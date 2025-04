Elk jaar zijn er wel een paar televisies om naar uit te kijken, met elk hun eigen allure. Zo kwam Samsung dit jaar met een echt lichtkanon, de QLED QN95B, en de vernieuwende S95B met een QD-oledpaneel. Sony heeft de chique uitvoering daarvan, de A95K-QD-oled, en natuurlijk mogen ook de nieuwe LG C2- en G2-modellen niet ontbreken in het lijstje met tv's waar we naar uitkeken. Een kleiner televisiemerk dat ook altijd interessant is, is Panasonic, die met zijn high-end modellen altijd hoge ogen gooit bij beeldpuristen.

Ondanks het nuchtere design trekt de Panasonic TX-55LZW2004 de aandacht als je hem ziet staan. Dat komt vooral door de soundbar, die zowel in hoogte als dikte flinke invloed heeft op het formaat van de televisie. Aan de voorkant ziet de LZW2004 er netjes uit, maar als je de tv van opzij bekijkt, zie je dat het speakersysteem de tv behoorlijk dik maakt. Het gaat dus een belangrijke factor worden om erachter te komen of die grotere diepte in de praktijk gerechtvaardigd is.

De Panasonic LZW2004-series is verkrijgbaar in 55, 65 en 77 inch. Die laatste maat is nieuw dit jaar, de voorgaande 2000-modellen van Panasonic waren alleen in 55 en 65 inch te koop. Panasonic gebruikt ook voor deze nieuwe televisie 'normale' woledpanelen van LG, al gaat het wel om de nieuwste OLED.EX-modellen. Tot nu toe wist Panasonic door (extra) koeling en de manier waarop het de panelen in de 2000-serie aanstuurde altijd de hoogste helderheidsscores te noteren van alle oledtelevisies. Het is interessant om te zien of dat dit jaar weer lukt, want we weten inmiddels dat de QD-oledtelevisies van Samsung en Sony de meeste gebruikelijke oleds op dit punt met gemak voorbij streven.

Die Samsung S95B is daarbij ook nog eens betaalbaar, iets wat we van de nieuwe LZW2004 helaas niet kunnen zeggen. Op dit moment vinden we de televisies nog niet in de Pricewatch terug, maar bij (buitenlandse) webwinkels die de tv's al wel in de prijslijsten hebben staan, zien we prijzen die uiteenlopen van net geen 2900 euro voor de 55"-versie tot ongeveer 5400 euro voor de 77"-variant.

In deze review kijken we of deze televisie, met deze prijsstelling, bestaansrecht heeft in dit nieuwe landschap en welke afwegingen je kunt maken in je keuze tussen een tv met de nieuwe QD-oledtechnologie of de beproefde woledtechniek.