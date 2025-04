Tweakers trakteert - Dag 5: nostalgie

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom trakteren we. We zijn volop aan het aftellen naar onze verjaardag op 30 september, en om dit te vieren, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze viering op de voet volgen via de adventskalender hieronder.

We schrijven niet voor niets 'nostalgie'. Ter ere van ons jubileum heeft Arnoud Wokke drie veteranen van Tweakers geïnterviewd die de hele geschiedenis of op zijn minst vrijwel de hele geschiedenis van Tweakers hebben meegemaakt. Het gaat om oprichter Femme Taken, bofh Kees Hoekzema en lead developer Arjen van der Meijden, alle drie na al die jaren nog steeds werkzaam voor Tweakers. Je leest het hele interview hier.

De rommella van Kees en de goed gerepresenteerde Henk-casebadges op de Tweakers-server

De Henk-casebadge

Win een van de twintig authentieke Henk-casebadges uit begin 2000

Je kon tot en met 30 september 2023 aan deze actie meedoen. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen via dm.