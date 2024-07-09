Een van de nuttigere toepassingen van een smarthome is het in de gaten houden van je stroomverbruik. Sommige slimme apparaten geven hun gebruik zelf door, maar voor domme apparaten ben je dan vaak aangewezen op tussenstekkers. Die heb je letterlijk in vele soorten en maten; de goedkopere zijn wat log en dik, en de compactere zijn vaak wat duurder. Met wifi is dikwijls het goedkoopst, dan komen de modellen met ZigBee-verbinding en Z-Wave-stekkers zijn vaak het duurst.

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Niet alleen kun je met deze stekkers het stroomverbruik in de gaten houden, je kunt de stroomtoevoer ook beheren. Zo kun je sluipverbruik eenvoudig verminderen door apparaten ‘s nachts compleet uit te zetten. Ook kun je aan de hand van het vermogen dat een apparaat vraagt, bepaalde handelingen uitvoeren of berekeningen doen over tijd. Heeft je vaatwasser net langere tijd veel vermogen gevraagd en is dat meer dan vijf minuten teruggezakt naar minder dan 5 watt? Dan is hij waarschijnlijk klaar.

Slimme stekkers kunnen dus nuttig ingezet worden in een smarthome, maar ze maken je huis zeker niet mooier. Vooral bij wandcontactdozen die duidelijk in het zicht zitten, kan zo’n stekker een behoorlijke doorn in het oog zijn. Nu kun je, mits je inbouwdozen diep genoeg zijn, schakelmodules achter je wandcontactdoos plaatsen, maar eenvoudiger is er eentje kopen waar alle slimme functionaliteit al is ingebouwd. In deze korte review kijken we naar precies zo’n apparaat: de Aqara H2.

Let op: De Aqara H2 is een Type F-wandcontactdoos; deze zijn in Vlaanderen niet toegestaan. Daar moeten wcd's Type E met een aardepin gebruikt worden.

Onopvallend

Terwijl je een scala aan tussenstekkers kunt kopen, zijn slimme wandcontactdozen zeldzaam en ook nog eens duur. Fibaro heeft zijn Walli-lijn, waarbinnen je voor een Z-Wave-stopcontact zo’n 75 euro betaalt. Die hebben een behoorlijk modern ontwerp en daar moet je van houden. Binnen de Zigbee-wereld heb je een exemplaar van Niko voor iets meer dan 50 euro. Toen Aqara dus aankondigde zijn ZigBee-duit in het zakje te doen voor een adviesprijs van 39,95 euro, was mijn aandacht getrokken.

Wat als eerste opvalt, is dat de Aqara H2 … niet opvalt. Afgezien van een klein drukknopje met daarnaast een statusledje, dat gelukkig uit kan, lijkt het op een doodgewone wandcontactdoos. De afmetingen zijn compatibel met de System 55-standaard van schakelmateriaalboer Gira. Heb je dus al dubbele wandcontactdozen in die lijn, dan past deze binnen je huidige afdekraam. Andere merken verkopen soms tussenraampjes om het passend te maken; ik had die bijvoorbeeld nodig om de H2 in mijn Jung-ramen te laten passen. Er wordt een raam meegeleverd voor als de H2 losstaand wordt gebruikt. Met een diepte van 35mm moet hij in de meeste inbouwdozen passen.

Compatibliteit

Ik heb de H2 getest met zowel Home Assistant als Homey. Die laatste herkende hem als generiek Zigbee-apparaat, maar toonde op zich wel de juiste functionaliteit. De sensors bleken echter niet te updaten en ook het in- en uitschakelen werkte niet. Ook toen ik de Aqara-app binnen Homey installeerde, werd de H2 niet herkend. Het apparaat zal vast op korte termijn toegevoegd worden aan die app, maar op het moment van schrijven werkt het dus niet.

Home Assistant gaf een beter resultaat. Ik heb getest met zowel Zigbee2MQTT als het ingebouwde ZHA, en die eerste pakt de H2 direct goed op. Vanuit de smarthomesoftware is het mogelijk om het ingebouwde relais te schakelen en verschillende sensors uit te lezen, waaronder energie, vermogen, spanning en temperatuur. Ook kan de statusled uitgezet worden en het knopje gedeactiveerd worden. De sensors gaven netjes elke tien seconden data door en het in- en uitschakelen gebeurde zonder vertraging. Ter beveliging kan een maximumbelasting ingesteld worden. Als die overschreden wordt, schakelt het stopcontact zichzelf uit. Tot slot kun je kiezen wat er moet gebeuren na een stroomonderbreking en is er een charging protection-optie. Als deze is ingeschakeld, slaat het stopcontact af als de load onder een bepaald niveau zakt, in te stellen tussen 0 en 2 watt. Gaat je telefoon dus voor het slapen aan de lader en is hij vol, dan blijft hij niet de hele nacht druppelladen.

De ingebouwde ZigBee-ondersteuning van Home Assistant, ook wel bekend als 'zha', heeft meer moeite met de Aqara H2. Zo verschijnt er een dubbele schakelaar waarvan de bovenste niets doet. Althans, je kunt de H2 er niet vanuit de interface mee aan- of uitzetten. Schakel je echter met het fysieke knopje, dan schakelt de virtuele schakelaar wel mee. Daarnaast updatet de temperatuursensor niet en zijn de opties voor button lock en charging protection afwezig.

Net als bij Homey hebben we er goed vertrouwen in dat dit zichzelf op termijn oplost; er is geen technische reden dat het niet zou werken. ZigBee werkt met profielen per apparaat en de Zigbee2MQTT-community was duidelijk het snelst met het maken van een profiel.

Conclusie

De Aqara H2 ziet er onaanstootgevend uit, heeft een mooie featureset en is relatief scherp geprijsd. Heb je de intentie om al je stopcontacten door H2’s te vervangen, dan kijk je alsnog tegen een enorme investering aan. Voor stekkers die niet in het zicht zitten, zou ik altijd voor een goedkopere tussenstekker gaan. Heb je echter apparaten op zichtbare plekken ingeplugd zitten waarvan je het stroomgebruik wil regelen of de mogelijkheid wil hebben om ze op afstand in en uit te schakelen, dan is de Aqara H2 daarvoor een nette oplossing.