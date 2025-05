Dev Summit 2024: serieus aan de slag met generatieve AI

Begin december is het zover: dan vindt de Developer Summit 2024 plaats. Op 4 december opent de Fabrique in Utrecht opnieuw zijn deuren voor een dag vol keynotes, workshops en masterclasses. Met vijf tracks in uiteenlopende disciplines - backend, frontend, devops, privacy & security, en AI - is er voor ieder wat wils. Techexpert, trainer en opstomend YouTube-talent Thomas Janssen verzorgt de workshop ‘Hoe bouw ik een RAG’.

Thomas’ interesse in techniek begon al op jonge leeftijd, toen hij zichzelf leerde om te programmeren in HTML, PHP en andere talen. Hoewel hij oorspronkelijk elektrotechniek, commerciële economie en uiteindelijk information management studeerde, bleek zijn ware passie toch altijd bij IT en software te liggen. In de loop der jaren heeft hij zich steeds verder in diverse automatiseringstechnieken gespecialiseerd.

Tom's Tech Academy

In 2019 richtte hij een YouTube-kanaal op: Tom’s Tech Academy. “Dit kanaal begon tijdens de coronapandemie, toen ik mijn energie wilde steken in het helpen van mensen bij het ontwikkelen van nieuwe skills. Er was weinig vraag naar trainingen en ik vond het leuk om kennis door te geven. Door het bescheiden succes van mijn kanaal en de vraag naar aanvullende kennis, ben ik het maken van video’s gaan combineren met trainingsmogelijkheden. Dat bevalt prima.”

Thomas merkte al snel dat bepaalde onderwerpen beter aanslaan bij zijn publiek. Aanvankelijk maakte hij vooral video's over rpa (robotic process automation), een nichemarkt waarin hij minder concurrentie had. Hoewel deze video's hem bekendheid gaven, bleek de doelgroep beperkt te zijn. Toen hij begon met het delen van content over Python en web scraping, zag hij direct een toename in populariteit. “Ik heb inmiddels geleerd dat je als maker niet je publiek kiest; het publiek kiest jou.”

“Toen ik begon met het delen van content vroeg ik me af of ik ooit nog een training zou verkopen”, aldus Thomas. Het liep anders: door de groei van zijn YouTube-kanaal weten steeds meer bedrijven hem te vinden voor trainingen. Ze maken kennis met hem via YouTube, dus ze zijn al bekend met zijn manier van lesgeven. Begin 2024 neemt hij een belangrijke beslissing: hij maakt van zijn YouTube-kanaal een bedrijf, helemaal gericht op het geven van trainingen, en stopt met andere activiteiten, zoals IT-consulting.

Diverse cursisten: jong en oud

Door de groei van zijn YouTube-kanaal en de opkomst van nieuwe technologieën, zag Thomas zijn werkveld sterk veranderen. Waar hij aanvankelijk voornamelijk door bedrijven werd ingehuurd om trainingen te geven, heeft hij inmiddels een divers klantenbestand opgebouwd. Dit varieert van grote corporates tot IT-professionals en zelfs particulieren die hun kennis willen uitbreiden. Vaak geeft hij trainingen binnen afdelingen die specifiek gericht zijn op automatisering, zoals IT en business operations. Zo gaf hij recent een training over testautomatisering, gericht op efficiënter testen met behulp van automatiseringstechnieken.

Wat Thomas opvalt, is dat verschillende generaties en functiegroepen heel anders leren. Oudere cursisten geven vaak de voorkeur aan traditionele leermethodes, zoals boeken. “Maar,” zegt Thomas, “boeken verouderen snel in deze sector. "Over drie maanden is een tool alweer geüpdatet, en dan kan het boek de prullenbak in.” Jongeren daarentegen willen vaak snel aan de slag en zoeken aanvullende uitleg via YouTube-video’s of online tutorials. Thomas merkt dat de combinatie van theoretische uitleg en hands-on sessies voor beide groepen goed werkt. Daarnaast ziet hij dat sommige cursisten, vooral degenen die al een programmeerachtergrond hebben, nieuwe tools snel oppikken. Voor hen draait de training vaak meer om best practices en duurzame bouwmethoden.

Rag: poor man’s AI?

Op de Tweakers Dev Summit 2024 zal Thomas een workshop geven over rag-tools (retrieval-augmented generation). Volgens hem is er momenteel veel hype rondom kunstmatige intelligentie, vooral door tools zoals ChatGPT en Copilot. Hij merkt echter dat deze technologieën vaak verkeerd worden begrepen en gebruikt. “Veel mensen gebruiken ze als een zoekmachine, en dat kan prima zijn. Maar bedrijven die echt profijt willen hebben van AI, moeten leren hoe ze hun eigen data effectief inzetten met deze tools”, legt hij uit.

Veel organisaties hebben moeite om AI in hun bedrijfsprocessen te integreren, omdat ze niet weten hoe ze de modellen effectief kunnen trainen of hoe ze deze kunnen laten werken met hun eigen gegevens. Zelf een AI-model trainen is voor veel bedrijven geen optie vanwege de hoge kosten en complexiteit. Hier komt rag in beeld, wat Thomas knipogend beschrijft als de 'poor man’s AI'. Het maakt gebruik van bestaande grote taalmodellen, maar voegt een slimme laag toe die deze modellen kan koppelen aan bedrijfsspecifieke data. Daardoor kan AI meer relevante antwoorden geven, zonder dat het een volledig nieuw model hoeft te trainen.

Thomas: “Het probleem met taalmodellen is dat ze een keer getraind worden op publieke data. Als er daarna nieuwe inzichten zijn, weten deze modellen dat niet meteen. En heel veel data is natuurlijk helemaal niet publiek, zoals specifieke bedrijfsdata.”

“Stel, iemand vraagt een AI-model naar de prestaties van een bepaald bedrijf in het afgelopen kwartaal”, vervolgt hij. “In plaats van alleen algemene kennis te gebruiken, zoekt rag eerst in een database naar relevante informatie over dit bedrijf. Op basis van die gegevens selecteert het model enkele bronnen die semantisch overeenkomen met de vraag. Vervolgens wordt de vraag opnieuw aangeboden aan het AI-model, maar nu met deze specifieke informatie, waardoor het een nauwkeuriger antwoord kan geven. Als de beschikbare gegevens geen antwoord bieden, zal het AI-model simpelweg aangeven dat het geen passend antwoord heeft, wat zorgt voor meer betrouwbaarheid en transparantie. En de database kan regelmatig worden geüpdatet, bijvoorbeeld bij het uitkomen van nieuwe kwartaalcijfers.”

Thomas benadrukt dat deze manier van werken voorkomt dat AI verkeerde of verouderde informatie gebruikt die het tijdens zijn training op het internet heeft gevonden. Hierdoor krijg je een scheiding tussen de verschillende bronnen die het model gebruikt. Thomas: “Modellen hebben de menselijke taal geleerd door te trainingen op informatie van internet. Het is prima dat die data niet altijd correct is, dat maakt voor dit doel niet uit. Met rag leren we AI om die data als het ware uit te zetten, en bepalen wij de bronnen die het gebruikt.”

Bij een mens werkt dit net zo. Wij leren ook taal op basis van alle bronnen die we zien. Maar dat wil niet zeggen dat we het met al die bronnen eens zijn. Dit maakt het mogelijk om betrouwbare en gerichte antwoorden te krijgen.

Wat hebben deelnemers nodig voor de workshop ‘Hoe bouw ik een RAG?’

Met zijn ervaring en enthousiasme wil Thomas tijdens de Dev Summit deelnemers laten zien hoe technologieën als rag kunnen helpen om efficiënter te werken. Tijdens zijn workshop leren deelnemers niet alleen de theorie, maar gaan ze ook weg met een werkende rag-tool die ze zelf hebben gemaakt. De meerwaarde van het bijwonen van de workshop in vergelijking met het kijken naar een YouTube-filmpje is dan groot, aldus Thomas. “Op YouTube kan je prima een video bekijken over hoe je een rag-tool bouwt, maar in mijn workshop gaan deelnemers echt aan de slag met hun eigen data. Ze leren de techniek niet alleen begrijpen, maar ze bouwen ook zelf iets dat ze mee naar huis kunnen nemen.”

Deelnemers moeten wel rekening houden met een aantal ‘harde’ eisen. Ze moeten:

Python op hun laptop hebben staan,

Beschikken over een codeeromgeving zoals VS Code

De mogelijkheid hebben om libraries te installeren via pip

Voor degenen die dit niet kunnen installeren, bijvoorbeeld vanwege beperkingen op bedrijfsapparatuur, is er de mogelijkheid om Python in de cloud uit te voeren via Replit.

Het sterke punt van deze workshop is de hands-on aanpak, waarbij deelnemers actief aan de slag gaan en vragen kunnen stellen. Dit directe contact zorgt ervoor dat zij eventuele hindernissen direct kunnen tackelen, iets wat bij het kijken van een video niet mogelijk is. “Bij een fysieke workshop kunnen mensen meteen vragen stellen, hun code laten zien en feedback krijgen. Dat maakt het leerproces niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker,” aldus Thomas.

Inspirerend en toepasbaar

Thomas’ enthousiasme en toegankelijkheid maken hem niet alleen tot een populaire YouTuber, maar ook een veelgevraagde trainer die zijn cursisten weet te inspireren. Zijn verhaal laat zien hoe de combinatie van een passie voor technologie en de juiste vaardigheden kan leiden tot succes, zowel online als in de echte wereld. “Mensen willen niet alleen maar droge kennis; ze willen verbinding maken en geïnspireerd worden,” zegt hij. Met zijn aankomende workshop op de Tweakers Dev Summit lijkt hij dat ook te gaan bieden: een praktische, leerzame en inspirerende ervaring die veel verder gaat dan het kijken naar een schermpje.

