratest - ultrawideNubia Z70 Ultra cameratest - ultrawideNubia Z70 Ultra cameratest - ultrawideNubia Z70 Ultra cameratest - ultrawideNubia Z70 Ultra cameratest - ultrawide

Ook de foto's afkomstig van de ultragroothoekcamera bevatten afwijkende kleuren; de lucht is wederom extreem verzadigd. Daarnaast zijn de foto's niet de scherpste, en weet de Oppo meer detail vast te houden in gebieden die erg donker zijn. We hebben wel eens slechtere ultragroothoekcamera's dan die op de Z70 Ultra gezien, maar hij kan niet meekomen met de absolute top.

Macro

Nubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macro

Houd je van macrofotografie, dan is de Nubia Z70 Ultra een aanrader. De macrostand van de camera biedt twee opties: macrofoto's schieten met de ultragroothoek- of telecamera. Beide lenzen lenen zich hier uitstekend voor. In het eerste voorbeeld gebruiken we de ultragroothoeklens en gaat het gelijk op tussen de Nubia en Oppo: de eerste doet het, voor de verandering, op het gebied van kleurweergave beter, terwijl de Oppo net wat scherper is. In het tweede scenario is er geen uitleg nodig: de telemacro op de Z70 Ultra maakt gehakt van die op de Find X8 Pro.

Front

Nubia Z70 Ultra cameratest - macro
Nubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macroNubia Z70 Ultra cameratest - macro

Niet schrikken van de eerste foto: deze hebben we toegevoegd om te laten zien dat het soms helemaal fout gaat bij de computational photography op de Z70 Ultra. Tijdens de reviewprocedure waarin we zo'n 120 foto's hebben gemaakt, heeft een dergelijk effect zich twee keer voorgedaan. Wie al eens eerder een review over een smartphone met underdisplayfrontcamera heeft gelezen, weet overigens al een beetje wat hij kan verwachten. De fotokwaliteit overdag is slecht en 's nachts ontzettend slecht. Maak je veel selfies, sla deze telefoon dan vooral over.

Video

Nubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - videoNubia Z70 Ultra cameratest - video

Op het gebied van video doet de Nubia het niet al te goed. Hoewel de kleuren deze keer een stuk beter worden weergegeven, doet de Find X8 Pro het wederom op elk vlak beter. De video van de Z70 Ultra bevat meer ruis, is beduidend minder scherp en heeft bovendien veel moeite om met felle tegenlichten om te gaan. In deze prijsklasse mag je beter verwachten.

Hard- en software

Nubia heeft de Z70 Ultra voorzien van de Snapdragon 8 Elite. Dat is op het moment van schrijven samen met de Dimensity 9400 de beste soc die je in een Android-telefoon kunt krijgen. De chip wijkt behoorlijk af van zijn voorgangers, die nog gebaseerd waren op referentieontwerpen van Arm. Qualcomm heeft deze keer zelf het ontwerp op zich genomen. Daarmee zijn de Cortex-kernen ingewisseld voor nieuwe Oryon-kernen. We hebben er de laatste tijd al aardig wat over geschreven, dus laten we meteen naar de eerste benchmark gaan: de 3DMark Wild Life Extreme Stress Test.

  • 3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
  • Beste loopscore
  • Laagste loopscore
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
82,2
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
78,9
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
75,4
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
73,0
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
72,1
Apple iPhone 16 A18 Bionic
71,0
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
69,6
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
69,2
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
69,2
Google Pixel 9 Tensor G4
69,0
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
67,4
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
65,9
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
65,3
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
60,4
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
59,6
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
58,4
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
55,8
Best loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
6.802
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
6.744
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
6.359
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
5.957
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
5.473
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
5.253
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
5.065
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
4.995
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
4.381
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
4.323
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
4.095
Apple iPhone 16 A18 Bionic
4.018
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
3.691
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
3.436
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
3.166
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.686
Google Pixel 9 Tensor G4
2.656
Lowest loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
5.088
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
4.444
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
4.319
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
4.295
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
3.840
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
3.809
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
3.696
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
3.459
Apple iPhone 16 A18 Bionic
2.853
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.698
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.576
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
2.557
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
2.321
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.315
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
2.190
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.120
Google Pixel 9 Tensor G4
1.834

Uit de test blijkt dat de Z70 Ultra de extreem snelle chip ontzettend goed in bedwang weet te houden. Tot dusver is dit het toestel waarin de krachtige Adreno 830-gpu het beste tot zijn recht komt. De Nubia slaagt erin om meer dan 75 procent van de prestaties overeind te houden en presteert daarmee bijna 15 procent beter dan het toestel op de tweede plek, de OnePlus 13, nadat beide toestellen langere tijd hard aan het werk zijn geweest. Dat is indrukwekkend. Laten we nu kijken naar de Geekbench-resultaten.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 A18 Bionic
3.291
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
3.195
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
3.111
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
3.037
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
2.834
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.276
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.261
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
2.206
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
2.159
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
2.154
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
2.138
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.131
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.116
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
2.049
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
1.941
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
1.857
Google Pixel 9 Tensor G4
1.802
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
9.935
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
9.572
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
9.211
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
8.691
Apple iPhone 16 A18 Bionic
8.001
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
7.172
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
6.985
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
6.917
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
6.866
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
6.809
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
6.746
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
6.700
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
6.373
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
5.418
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
4.948
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
4.656
Google Pixel 9 Tensor G4
4.601
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 A18 Bionic
28.137
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
20.950
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
19.558
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
18.615
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
16.390
Samsung Galaxy S24 Exynos 2400
15.745
Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
15.732
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
15.651
ASUS Zenfone 11 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
14.762
OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3
14.455
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
13.956
Xiaomi 14T Pro Dimensity 9300+
12.563
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
11.915
Motorola Edge 50 Ultra Snapdragon 8s Gen 4
8.803
Sony Xperia 5 V Zwart Snapdragon 8 Gen 2
8.595
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
6.554
Google Pixel 9 Tensor G4
6.501

De cpu van de Snapdragon 8 Elite scoort in de Nubia Z70 Ultra precies zoals verwacht, zowel op het vlak van single- als multicoreprestaties. De Geekbench OpenCL-benchmark plaatst de gpu lager dan je zou verwachten met de 3DMark Extreme Stress Test in gedachten. We vermoeden dat dit komt door de hoeveelheid ram: de Nubia in deze configuratie moet het doen met 12GB, terwijl de andere toestellen 16GB of meer bevatten. De workload van Geekbench emuleert compleet andere scenario's waarin meer ram van pas komt. Daarnaast worden telefoons over het algemeen minder warm tijdens het draaien van Geekbench-tests, waardoor het warmtebeheer, waarin de Nubia uitblinkt, minder belangrijk is.

Verpakkingsinhoud en duurzaamheid

De doos waarin de Nubia Z70 Ultra verpakt zit, is behoorlijk fors. Dat is logisch: er worden namelijk een goedkoop aanvoelend hoesje van tpu en een rappe 80W-oplader meegeleverd. Het gros van de verpakking bestaat uit papier, maar er is ook plastic aanwezig. Nubia heeft tot op heden nog geen enkel duurzaamheidsrapport gepubliceerd.

Software

Laten we er geen doekjes om winden: de software is de achilleshiel van de Z70 Ultra. Net als vaak het geval is bij andere kleinere Chinese smartphonefabrikanten, is de Android-schil die Nubia gebruikt, Nebula AIOS, een rommeltje. Zo staat de helft van de interface in het Engels, terwijl de gekozen taal Nederlands is. Daarnaast bevat de skin meerdere spel- en vertalingsfouten. Ook andere details zijn niet mooi uitgevoerd. Waar andere fabrikanten bijvoorbeeld soepele animaties gebruiken voor zaken zoals het schakelen tussen de stille en geluidsmodus weer te geven, zie je op de Z70 Ultra duidelijk dat het slechts twee statische afbeeldingen zijn die voor elkaar ingeruild worden. En zo zijn er nog veel meer slordigheden die afbreuk doen aan de gebruikservaring. Voor de nodige AI is er geen Google Gemini aanwezig, waardoor je populaire features zoals Circle to Search moet missen. In plaats daarvan gebruikt het toestel Nubia AI, waarvan momenteel nog geen enkele feature, zoals contextueel zoeken tussen bestanden en berichten of live spraakvertalingen, in het Nederlands te gebruiken is. Nubia geeft aan dat de features van hun AI momenteel nog gratis zijn, maar dat dit in de toekomst kan veranderen.

Nubia Z70 Ultra - Nebula AIOSNubia Z70 Ultra - Nebula AIOSNubia Z70 Ultra - Nebula AIOS
Nubia Z70 Ultra - Nebula AIOSNubia Z70 Ultra - Nebula AIOS

Onder die schil draait Android 15. Nubia belooft drie jaar aan Android-updates en beveiligingspatches. De Chinese fabrikant heeft niet het beste trackrecord als het op updates aankomt, dus doe met die informatie wat je wilt. Als de beloofde drie jaar wordt gehaald in de praktijk, is dat nog steeds erg kort in vergelijking met andere fabrikanten. Gelukkig is de bootloader te ontgrendelen, al is het maar de vraag of er een community zal ontstaan die aan custom roms werkt. Bij andere Nubia-toestellen was dat over het algemeen niet het geval. Het toestel bevat verrassend genoeg geen bloatware, maar wel reclame. Deze kun je eenvoudig uitschakelen.

Accuduur en opladen

Net als andere fabrikanten dit jaar en masse doen, stopt ook Nubia een silicium-koolstofaccu in zijn telefoon. Deze nieuwe accutechnologie verhoogt de energiedichtheid van de cellen, waardoor je een grotere capaciteit in eenzelfde formaat accu kunt stoppen. In vergelijking met zijn voorganger is de accu in de Z70 Ultra overigens nauwelijks groter: deze bevat 6150mAh in plaats van 6000mAh zoals het voorgaande jaar.

  • Accuduur wifi
  • Accuduur mobiel netwerk
  • Accuduur video
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 5 V Zwart 5.000mAh
21u13m
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
19u43m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
19u27m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
19u4m
OnePlus 13 6.000mAh
19u
Nubia Z60 Ultra 6.000mAh
18u53m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
17u58m
Apple iPhone 16 3.561mAh
17u28m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
17u24m
ASUS Zenfone 11 Ultra 5.500mAh
17u11m
OnePlus 13R 6.000mAh
17u5m
Xiaomi 14 4.610mAh
16u38m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
15u59m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
15u33m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
15u31m
Google Pixel 9 4.700mAh
14u21m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
13u35m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
18u17m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
18u13m
Nubia Z60 Ultra 6.000mAh
17u22m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
16u26m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
16u2m
Sony Xperia 5 V Zwart 5.000mAh
14u32m
ASUS Zenfone 11 Ultra 5.500mAh
14u22m
OnePlus 13 6.000mAh
14u1m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
13u57m
OnePlus 13R 6.000mAh
13u57m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
12u22m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
12u16m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
12u15m
Apple iPhone 16 3.561mAh
12u3m
Google Pixel 9 4.700mAh
11u55m
Xiaomi 14 4.610mAh
11u4m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
10u48m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
1d12u47m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
1d11u36m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1d8u40m
OnePlus 13R 6.000mAh
1d7u38m
Google Pixel 9 4.700mAh
1d6u29m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
1d5u53m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
1d5u51m
Nubia Z60 Ultra 6.000mAh
1d5u38m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1d4u50m
ASUS Zenfone 11 Ultra 5.500mAh
1d4u37m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
1d3u30m
Apple iPhone 16 3.561mAh
1d1u36m
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
1d52m
OnePlus 13 6.000mAh
23u26m
Xiaomi 14 4.610mAh
22u4m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
20u53m

De accuduur van de Nubia is uitstekend, zolang je niet aan de lopende band video's aan het kijken bent. Dan is de accuduur 'slechts' goed, maar niet zo goed als vergelijkbare toestellen. In het scenario op wifi scoort de telefoon prima, al zou je gezien de accucapaciteit en het formaat van de telefoon wellicht een langere adem verwachten. Wanneer het toestel verbonden is met het mobiele netwerk in plaats van wifi, is de accuduur uitmuntend: hij houdt het bijna net zo lang vol als de Redmagic 10 Pro met zijn gigantische 7050mAh-accu.

Opladen

De telefoon kan worden opgeladen met een maximaal vermogen van 80W, wat je kunt doen met de meegeleverde oplader. Draadloos laden is niet mogelijk.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
100
OnePlus 13 6.000mAh
87
Xiaomi 14 4.610mAh
82
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
67
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
65
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
59
OnePlus 13R 6.000mAh
56
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
56
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
55
Nubia Z60 Ultra 6.000mAh
53
Apple iPhone 16 3.561mAh
53
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
53
Google Pixel 9 4.700mAh
52
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
50
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
47
ASUS Zenfone 11 Ultra 5.500mAh
25
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Motorola Edge 50 Ultra 4.500mAh
23m
OnePlus 13 6.000mAh
44m
Xiaomi 14 4.610mAh
44m
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
50m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
1u3m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
1u10m
OnePlus 13R 6.000mAh
1u16m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
1u18m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1u24m
Xiaomi 14T Pro 5.000mAh
1u24m
Samsung Galaxy S24 4.000mAh
1u34m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
1u35m
Google Pixel 9 4.700mAh
1u40m
ASUS Zenfone 11 Ultra 5.500mAh
1u59m
Apple iPhone 16 3.561mAh
2u6m
Nubia Z60 Ultra 6.000mAh
2u8m

Hoewel de Z70 Ultra in zijn laadcyclus na 30 minuten 'slechts' voor de helft vol te laden is, tikt hij de 100 procent relatief snel aan; daar heeft de telefoon maar iets meer dan een uur voor nodig. Dat is netjes, gelet op het grote formaat van de accu.

Conclusie

Aan het begin van deze review merkten we op dat de Z70 Ultra op het eerste gezicht bijna uit zijn voegen springt van de specificaties. Hoewel dit in de praktijk klopt, kun je achter bijna elk van deze specificaties een grote symbolische asterisk plaatsen. Dat gaan we dan ook doen.

Om te beginnen het scherm: dat is met zijn 6,85"-amoledscherm gigantisch en geeft alle content fantastisch weer dankzij het ontbreken van een zichtbare frontcamera. De schermranden zijn, zoals de fabrikant claimt, inderdaad ontzettend dun, maar niet noemenswaardig dunner dan die van een Galaxy S24 of iPhone 16 Pro. Bovendien kan het scherm fel genoeg, maar niet zo fel als andere telefoons in dit segment. Het heeft een matige kleurweergave, betreft geen ltpo-paneel en de schermranden zijn niet symmetrisch. Wel ligt het toestel ondanks zijn grote formaat en hoge gewicht prettig in de hand, en zijn de extra knoppen op de behuizing een welkome toevoeging.

Dan het camerasysteem, het − althans voor mij − frustrerendste punt. Nubia zet de hoofdcamera in het ontwerp nog meer in de spotlight dan andere fabrikanten doorgaans doen en dat zegt nogal wat. In combinatie met het variabele diafragma, de unieke 35mm-brandpuntsafstand en de combinatie van een ontzettend fijne cameraknop en hoofdcamera-interface, zou je daarmee verwachten dat je met een beest van een primaire camera te maken hebt. Maar nee, dat is slechts een Sony IMX906-sensor, een uppermidrangesensor van twee jaar geleden. Verder presteren de camera’s niet meer dan gemiddeld, is de frontcamera bijzonder slecht en worden alle camera’s geplaagd door het ontzettend matige fotoverwerkingsalgoritme van Nubia, dat foto’s ook finaal kan laten mislukken zoals we lieten zien.

De chipset van de telefoon, de Snapdragon 8 Elite, is een punt waar we juist geen kritiek op hebben. Qualcomms nieuwste krachtpatser komt in de door ons geteste toestellen tot dusver het beste tot zijn recht in de Z70 Ultra, als je gamingtoestellen met actieve koeling tenminste even buiten beschouwing laat. De 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag in het instapmodel zijn prima, waarbij je ook kunt kiezen voor een combinatie van 16+512GB of 24+1TB.

Dankzij de nieuwe silicium-koolstoftechniek is de accu groter dan ooit tevoren. Dat klinkt goed, totdat je dit vergelijkt met zijn voorganger. Dan merk je op dat de accu er slechts 150mAh op vooruit is gegaan. Je wordt echter niet helemaal blij gemaakt met een dode mus, want de batterijduur mag er wezen. Dat geldt al helemaal wanneer je de telefoon voornamelijk op het mobiele netwerk gebruikt: dan heeft de telefoon een extreem lange adem.

Nebula AIOS is een brakke Android-schil, al hadden we stiekem niet anders verwacht. Deze staat vol met spel- en taalfouten, is ontzettend inconsistent en doet behoorlijk afbreuk aan de gebruikservaring. Bovendien belooft Nubia slechts drie jaar aan Android- en beveiligingsupdates.

Al met al voelt de Nubia Z70 Ultra helaas wederom als een typische ‘Chinaphone’. In elk aspect − en dan voornamelijk op cameragebied − barst het van de potentie, maar wordt deze in de praktijk niet benut door belemmerende software of onlogische ontwerpkeuzes. Daarmee is de Z70 Ultra maar voor weinig mensen aan te raden.

Pluspunten

  • Razendsnelle Snapdragon 8 Elite
  • Fraai ontwerp
  • Lange accuduur
  • Uniek camerasysteem ...

Minpunten

  • ... dat zijn potentieel niet behaalt
  • Matige softwareondersteuning
  • Gammele software

Getest

Nubia Z70 Ultra, 12GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 750,-

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Nubia Z70 Ultra

vanaf € 869,34

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Nubia Z70 Ultra, 12GB ram, 256GB opslag Zwart Review Productreview door TYN 0
0 5 van 5 sterren
Smartphones Nubia

Reacties (44)

-Moderatie-faq
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lucatoni 19 januari 2025 06:46
En toch, de minpunten die worden belicht, zouden grotendeels met softwarematige updates opgelost kunnen worden. Uiteraard de vraag of dit gaat gebeuren, maar in theorie zou het toestel met een paar goede updates een stuk beter presteren.
Rovig @lucatoni19 januari 2025 10:06
Het wordt tijd dat fabrikanten eens een fatsoenlijk product op de markt brengen ipv alles achteraf maar te fixen met updates.
bzzzt @Rovig19 januari 2025 12:10
Het wordt ook hoog tijd dat consumenten stoppen met spullen te kopen die niet fatsoenlijk zijn.
kujinshi @bzzzt20 januari 2025 01:20
Het is vaak onmogelijk om van buiten te kijken of een product fatsoenlijk is. Op deze manier kan je geen toestel meer kopen.

Fabrikanten moeten meer testen. Moeilijker is het niet en dat testen is de laatste 2 decennia met van alles er hard op achteruit gegaan.

Een consument heeft toch een camera of telefoon nodig. Je kan niet echt meer zonder. Niks kopen is geen optie.
bzzzt @kujinshi20 januari 2025 08:54
We hebben nog nooit bugvrije software gehad, 20 jaar geleden ook niet. Het was alleen goedkoper om het uitvoeriger te testen omdat het gecompliceerder was om een update uit te rollen. Maar het probleem zit niet in het testen maar meer in de mogelijkheden om dingen op een correcte manier te fixen. Goedkope Android toestellen zijn vaak een vergaarbak van third party drivers en andere componenten, waarbij het vaak niet eens mogelijk is om code aan te passen.
Het alternatief voor zo'n fabrikant is soms niet eens 'een duurdere telefoon', maar helemaal geen telefoon.
MatyGirl @bzzzt19 januari 2025 13:44
Meeste consumenten kijken niet verder dan wat ze adverteren.

Als ze "supersnelle gsm met super camera" adverteren, dan kopen mensen die dat willen dat.
0x0 @lucatoni19 januari 2025 07:15
...maar of die komen is afwachten :)

Ik heb misschien gemist welke versie van Android op dit toestel stond, maar er zijn altijd twee versies van (de meeste) Chinese merken. De EU (export) versie is vaak wat vriendelijker en voldoet (als het goed is) aan de benodigde privacy eisen.
FreezeXJ @0x019 januari 2025 14:24
Deze heeft Android 15 volgens de review, en da's prima. Echter de 'maar 3 jaar updates' in combinatie met een niet geheel betrouwbare update-snelheid van Chinese merken doet mij em skippen. Quirky cameras vind ik tot daar aan toe, maar de brakke hoofd-sensor wordt gewoon niet beter, en om daar nou 750 euro voor neer te leggen vind ik ruig. Voor 500 euro hebben ze een betere sell, vooral vanwege het gebrek aan bloatware. Dat is me zo 50-100 euro waard (ik vraag me af hoeveel het de fabrikant oplevert).
lenwar
@lucatoni19 januari 2025 08:01
Je zou je kunnen afvragen hoe serieus het bedrijf de Europese markt neemt met de gestelde minpunten.

Ieder bedrijf dat geen fatsoenlijke vertalingen laat maken neem ik niet serieus. Half-vertaalde interfaces zijn wat mij betreft echt een doodzonde.
Je ziet het helaas erg vaak, ook bij A-merken. Ik heb zelfs bedrijven als Apple en Samsung erop betrapt (weliswaar maar enkele items). Uiteraard kan er altijd iets doorheen glippen, maar het staat wel heel lomp.

Je betaalt goed geld voor dit soort apparaten. Dan moet de interface minimaal goed (genoeg) zijn. Dat lijkt mij geen vreemde eis.
DamirB @lenwar19 januari 2025 11:39
Heb het eerder al meer op de camera gemikt maar in het algemeen is deze telefoon of voor mensen die het niet heel erg veel uitmaakt, of voor mensen die van de sterke hardware gebruik willen maken en custom software nemen. In mijn community kopen ze deze telefoon eigenlijk vrijwel alleen voor de snelle SoC en sterke camera hardware
bwerg @lucatoni20 januari 2025 08:36
Mijn ervaring met budget-androidtelefoonfabrikanten is dat ze eerder minder doen dan beloven dan meer, als het op software-updates aankomt. 3 jaar na dato nog blijven updaten kost wel geld maar levert de fabrikant niet direct geld op, want tegen die tijd wordt de telefoon toch nauwelijks meer (nieuw) verkocht. Het levert wel indirect wat op in de vorm van klantbinding en vertrouwen, maar dat is vaak niet waar Chinese budget-fabrikanten zich op richten.
Settler11 @lucatoni20 januari 2025 13:58
Het zou tweakers wellicht sieren als ze gereviewde product met (veel) minpunten nogmaals uittesten (kort) om de punten te herzien.
0x0 19 januari 2025 06:57
Ik ben toch altijd wel dol op de Nubias die ik heb (gehad).
Nu zal ik deze niet aanschaffen omdat ik momenteel wel even genoeg mobiletjes heb, en buiten de in de review genoemde matige punten zijn er een aantal designkeuzes die mij bij voorbaat al een toestel doen overslaan.

Ik ben geen fan van de camera onder het scherm en/of ronde hoeken en cut-outs is een directe "overslaan".
Wel leuk om te zien dat er weer een IR-optie in zit.

Een op zich staande review die wat negatief is over bepaalde aspecten is op zich prima, maar je moet natuurlijk ook kijken naar de concurentie. Als die dezelfde opties en mogelijkheden bieden, maar 250-500 Euro duurder zijn, dan kan je sommige minpuntjes best voor lief nemen (als die punten voor jou niet het belangrijkste zijn).

Als je een beetje zoekt kan je een Nubia vaak voor een leuke prijs vinden.

Leuke review :)
vladimirN @0x019 januari 2025 08:36
Zitten de taal & spellingsfouten alleen in de Nederlands versie of ook in de Engelse? Heb jij daar ervaring mee?
Een Nederlands OS (in het Nederlands BS?) heb ik uberhaupt nooit het nut van ingezien, dus als de Engelse versie wel foutvrij is valt dat minpunt al weg.
0x0 @vladimirN19 januari 2025 23:07
Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik heb ooit eens een Nedelandse Windows versie gehad, omdat die met de computer kwam, en daar was ik snel klaar mee. Nu gebruik ik alleen nog maar Engelstalige software.

Als we specifiek over Nubia praten dan kan ik zeggen dat daar bij mijn vorige toestellen geen vervelende fouten in zaten. De software was altijd prettig en overzichtelijk, met de juiste hoeveelheid nuttige features,

Met dit toestel heb ik geen ervaring, maar Nederlands is zo'n kleine afzetmarkt dat er bij iedere fabrikant wel een paar fouten insluipen, en met computervertalingen (al dan niet A.I.), krijg je vaak de raarste termen.
Ga maar eens op amazon.nl kijken als je een keer wil lachen.
Eddie_Mercury @vladimirN20 januari 2025 06:37
Heb het vorige toestel (z60 ultra) een halfjaar, tot nu toe geen foute tegengekommen in Engels. Ben er heel tevreden mee, zeker aangezien mijn laatste toestel een samsun was (dat gebeurt dus nooit meer). Vooral de selfiecamera, maak vrijwel nooit selfie en zo zit hij ook nie in de weg. misschien koop ik de z90ultra ofzo als volgensde, alleen jammer dat ik als Nederlander de sterrennacht-editie niet heb
centr1no @0x019 januari 2025 15:31
maar je moet natuurlijk ook kijken naar de concurentie
Als consument doe je dat (hopelijk) toch automatisch?
En je krijgt over het algemeen waar je voor betaalt.
Tussen de 700 en 800 Euro is er best veel keus en kun je je rustig afvragen of je überhaupt wel minpuntjes voor lief moet nemen.

Veel dingen waar dit specifieke toestel 'bijzonder' in is zijn totaal niet belangrijk (de dunste schermranden), kunnen voor sommigen zelfs negatief zijn (groot scherm, onzichtbare frontcamera).
Dat de camera, waarmee dit toestel zich differentieert, dan precies niet voldoet voor juist degenen die specifiek daarin geïnteresseerd zijn, is dan wel de grootste domper.
De foto van die camera op de front-page is de enige reden waarom ik überhaupt deze review geopend heb en het is gewoon jammer om te zien dat het door de fabrikant niet serieus is genomen.
0x0 @centr1no19 januari 2025 22:48
De opmerking ging over reviews (in het algmeen).
Vaak wordt een model met het model van andere merken vergelijken dat bij dat merk eenzelfde niveau heeft. Bijvoorbeeld het topmodel tegen het topmodel. Alleen, als het topmodel bij merk A €1500 kost en bij merk B €1000, dan is het begrijpelijk dat je iets beters verwacht van de duurdere. Dan kan je in een review wel "minpunten" aandragen, maar misschien zijn de verwachtingen gewoon te hoog.
Als consument doe je dat (hopelijk) toch automatisch?
Je zegt het, maar er zijn er genoeg die puur en alleen iets kopen omdat het een ander het ook heeft, omdat influencer A het ook zo mooi vind of omdat het een soort verkapte status geeft.
HollovVpo1nt 19 januari 2025 06:12
Ik had mijn zinnen gezet op dit toestel, mede vanwege de prijs (import) en was aan het wachten op deze review :) Maar gezien de minpunten durf ik het niet aan, jammer van qua hardware is dit echt een mooi ding.
Martinus @HollovVpo1nt20 januari 2025 10:02
bij snapdragons is er toch een aftermarket voor sw en dus te flashen?
HollovVpo1nt @Martinus20 januari 2025 12:55
Eerlijk gezegd, geen idee. Ik ben een schandalige Tweaker want tegenwoordig wil ik dat iets iets of the box goed werkt. De laatste keer dat ik echt aan de slag ging met Custom ROMs was met mijn HTC HD2.
Martinus @HollovVpo1nt21 januari 2025 08:46
hahahaha #metoo .... iets met leeftijd enzo :P (en andere prio's, en dus tijd)
Pastapipo 19 januari 2025 10:48
Verpakkingsinhoud en duurzaamheid
De doos waarin de Nubia Z70 Ultra verpakt zit, is behoorlijk fors. Dat is logisch: er worden namelijk een goedkoop aanvoelend hoesje van tpu en een rappe 80W-oplader meegeleverd. Het gros van de verpakking bestaat uit papier, maar er is ook plastic aanwezig. Nubia heeft tot op heden nog geen enkel duurzaamheidsrapport gepubliceerd.
Mooi dat Tweakers hier aandacht aan besteed. Ik vraag mij alleen wel af in hoeverre het plastic in smartphone verpakkingen relevant is.
Een smartphone koopt men grofweg eens per 2-4 jaar. Een maaltijd salade van de Albert Heijn bevat veel meer plastic en wordt dagelijks door mensen gekocht.

Je kan misschien beter een maandje een abonnement op Pieter Pot nemen dan kritisch zijn op smartphone verpakkingen.
Uruk-Hai @Pastapipo19 januari 2025 13:53
Goed dat je het zegt, want ik dacht dat Pieter Pot failliet was gegaan.
Nu zie ik dat ze een doorstart hebben gemaakt.
0x0 19 januari 2025 07:12
Het ontbreken van "populaire" features (specifiek genoemd wordt bijvoorbeeld Gemini), is voor sommige misschien juist wel een goede reden om een toestel als dit aan te schaffen.

Niet iedereen zit te springen om nog meer Google junk in je broekzak.
Intrusieve features die je een paar keer gebruikt omdat het nieuw is, of omdat je verder geen vrienden hebt om mee te praten... kennelijk verliest gezond verstand het nog steeds van de spiegeltjes en kraaltjes.

Hoe minder software-junk en -bloat in je toestel zit, hoe beter.
Je kan beter zelf toevoegen wat je écht wil gebruiken dan twee dagen bezig zijn met te proberen rotzooi uit te schakelen of verwijderen. Iets wat met iedere nieuwe Android versie steeds moeilijker gaat.

...en wie gebruikt er nu de standaard launcher?
Soeski @0x019 januari 2025 10:25
eh, ik? Wat is er mis mee?
0x0 @Soeski19 januari 2025 22:29
Nebula AIOS is een brakke Android-schil
Kennelijk dit.

Persoonlijk vind ik het niet alleen leuk, maar ook praktisch om gewoon mijn eigen launcher layout te gebruiken en bovendien oogt het vele malen mooier.
mathiask 19 januari 2025 07:42
Ongetwijfeld jammer van de software, wat de hoofdreden is van de minpunten. Zet hier fatsoenlijke software op en alles komt beter tot zijn reecht.
SirLenncelot 19 januari 2025 08:26
Komen er voor zo’n toestel custom roms beschikbaar?
Dutchzilla 19 januari 2025 10:06
En toch beter dan de telefoons van Europese bodem. Ik denk dat de community hier echt wel wat mee kan. En met wat liefde is hier echt een goed toestel van te maken, met goed draaiend OS.
Is de boot loader unlocked? Of heb ik daar overheen gelezen?
br00ky Moderator Harde Waren 19 januari 2025 10:57
Als bezitter van het vorige model, de Z50 pro, herken ik de genoemde punten. De selfiecamera gebruik ik (mogelijk mede door de kwaliteit) nooit en als je in de settings duikt switch je steeds tussen Engels en Nederlands. Voor mij persoonlijk geen dealbreaker, maar echt af is het allemaal niet.

Ik kocht hem indertijd vlak na launch tweedehands wat de keus wat makkelijker maakte (hij werd verkocht voor de helft van de prijs van de Z60). Ik kwam van een OnePlus 5 en wilde ook wel eens meemaken hoe de toendertijd snelste cpu aanvoelt. Geen spijt van de aankoop, maar we zullen zien hoe lang ik nog updates krijg
DamirB 19 januari 2025 11:16
De kracht in dit toestel zit 'm in de hardware. Nubia weet ook dat software minder belangrijk is. De meeste mensen die dit toestel kopen doen dit voor custom software. PhotonCam, gcam, motioncam. De mensen die dit niet doen zullen de beperkingen van de standaard camera toch niet merken

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