Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 09-07-2024 09:00 109

Domme stopcontacten worden slim

Aqara H2 Quicktest

09-07-2024 • 09:00

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Aqara H2 Review

Een van de nuttigere toepassingen van een smarthome is het in de gaten houden van je stroomverbruik. Sommige slimme apparaten geven hun gebruik zelf door, maar voor domme apparaten ben je dan vaak aangewezen op tussenstekkers. Die heb je letterlijk in vele soorten en maten; de goedkopere zijn wat log en dik, en de compactere zijn vaak wat duurder. Met wifi is dikwijls het goedkoopst, dan komen de modellen met ZigBee-verbinding en Z-Wave-stekkers zijn vaak het duurst.

Quicktest

Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Niet alleen kun je met deze stekkers het stroomverbruik in de gaten houden, je kunt de stroomtoevoer ook beheren. Zo kun je sluipverbruik eenvoudig verminderen door apparaten ‘s nachts compleet uit te zetten. Ook kun je aan de hand van het vermogen dat een apparaat vraagt, bepaalde handelingen uitvoeren of berekeningen doen over tijd. Heeft je vaatwasser net langere tijd veel vermogen gevraagd en is dat meer dan vijf minuten teruggezakt naar minder dan 5 watt? Dan is hij waarschijnlijk klaar.

Slimme stekkers kunnen dus nuttig ingezet worden in een smarthome, maar ze maken je huis zeker niet mooier. Vooral bij wandcontactdozen die duidelijk in het zicht zitten, kan zo’n stekker een behoorlijke doorn in het oog zijn. Nu kun je, mits je inbouwdozen diep genoeg zijn, schakelmodules achter je wandcontactdoos plaatsen, maar eenvoudiger is er eentje kopen waar alle slimme functionaliteit al is ingebouwd. In deze korte review kijken we naar precies zo’n apparaat: de Aqara H2.

Let op: De Aqara H2 is een Type F-wandcontactdoos; deze zijn in Vlaanderen niet toegestaan. Daar moeten wcd's Type E met een aardepin gebruikt worden.

Aqara H2Aqara H2
Aqara H2Aqara H2Aqara H2Aqara H2

Onopvallend

Terwijl je een scala aan tussenstekkers kunt kopen, zijn slimme wandcontactdozen zeldzaam en ook nog eens duur. Fibaro heeft zijn Walli-lijn, waarbinnen je voor een Z-Wave-stopcontact zo’n 75 euro betaalt. Die hebben een behoorlijk modern ontwerp en daar moet je van houden. Binnen de Zigbee-wereld heb je een exemplaar van Niko voor iets meer dan 50 euro. Toen Aqara dus aankondigde zijn ZigBee-duit in het zakje te doen voor een adviesprijs van 39,95 euro, was mijn aandacht getrokken.

Wat als eerste opvalt, is dat de Aqara H2 … niet opvalt. Afgezien van een klein drukknopje met daarnaast een statusledje, dat gelukkig uit kan, lijkt het op een doodgewone wandcontactdoos. De afmetingen zijn compatibel met de System 55-standaard van schakelmateriaalboer Gira. Heb je dus al dubbele wandcontactdozen in die lijn, dan past deze binnen je huidige afdekraam. Andere merken verkopen soms tussenraampjes om het passend te maken; ik had die bijvoorbeeld nodig om de H2 in mijn Jung-ramen te laten passen. Er wordt een raam meegeleverd voor als de H2 losstaand wordt gebruikt. Met een diepte van 35mm moet hij in de meeste inbouwdozen passen.

Compatibliteit

Ik heb de H2 getest met zowel Home Assistant als Homey. Die laatste herkende hem als generiek Zigbee-apparaat, maar toonde op zich wel de juiste functionaliteit. De sensors bleken echter niet te updaten en ook het in- en uitschakelen werkte niet. Ook toen ik de Aqara-app binnen Homey installeerde, werd de H2 niet herkend. Het apparaat zal vast op korte termijn toegevoegd worden aan die app, maar op het moment van schrijven werkt het dus niet.

Home Assistant gaf een beter resultaat. Ik heb getest met zowel Zigbee2MQTT als het ingebouwde ZHA, en die eerste pakt de H2 direct goed op. Vanuit de smarthomesoftware is het mogelijk om het ingebouwde relais te schakelen en verschillende sensors uit te lezen, waaronder energie, vermogen, spanning en temperatuur. Ook kan de statusled uitgezet worden en het knopje gedeactiveerd worden. De sensors gaven netjes elke tien seconden data door en het in- en uitschakelen gebeurde zonder vertraging. Ter beveliging kan een maximumbelasting ingesteld worden. Als die overschreden wordt, schakelt het stopcontact zichzelf uit. Tot slot kun je kiezen wat er moet gebeuren na een stroomonderbreking en is er een charging protection-optie. Als deze is ingeschakeld, slaat het stopcontact af als de load onder een bepaald niveau zakt, in te stellen tussen 0 en 2 watt. Gaat je telefoon dus voor het slapen aan de lader en is hij vol, dan blijft hij niet de hele nacht druppelladen.

Aqara H2 - Homey en Home AssistantAqara H2 - Homey en Home AssistantAqara H2 - Homey en Home Assistant
Aqara H2 - Homey en Home AssistantAqara H2 - Homey en Home Assistant

De ingebouwde ZigBee-ondersteuning van Home Assistant, ook wel bekend als 'zha', heeft meer moeite met de Aqara H2. Zo verschijnt er een dubbele schakelaar waarvan de bovenste niets doet. Althans, je kunt de H2 er niet vanuit de interface mee aan- of uitzetten. Schakel je echter met het fysieke knopje, dan schakelt de virtuele schakelaar wel mee. Daarnaast updatet de temperatuursensor niet en zijn de opties voor button lock en charging protection afwezig.

Aqara H2 ZHA

Net als bij Homey hebben we er goed vertrouwen in dat dit zichzelf op termijn oplost; er is geen technische reden dat het niet zou werken. ZigBee werkt met profielen per apparaat en de Zigbee2MQTT-community was duidelijk het snelst met het maken van een profiel.

Conclusie

De Aqara H2 ziet er onaanstootgevend uit, heeft een mooie featureset en is relatief scherp geprijsd. Heb je de intentie om al je stopcontacten door H2’s te vervangen, dan kijk je alsnog tegen een enorme investering aan. Voor stekkers die niet in het zicht zitten, zou ik altijd voor een goedkopere tussenstekker gaan. Heb je echter apparaten op zichtbare plekken ingeplugd zitten waarvan je het stroomgebruik wil regelen of de mogelijkheid wil hebben om ze op afstand in en uit te schakelen, dan is de Aqara H2 daarvoor een nette oplossing.

Pluspunten

  • Onopvallend uiterlijk
  • Prima featureset
  • Relatief scherp geprijsd

Minpunten

  • Nog niet compatibel met alle platforms

Getest

Aqara Wall Outlet H2 (EU)

Prijs bij publicatie: € 39,95

Vergelijk prijzen Vanaf € 34,95

Lees meer

Aqara Wall Outlet H2 (EU)

vanaf € 34,95

Alles over dit product

Aqara brengt wandcontactdoos met Zigbee-ondersteuning en verbruiksmeter uit
Aqara brengt wandcontactdoos met Zigbee-ondersteuning en verbruiksmeter uit Nieuws van 21 mei 2024
Smarthome Schakelaars Aqara

Reacties (109)

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Kaoh 9 juli 2024 09:23
Wanneer komt er nou zo iets op de markt voor een dubbel wondcontactdoos. Mijn huis heeft bijna overal 1 muur doos met dubbele stopcontacten erop, als ik die hiermee vervang blijft er een oude afdruk over en verlies ik overal 1 stopcontact.
Source90 @Kaoh9 juli 2024 09:32
Deze kan je toch simpelweg achter een dubbel raampje naar keuze plaatsen?
markee @Source909 juli 2024 09:44
Ik denk dat @Kaoh bedoelt dat hij een enkelvoudige inbouwdoos heeft met daarop een dubbel stopcontact. Zoals dit voorbeeld.
Source90 @markee9 juli 2024 09:46
Ah, anderhalve WCD. Die zijn volgens mij wel redelijk specifiek. Heb ze enkel in Nederland en Duitsland gezien. Erg niche om daar wereldwijd apparaten voor te maken.

Wellicht nog een mogelijkheid om het ovale gat te vergroten naar twee.

[Reactie gewijzigd door Source90 op 22 juli 2024 15:27]

Kaoh @Source9010 juli 2024 16:12
Hmm, inderdaad als ik opnieuw laat afwerken zal ik het overwegen
cmegens @markee10 juli 2024 14:47
Anderhalf inderdaad. Een oplossing die je vooral in Nederland ziet. Vind het nog steeds bizar dat op nieuwbouwhuizen van ruim 6 ton en meer dit soort stopcontacten worden geplaatst, terwijl het echt een paar euro verschil is. Ik raad iedereen aan de meerprijs te betalen voor 2 dozen en een raampje met 2 stopcontacten. Ziet er veel mooier uit en geeft meer opties.

Wat ik in eerste instantie dacht wat @Kaoh bedoelde was een soort shelly toepassing waar je meteen 2 stopcontacten op kunt aansluiten. Dus maar 1 wifi device per 2 stopcontacten. Dat zou wel handig zijn en zeker schelen in de footprint.
Tristan @Kaoh9 juli 2024 09:30
Volgens mij is dat iets heel Europees en misschien nog wel specifiek Nederlands?

[Reactie gewijzigd door Tristan op 22 juli 2024 15:27]

Mrten @Tristan9 juli 2024 14:27
Ik zie ze hier in Noorwegen ook regelmatig.
ultimate-tester @Kaoh9 juli 2024 12:56
Ik heb zelf het gehele assortiment van walli, prachtige serie. Ik heb deze vraag ook een jaar geleden naar Fibaro gestuurd. Ze gaven snel antwoord, ze zouden er naar kijken maar weinig hoop dat het snel gaat komen.
bartje @Kaoh9 juli 2024 14:10
probleem is natuurlijk dat deze geen aarde hebben, anders zou je hiermee niet wegkomen.
al deze apparaten hebben wel aarde. Ik weet niet of dat dat een verplicht is.
maar wanneer je een WCD voert met aarde pennen is het ook wel zo prettig als deze ook aangesloten zijn.
Source90 @bartje9 juli 2024 23:54
Hoezo hebben die geen aarde?
Zijn er ook met aarde. Zie bijvoorbeeld dit anderhalve stopcontact.
https://www.jungstore.nl/as5015ww.html

Tuurlijk zijn er genoeg oude huizen met anderhalve WCD zonder randaarde, echter worden bovenstaande ook wel degelijk verkocht (zij het volgens mij voornamelijk in NL/D).

[Reactie gewijzigd door Source90 op 22 juli 2024 15:27]

bartje @Source9010 juli 2024 08:19
ja, deze wel, maar deze vereist een dubbele lasdoos.
probleem is specifiek voor een enkele lasdoos met dubbel stopcontact als ik het goed begrijp.
TechSupreme @Kaoh10 juli 2024 00:18
Ik heb slecht nieuws voor je. Jij hebt halfopbouw WCD's, en waarschijnlijk ongeaard ook nog. De doos die daarachter zit is meestal 30 diep en dan past er niks meer in.

Dat wordt investeren in een verbouwing om alles naar de moderne standaard te brengen.
laserfreak 9 juli 2024 10:52
Ze willen dus sluipverbruik verbinderen door te monitoren. Dit klinkt op zich wel goed maar stel dat je hier nog niet al te gek mee doet:
  • Woonkamer: 4 stopcontacten
  • Keuken: 2 stopcontacten
  • Slaapkamer 1: 2 stopcontacten
  • Slaapkamer 2: 2 stopcontacten
  • Kantoorruimte: 4 stopcontacten
  • Garage: 1 stopcontact
  • Meterkast: 2 stopcontacten
Dan kom je aan een totaal van 17 stopcontacten (en dan heb je zeker niet heel je woning uitgerust). WiFi gaan we even buiten beschouwing laten, dat verbruikt zeker veel, maar voor een Zigbee stopcontact kan je wel uitgaan van een verbruik van 0.5W continu.

17 van deze stopcontacten zorgen dus voor 8.5W sluipverbruik en dus 74.46kWh per jaar. Als we rekenen met een kost van 35 eurocent per kWh kosten deze 17 stopcontacten 26 euro energie per jaar. Dit valt reuze mee maar je kan eigenlijk ook gewoon 1 keer meten, op deze manier in kaart brengen of je sluipverbruik hebt waar je wat aan wil doen en klaar. Dat bespaart je nog veel meer.
Jazco2nd @laserfreak9 juli 2024 11:07
Dat verbruik van 0.5W lijkt me vrij hoog als je alleen wil kunnen aan/uit schakelen, al dan niet tijdgestuurd?
Dus als je de continu energie meting uit (kan) zetten, mag ik hopen dat het verbruik een stuk lager is..
Xand3r @laserfreak9 juli 2024 11:10
Bij mij zijn 48 stopcontacten (normale tussenwoning) zichtbaar/bruikbaar/toegankelijk. Dus daarmee gaat dat bedrag van 26 euro maal 2.8 = 72 euro. En dan moeten de stopcontacten ook nog aangeschaft worden (48x40) = 1920 euro.

Het lijkt me niet dat sluipverbruik meten de motivatie is om deze producten aan te schaffen. Gemak is wel een argument.
Orangelights23 @laserfreak9 juli 2024 11:43
Vergeet niet dat je ze ook nog moet aanschaffen. Zeer lage ROI als het om alleen geld besparen gaat.
Verwijderd 9 juli 2024 09:42
Persoonlijk heb ik nou niet echt de behoefte om het stroomverbruik te meten. Machine x verbruikt x kWh, nou, ok.
Gizz @Verwijderd9 juli 2024 10:50
Machine x verbruikt x kWh, nou, ok.
Als je verder niks met die data doet heeft het inderdaad geen zin. Maar wat het bijvoorbeeld op zou kunnen leveren:
  • Bewustwording en aanpassing gedrag: als je letterlijk ziet hoeveel meer energie wassen op 40 graden kost dan op 30 graden, of de vaatwasser op 65 graden i.p.v. 55 graden, dan passen veel mensen eerder hun gedrag aan. Zeker als je het niet alleen ziet als kWh, maar daarbij ook de kostprijs in euro's staat of het aantal gram CO2 dat het aan milieuschade oplevert.
  • Aanpassing gedrag 2: als je ziet welke apparaten / modi veel verbruiken, dan ben je eerder geneigd deze te gebruiken als de CO2-schade laag is (= veel groene energie beschikbaar) en ook dynamische energieprijzen laag liggen.
  • Opsporen problemen: apparaten als koelkasten en vriezers kunnen het nog prima lijken te doen, terwijl de condensor kapot is en de hele tijd blijft draaien (hoog verbruik). Of een seintje krijgen als je vriezer opeens veel verbruikt en de deur/klep misschien niet goed gesloten is.
  • Notificaties op basis van verbruik: bij mijn domme wasmachine en vaatwasser krijg ik notificaties op mijn telefoon dat ze klaar.
  • Schakelen op basis van verbruik: het stopcontact waar de lader van mijn elektrische fiets in zit gaat uit als het laadvermogen afneemt. Dat is het moment dat de accu voor ongeveer 80% vol zit. Ik wil de accu niet elke keer tot 100% laden zodat hij langer goed blijft.
Dat soort dingetjes :)

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 15:27]

hydex @Gizz10 juli 2024 07:20
Hoe heb je dat geregeld met die fietsaccu? Welk script heb je daarvoor gebruikt en zou het ook werken met een lader van een telefoon?

Zie nu pas dat je linkt naar achterliggende info super bedankt!

[Reactie gewijzigd door hydex op 22 juli 2024 15:27]

Ortep @Verwijderd9 juli 2024 10:01
Je kan er wel dingen van leren.
Ik heb een stroomstekker op mijn wasdroger, wasmachine en mijn cv ketel zitten.
Wasdrogers hebben de naam gruwelijk veel te gebruiken.
Dat klopt, per uur dat ze werken.
De praktijk bij mij is dat op maand/jaarbasis mijn wasmachine veruit het meest gebruikt en dat mijn veelgebruikte wasdroger net zoveel gebruikt als mijn (pas 3 jaar oude) cv ketel.
Verwijderd @Ortep9 juli 2024 10:03
ja en ga je dan minder wassen?
BugBoy @Verwijderd9 juli 2024 10:21
Nee, maar als je in kaart brengt welke apparatuur veel energie verbruikt dan kan je wel beter kijken wat er aan vervanging toe is en wat niet. Zo bleek onze (bijna) 10 jaar oude Quooker extreem veel energie te verbruiken. Nu wordt er ook best regelmatig warm water getapt, maar ook tijdens vakantie was het verbruik hoog. Na een goede inspectie bleek dat het vat niet meer goed luchtdicht was. Na vervanging van de boiler is het idle verbruik met een factor 6 gedaald.

Ik had eigenlijk mijn oude koelkast willen vervangen, maar dat verbruik blijkt juist heel erg mee te vallen. Dat ga ik in 10 jaar nog niet eens terugverdienen, dus die blijft even staan. Meten is echt wel handig om grote verbruikers op te sporen en soms is het mogelijk om daar actie op te ondernemen.
ilaurensnl @Verwijderd9 juli 2024 10:20
Mogelijk, het kan je activeren om minder kleine wassen te doen (is meestal uberhaubt niet goed), en dan b.v. ipv dagelijks, een keer in de paar dagen een wasje te draaien.
sbmuc @Verwijderd9 juli 2024 10:26
Het is vooral interessant als je oudere apparaten hebt om een beslissing te maken of je voor een nieuwe gaat ja/nee. Wij hadden een oude droger en blijkbaar(dankzij een energiemeter) verbruikte dat ding echt extreem veel energie. Inmiddels zijn wij over naar een warmtepomp droger en die verbruikt 1/3-4e tov oude droger en ook nog eens beter voor je kelding(geen hoge temperaturen meer).

En dingen meten is toch ook gewoon leuk/informatief? Gebruik ook een van die meters om de elektrische deken van mijn vrouw in de winter automatisch aan en uit te zetten zodat ze in een warm bed stapt. Ik vind het verschrikkelijk maar voor haar erg fijn.
Ortep @Verwijderd9 juli 2024 12:20
Nee, maar iedereen roept altijd dat een wasdroger zo extreem veel gebruikt en dat je die vooral niet moet aanzetten. En dat blijkt bij mij dus nauwelijks een probleem te zijn. Het uitzetten van mijn cv als ik niet thuis ben levert meer op. En daar hoor je nooit iemand over.

Wat ik ook geleerd heb is dat na de was een keer extra centrifugeren nauwelijks stroom kost bij de wasmachine maar wel redelijk wat bespaart bij de droger.

Dus meer comfort en minder stroomgebruik
BugBoy @Ortep9 juli 2024 10:18
Zorg wel dat je een stekker gebruikt die het vermogen langdurig (!!!) aankan, want veel "slimme" stekkers kunnen maar 10A continu aan. Er zit een relais in dat schakelt en die moet geschikt zijn voor het gevraagde vermogen. Vooral bij een wasdroger kan dit een probleem zijn.
Ortep @BugBoy9 juli 2024 12:23
Mijn stekers zijn 16 ampère. Schakelen doe ik er niet mee. Alleen meten. Bovendien is het piekvermogen van mijn wasdroger maar 750 watt. Dus nauwelijks meer dan 3 ampère.

Een boiler is pas echt erg

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 15:27]

Roflan @Ortep9 juli 2024 12:34
Zou je willen vermelden welke je gebruikt?
BVD.
Ortep @Roflan9 juli 2024 13:29
Deze:

https://www.amazon.nl/Bli...itzwolf%2Caps%2C80&sr=8-5

Ze zijn vaak in de aanbieding en dan zijn ze VEEL goedkoper.

Je kan ze ook via ALI bestellen. Dan krijg je precies dezelfde voor 1/3 van de prijs

[Reactie gewijzigd door Ortep op 22 juli 2024 15:27]

The__Virus @Ortep9 juli 2024 16:09
Hier al 3 van die dingen die kapot gingen. Niet heel veilig, mn fysiek zitten ze slap in elkaar en daardoor snel kortsluiting danwel verlies van contact intern.
Ortep @The__Virus9 juli 2024 17:02
Bijzonder. Ik heb er hier 5 in gebruik. Al meer dan een jaar. Nog nooit een enkel probleem gehad.
tweakuwe @Verwijderd9 juli 2024 10:45
Dan kan je wel naar automatiseringen als: TV en bijbehorende apparatuur gebruiken minder dan x watt [alleen nog standby gebruik] -> haal stroom van de bijbehorende apparatuur zoals Apple TV / Nvidia Shield & van gameconsoles; komt het verbruik van de tv weer boven de x watt, koppel dan al die apparaten weer aan het stroom. Met iets als home assistant kan je ook nog extra controleren of je xbox wel echt uit staat voor je de stroom er af haalt, en niet mid-update is.

Het standby verbruik van ‘always connected’ apparatuur kan nog best hoog zijn
BugBoy @tweakuwe9 juli 2024 13:57
OLED televisies doen vaak in standby "onderhoud", dus die moet je ook niet volledig uitschakelen.
Klaus_1250 @tweakuwe9 juli 2024 12:16
haal stroom van de bijbehorende apparatuur zoals Apple TV
Dat is dus niet handig. Apple TV kan dienst doen als home hub, dat werkt niet als je de stroom eraf haalt. Apple TV is meer dan alleen een tv dingetje.

Bedenk wel dat het niet bevoordelijk is voor apparaturen om de stroom eraf te halen (stroomstoring nabootsen). Hierdoor hebben ze een unclean shutdown, waardoor ze bij opstarten weer extra werk verichten (en er is een kleine kans dat iets gewoon stuk gaat, als het apparaat bv een firmware update uitvoerde).
MalleEppie71 9 juli 2024 09:18
@Doekse schreef in mei al dat het stopcontact (nog) niet rechtstreeks aan Homey te koppelen is, maar dat het wel zou moeten werken via de Aqara Hub, welke dan aan Homey gekoppeld is.

[Reactie gewijzigd door MalleEppie71 op 22 juli 2024 15:27]

Doekse @MalleEppie719 juli 2024 09:29
En daarbij kan ik nu ook vermelden dat er ondertussen samples binnen zijn van de H2 en dat deze soon™ ook direct gekoppeld gaat kunnen worden aan Homey ;)
com2,1ghz 9 juli 2024 09:32
Zijn deze wel geschikt om zware verbruikers mee te schakelen? Zal vast een grapjas zijn die zijn tostiijzer of zijn oven hierop gaat aansluiten.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @com2,1ghz9 juli 2024 09:36
Uit de speclist: "250V~, 16A, 50/60Hz", dat zou dus geen probleem moeten zijn.
Fludizz @WoutF9 juli 2024 09:58
De speclist neem ik met dergelijke lasten vaak met een korreltje zout. Dat het veilig is bij dergelijke lasten geloof ik wel - maar het schakelen van dergelijke lasten is een heel ander verhaal.

Ik heb menig tijdsklok moeten repareren/weg kunnen gooien omdat het "250V 16A" relais dat erin zat na x keer schakelen zichzelf vastgelast had op de contact punten. Dergelijke hoge lasten wil je idealiter zero-crossing afschakelen om vonken en contact-lassen tegen te gaan.

Ik zou de stekker-lader van een EV er in ieder geval niet op prikken om 'm alleen met "daltarief" te laden bijv. - de inschakelspanning is misschien laag, maar als de auto op 10A aan het laden is en je schakeld hem dan ineens af, ja dat is écht wel een ding. Er is een reden waarom veel EV's het laden naar <500watt verlagen op het moment dat je de stekker (of hele auto) ontgrendeld - dat is zodat je de stekker eruit kan trekken zonder heftige vonken.

[Reactie gewijzigd door Fludizz op 22 juli 2024 15:27]

VySio @Fludizz9 juli 2024 10:58
Ik zou de stekker-lader van een EV er in ieder geval niet op prikken om 'm alleen met "daltarief" te laden bijv. - de inschakelspanning is misschien laag, maar als de auto op 10A aan het laden is en je schakeld hem dan ineens af, ja dat is écht wel een ding. Er is een reden waarom veel EV's het laden naar <500watt verlagen op het moment dat je de stekker (of hele auto) ontgrendeld - dat is zodat je de stekker eruit kan trekken zonder heftige vonken.
Interessant argument. Tijdens het lezen van dit artikel kwam juist het idee om een plug-in hybride er aan te hangen en alleen bij X-watt teruglevering of anders daltarief te laten laden. Vooral met die teruglevering zou die toch wel een aantal keer per dag kunnen gaan schakelen.
AJediIAm @VySio9 juli 2024 11:11
Voor zwaarder gebruik zou ik naar Shelly kijken. Dat is wat meer richting het prosumer markt en uitermate geschikt voor een EV lader te schakelen.

Enkel voorbeelden:
16A plug
Inbouw relay
3-fase relay.

De meeste Shellys hebben overspanningsbeveiliging en hitte beveiliging.

[Reactie gewijzigd door AJediIAm op 22 juli 2024 15:27]

BugBoy @VySio9 juli 2024 14:01
In dat soort gevallen kan je beter de API van de fabrikant gebruiken om het laden te starten/stoppen (bij Tesla kan dat). Overigens heb ik ook best veel issues gelezen met boordladers in de auto die kapot gaan door het veelvuldig in- en uitschakelen. Vooral in combinatie met loadbalancers zag je dit gebeuren. Dan is je winst heel snel voorbij.

Niet elke bezuiniging pakt goed uit. Zo heb ik een keer mijn Quooker in de vakantie afgeschakeld. Onderaan de streep een paar euro verdiend, maar door het "krimpen" van de boiler begon die wel te lekken en had ik een schadepost van 800 euro. :+
RobertMe @WoutF9 juli 2024 09:55
Ik meen wel gelezen te hebben dat er ook nog verschil zit in het maximaal vermogen dat er doorheen kan en het maximaal vermogen dat je kunt schakelen. Het triggeren van het relay als er bv 16A doorheen gaat kan ook nog wel eens problemen geven. Dus zeg maar "de stroom van het wasmachine halen kan prima als deze klaar is (paar W verbruik), maar niet als deze het water aan het verwarmen is (2000W verbruik)". Terwijl het stopcontact dus wel prima 16A aan stroom aan kan, alleen dus niet schakelen bij zo'n hoge actuele load.
Asterion @RobertMe9 juli 2024 11:04
Er is inderdaad een verschil.

Een schakelaar of relais of wat eender ook voor thuis 'mag' eigenlijk niet onder vermogen uitgeschakeld worden omdat je kans hebt dat je een vlamboog trekt en dus eigenlijk geen onderbreking hebt.

Zo bestaat er in de industrie vermogensschakelaars die dat wel mogen.
Die hebben een mechanisme ingebouwd om de vlamboog te doven als deze zou ontstaan.
grizzlywilde @Asterion9 juli 2024 11:43
Ik heb mijn wasmachine en droger op plugs staan (deze). Hierdoor kan ik via HA notificaties naar onze mobiele telefoons sturen als deze met hun programma klaar zijn. Nu heb ik geen verstand van vlambogen etc., maar loop ik dan risico op doorgeslagen stoppen of erger hiermee?
Asterion @grizzlywilde9 juli 2024 11:49
Schrik hoef je niet te hebben.
Als je wasmachine geen vermogen vraagt dan is op- en afschakelen geen probleem.

Als je per ongeluk eens je plug afschakelt onder vermogen hoeft dat ook niet direct een probleem te zijn.
Het is maar als je dit op regelmatig basis zou doen dat er schade kan optreden in de schakeling omdat je telkens een vlamboog trekt bij het afschakelen.
grizzlywilde @Asterion9 juli 2024 14:07
Oh gelukkig. Nee ik reageer puur op de notificatie die ik via HA laat sturen als het wattage is afgeschakeld na een programma. Dan loop ik naar boven en staat het apparaat al te piepen en schakel ik het gewoon uit zoals normaal. Ik gebruik HA niet om op afstand de plug uit te schakelen.
Jazco2nd @RobertMe9 juli 2024 11:05
Huh maar je gaat je wasmachine toch niet uitschakelen terwijl deze met een programma bezig is? Dus dat probleem bestaat in realiteit niet?
zenlord @Jazco2nd9 juli 2024 11:23
True: manueel zal je dat niet doen, maar het is hier de bedoeling om dat stopcontact te programmeren, en dan moet je dus blijkbaar niet alleen rekening gaan houden met de beschikbare stroom op je lokale net (bvb als de zonnepanelen voldoende genereren), maar moet je ook logica inbouwen dat de machine niet mag afgeschakeld worden als die bezig is met een programma.
Ik ben geen elektricien, dus wat mij betreft nuttige input :)
Jazco2nd @zenlord9 juli 2024 11:42
Waarom is dat de bedoeling voor een wasmachine :? Die snap ik niet.
Sowieso snap ik niet waarom je dit ding zou plaatsen bij je wasmachine. Totaal niet logisch. Valt niks te programmeren. Voor een verbruiksmeting, dat doe je echt maar 1x keer en klaar dus heb je geen permanente oplossing nodig maar een energiemeter die je tijdelijk aansluit.

Zelfde geld voor je vaatwasser en evt droger. Die ga je niet kunnen inschakelen met dit ding.

Die dingen wil je voorbereiden (vullen, juiste programma kiezen, zeep etc) en dus handmatig aanzetten. Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat je vervolgens een uitgestelde start afstemt op het moment gedurende de dag dat het energietarief (dynamisch) laag is. Dat doe je op de machine zelf (bij de nieuwe duurste modellen van oa Bosch kan dat), niet via het stopcontact.

Andere apparaten die je wel wil in/uit schakelen via stopcontact gebruiken niet zoveel stroom als deze drie..
Gizz @Jazco2nd9 juli 2024 11:58
Sowieso snap ik niet waarom je dit ding zou plaatsen bij je wasmachine. Totaal niet logisch.
(..)een verbruiksmeting, dat doe je echt maar 1x keer en klaar dus heb je geen permanente oplossing nodig maar een energiemeter die je tijdelijk aansluit.
Ik vind het heel logisch dat het verbruik van mijn wasmachine elke keer wordt gemeten zodat mijn vriendin en ik een notificatie op onze telefoon krijgen als de was klaar is :) Bij non-smart wasmachines is dat op basis van het verbruik bepalen de meest logische manier.
Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat je vervolgens een uitgestelde start afstemt op het moment gedurende de dag dat het energietarief (dynamisch) laag is. Dat doe je op de machine zelf (bij de nieuwe duurste modellen van oa Bosch kan dat), niet via het stopcontact.
Die uitgestelde start kun je bij domme apparaten die verder gaan nadat de voeding hervat wordt dus lekker automatiseren. Bijvoorbeeld automatisch laten inschakelen op het moment dat de hoogste productie van je zonnepanelen is voorspeld. Scheelt weer handmatig die data opzoeken en de boel handmatig instellen op de machine. Mijn vaatwasser is daarnaast erg grof qua uitgestelde start (blokken van 3 uur), waardoor het vaak net niet lekker uitkomt: de machine start dan te vroeg of juist een paar uur te laat :P
tinus73 @Jazco2nd9 juli 2024 13:37
Hier gebeurt dat wel. Was machine zet je klaar op moment X en op moment Y wordt ie ingeschakeld wanneer er voldoende stroom is van de zonnepanelen.
Nu gaat dat nog een beetje primitief: ik zet alles klaar en de wasmachine wordt uitgeschakeld wanneer hij begint (eerste beetje water ingelaten) pas bij voldoende zon (of geprognotiseerd) gaat ie aan (met allerlei regels en voorwaarden. Hij zou ook weer (tijdelijk; niet te lang!) uit kunnen wanneer de zon weg is: dit is eigenlijk alleen bij verwarmen. Toekomst wil ik het starten door een zigbee fingerbot laten doen, dat is wat netter.
Ook even pauzeren bij 'impuls gebruik' zoals stofzuiger, waterkoker en koffie automaat; kan de wasmachine even uit.
Daarnaast wil ik (net zoals de keukenboiler) een vermogensdimmer tussen het verwarmingselement plaatsen zodat ik altijd zonnestroom gebruik. Als het goed is loopt het wasprogramma langer als het verwarmingselement minder vermogen levert; dus dat gaat goed. Reden: de 2000W van het verwarmingselement kan niet altijd door de zon geleverd worden. De dimmer levert dan zoveel zodat het verbruikt dan al het beschikbare energie van de zon.
Al met al zoveel mogelijk peak-shaving.
(PS ik denk dat een accu veel makkelijk is. Ook een hotfill optie zou interessant kunnen zijn, maar kosten een aanleg zijn best ingrijpend.)

[Reactie gewijzigd door tinus73 op 22 juli 2024 15:27]

RobertMe @Jazco2nd9 juli 2024 12:00
Wasmachine wellicht niet. Maar zie bv hierboven het opladen van de elektrische auto (wat je dan wilt doen als je veel stroom opwekt bv).
Of in de winter een elektrisch kacheltje (van 2kW) dat je schakelt op een "externe" temperatuur sensor.

En v.w.b. wasmachine zijn er in het Home Assistant topic ook al posts langs gekomen van in ieder geval slim inschakelen. Machine die het programma hervat als de stroom uit is geweest. En dan gewoon "onder spanning" de machine vullen en aan zetten. En vervolgens met een automation detecteren dat de machine gestart is en de stroom uitschakelen. Vervolgens op het moment dat de stroom goedkoop is / veel zelf wordt opgewekt de plug weer inschakelen. Dan ligt het ook maar net er aan hoe je "geprogrammeerd" hebt op welk moment de machine "aan is en uit moet wachtende op goedkope stroom". Nu zal een machine die start vaat een hoger verbruik hebben dat nog ver onder de duizend Watt ligt en te detecteren is (bv op basis van verbruik waterpomp of motor om de trommel te draaien, dat zal ook wel een tiental(len) Watts verbruiken en veel hoger zijn dan het standby verbruik).
Olaf van der Spek 9 juli 2024 09:14
Met wifi is dikwijls het goedkoopst, dan komen de modellen met ZigBee-verbinding en Z-Wave-stekkers zijn vaak het duurst.
Waarom is Wifi goedkoper? Is het qua hardware of software simpeler dan ZigBee?
AuteurWoutF Hoofdredacteur @Olaf van der Spek9 juli 2024 09:18
Ik speculeer hier, maar ik gok dat wifi-chips een stuk goedkoper zijn dan zigbee-chips en wifi-apparatuur hoeft niet gecertificeerd te worden.
Sissors @WoutF9 juli 2024 09:24
Lijkt mij dat beide evenveel gecertificeerd moeten worden, en in principe kan een Zigbee chip goedkoper gemaakt worden dan Wifi. Misschien gewoon schaalgrootte? Er worden meer met Wifi verkocht, omdat een ieder dat direct kan gebruiken, en bij Zigbee heb je meer nodig?
jctjepkema @Sissors9 juli 2024 09:41
Hij heeft het over certificering van de Zigbee Alliance, niet voor keuringen dat ze voldoen aan CE/EMC/etc. Volgens mij is dat ook het punt, moeten artikelen gekeurd worden door de Zigbee Alliance en is dat niet noodzakelijk voor WiFi.
Invisible_man @WoutF9 juli 2024 09:25
Ik heb zowel wifi, zwave als zigbee stekkers toegepast en in mijn beleving zijn Zwave stekkers inderdaad vaak duurder, maar wifi en zigbee ontlopen elkaar niet zo veel. Maar het is vaak al snel appels met peren vergelijken, bijvoorbeeld of een stekker wel of geen energiemeting heeft en wat de maximale stroom is die hij kan schakelen en wat de bouwkwaliteit is. Veel stekkers gaan bijvoorbeeld maar tot 10A terwijl je ook vaak zat toch echt wel de volle 16A wilt kunnen schakelen en ik heb een stapel oude zwave stekkers liggen die ik niet meer gebruik omdat die hun verbinding steeds kwijt raken.
Geim @Invisible_man9 juli 2024 16:58
Veel stekkers gaan bijvoorbeeld maar tot 10A terwijl je ook vaak zat toch echt wel de volle 16A wilt kunnen schakelen
Kun je eens een paar voorbeelden geven? Ik kan me niet zo snel iets (met een stekker) voor de geest halen waarbij ik 16 Ampere zou willen schakelen (da’s 3,6 kW).
Invisible_man @Geim9 juli 2024 19:18
Ik gebruik onder andere één om mijn oven te meten (niet zozeer om die te schakelen) en die trekt bij het voorverwarmen de volle 16A en in mijn garage schakel ik er een compressor mee die een stevige inschakelpiek heeft. Zet ik daar een 10A plug op, gaan die in al snel in de overload protection.
Geim @Invisible_man9 juli 2024 23:11
OK, thanks. In de garage kun je overwegen om een 230V relais te gaan schakelen met je slimme stekker. Ik heb ook een paar van die dingen en zou er (voor langere tijd) nog geen 10A door willen sturen, ook al hebben ze een rating van 16A (Ikea Tretakt).
dog4life @WoutF9 juli 2024 09:26
Volgens mij hoeft zigbee ook niet gecertificeerd te worden - Aqara zigbee apparatuur staat erom bekend dat ze zich niet aan de volledige zigbee specificaties houden. Zo raken ze nog wel eens het netwerk kwijt (degenen op batterij) en zijn ze bvb niet (zonder Aqara hub) 1 op 1 te pairen met elkaar (zodat er zonder tussenkomst van welke hub dan ook) directe interactie mogelijk is tussen twee devices. Zelfs aqara-aqara werkt niet.
Bij Hue kun je bvb een dimmer/switch aan een lamp koppelen, zodat je direct de lamp kunt dimmen.
Bij aqara moet de software via de hub (nodered/HA) het inkomende signaal van de switch interpreteren, en doorsturen naar bvb het stopcontact (ga aan/uit).
RobertMe @WoutF9 juli 2024 09:28
Uiteindelijk zullen beiden gecertificeerd moeten worden? Op zijn minst v.w.b. straling en dergelijke. En certificering v.w.b. Zigbee compatibiliteit weet ik niet of dat heel spannend / uitgebreid is. O.a. omdat je ook vaak merkt dat Zigbee apparaten net niet lekker compatible zijn (Tuya spul stond daar bekend om). En Zigbee AFAIK niet heel erg gestandaardiseerd is in de data die verzonden wordt, maar voornamelijk het protocol "door de lucht" is.

Daar tegenover staat dan weer dat Z-Wave (zoals onder andere de genoemde Fibaro gebruikt) extreem gestandaardiseerd is en ook elk apparaat gecertificeerd wordt door de Z-Wave Alliance. Dit betekent dat bv een tussenstekker van verschillende merken altijd dezelfde endpoints (/"data") heeft en een identiek bericht gestuurd kan worden naar bv een Fibaro tussenstekker of een Aeotec tussenstekker en ook hetzelfde gebeurt. En nieuwe / onbekende apparaten (/modellen) dus ook vaak gewoon werken omdat het protocol en de data/endpoints zo gestandaardiseerd en strict zijn in alles.
AJediIAm @WoutF9 juli 2024 11:21
Z-wave chips zijn feitelijk een monopolie van SiLabs.
Tot voor kort waren ze de enige die z-wave chips mochten maken en de certificering van een apparaat met de z-wave chips is bovendien erg duur. Niet geheel onverwacht maakte deze strategie geen schijn van kans tegenover zigbee. Ondanks dat de kwaliteitscontrole van zigbee merkbaar minder strikt is zijn er meer dan genoeg goede implementaties voor een fractie van de prijs.

Aanbevolen bron: https://www.home-assistan...andard%20that%20is%20open.
RobertMe 9 juli 2024 09:21
Persoonlijk vind ik het toch altijd tricky om zomaar Chinees spul op 230V aan te sluiten. Ik heb wel redelijk wat Aqara spul in huis, maar dat zijn dus batterij gevoede apparaten (/sensoren).
Voor 230V spul heb ik dan toch liever iets dat ook echt aan Europese normen voldoet. Zo is het smart spul van de Lidl (Silvercrest) ook gewoon white label Tuya spul, maar van de Lidl is het als ik mij niet vergis wel gekeurd door de Duitse Tüv instantie. Waarbij het apparaat ook daadwerkelijk door Tüv gecontroleerd / gecertificeerd wordt, i.t.t. iets als een CE keurmerk waarbij de importeur zijn eigen vlees mag keuren (en je dus geen zekerheid hebt over of het uberhaupt gekeurd is, en als de fabrikant / importeur de "keuring" zelf doet zet ik ook mijn vraagtekens bij de kwaliteit daarvan).

Deze slimme inbouwstopcontacten hebben dus zeker mijn aandacht (toevallig vorige week door de Z2M lijst gescrolld hiervoor). Maar ik zou het toch liever zien van een bekend merk / officiëel/onafhankelijk gekeurd, of op zijn minst op basis van iemand die het apparaat eens geopend heeft en heeft "gecontroleerd" op degelijkheid (kwaliteit draden, soldeerverbindingen, ...).
Tristan @RobertMe9 juli 2024 09:28
Zie https://www.aqara.com/wp-content/uploads/2024/06/Wall-outlet-H2-EU_WP-P01D_EU-DECLARATION-OF-CONFORMITY_英语.pdf

https://www.aqara.com/eu/declaration-of-conformity/

[Reactie gewijzigd door Tristan op 22 juli 2024 15:27]

RobertMe @Tristan9 juli 2024 09:32
CE dus? "Wij, Aqara, melden dat dit product conform de richtlijnen is". Maar dat is dus niet onafhankelijk getest (zoals bv een Tüv keurmerk wel is).
Het zegt dus semi wel iets v.w.b. dat het CE keurmerk de echte is, en niet "China Export", maar het is nog steeds niet onafhankelijk.
Elminster @RobertMe9 juli 2024 10:42
"China Export" is een broodje aap verhaal.

Wikipedia: CE marking

Maar dat neemt niet weg dat bepaalde firma's het CE keurmerk plaatsen zonder eraan te voldoen.
zenlord @Elminster9 juli 2024 11:27
Maar dat neemt niet weg dat bepaalde firma's het CE keurmerk plaatsen zonder eraan te voldoen.
Dat hoeft niet altijd te kwader trouw te zijn - als je als bedrijf niet verplicht bent om iets extern te laten valideren, dan zullen veel bedrijven de extra kost en vertraging proberen vermijden. En dan krijg je interne specialisten die standaard-documenten moeten lezen en vervolgens intern moeten adviseren of het nieuwe product op de markt mag gebracht worden of niet...
Anderzijds is het zeker niet uit de lucht gegrepen dat er Chinese exporteurs zijn die hun 'golden batches' als stalen uitsturen naar potentiële importeurs om vervolgens producten te leveren die met iets minder liefde geproduceerd zijn.
loekf2 @RobertMe9 juli 2024 09:55
Ik zie wel de bekende IEC 61*** en 62*** standaarden (electrische veiligheid) op pagina 2, maar getest in China to te zien. Had daar liever TuV of Dekra gezien.

Maar dat is CE, de fabrikant geeft aan dat ze aan de standaarden voldoen met de bijbehorende verplichtingen.
ythehunter @Tristan9 juli 2024 09:53
Deze verklaring van conformiteit wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Schuim 9 juli 2024 09:11
Dit is in mijn ogen een waanzinnig tof product, voor als ik weer is een nieuwe woning heb, die ik compleet ga verspijkeren.
De WAF/PAF factor gaat extreem laag zijn als ik hier de opmerking ga maken dat ik even alle stopcontacten opnieuw wil gaan vervangen.

Maar nu ik er langer over nadenk.
Ik heb nog 2 stopcontacten met een tussenschakelaar die er eigenlijk voor zorgen dat er een meubel net te ruim van de muur af moet blijven staan. :Y) _/-\o_
MadMax12 @Schuim9 juli 2024 11:00
Dit is precies waarom ik deze H2 gekocht heb, uitgetest in het "oude" huis, in ons nieuwe huis gaan meerdere komen op de plekken waar ik deze graag wil.
Veel mooier weg te werken.

Enige nadeel is dat je alleen via de Aqara heb het ledje uit kan schakelen.
Nu snel de toevoeging voor Homey, dan wordt ik helemaal blij.
Vooralsnog prima product!
Hmmbob
9 juli 2024 09:10
Leuke quicktest. Ik kende het ding nog niet, maar ziet er interessant uit. Heb nog wel wat Sonoff S20 tussenstekkers in het zicht zitten die ik hiermee zou kunnen vervangen, toch een stuk subtieler.
zzzzap 9 juli 2024 09:17
Mooi spul. Ik zie op https://tweakers.net/pric...ra-wall-outlet-h2-eu.html dat ze in standaard 55mm x 55mm frames passen, dus dat betekent alleen de WCD's vervangen en niet ook nog eens de frames.
Tristan @zzzzap9 juli 2024 09:27
Dat is super nice!

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