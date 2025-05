Wat vinden tweakers van de Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6?

Vijf leden van de Tweakers-community hebben onlangs in een testpanel de twee foldables van Samsung getest: de nieuwe Galaxy Z Flip6 en de Galaxy Z Fold6. Daarbij hebben de testers vooral gelet op de vorm- en de vouwfactor, accuduur, schermkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. In dit artikel lees je over hun belangrijkste bevindingen.

Met de Samsung Galaxy Z Flip6 en Fold6 bouwt het techbedrijf gestaag verder op de basis die door hun voorgangers is gelegd. De Z Flip6 wordt omschreven als compact en stijlvol, met verbeteringen op het het gebied van onder meer duurzaamheid en software. De Z Fold6 biedt nog altijd een tabletachtige ervaring, waarbij hij weer net wat dunner en lichter is dan de Z Fold 5. Welk plus- en minpunten de testers zijn opgevallen, lees je in het artikel.

Nu even geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de bevindingen van het testpanel? Hieronder hebben we een handige recapvideo voor je klaargezet waarin Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de community voor je samenvat. Wil je toch meer achtergrondinformatie en ben je nieuwsgierig naar de gebruikerservaringen? Lees dan vooral verder.

De Samsung Galaxy Z Flip6

Drie testers zijn met Galaxy Z Flip6 aan de gang gegaan. Dat heeft geresulteerd in twee keer een vijfsterren- en een keer een viersterrenwaardering.

StefandeGroot heeft de Samsung Galaxy Z Flip6 twee weken getest. Hij meldt dat hij normaal de Fairphone 5 gebruikt en eerder ook Samsung-telefoons heeft gehad. Het concept van een vouwtelefoon vond hij interessant om een uit te proberen. Het design van de Z Flip 6 valt hem in positieve zin op, vooral zonder hoesje. De reviewer raadt echter wel een beschermhoes aan, omdat de telefoon kwetsbaar kan aanvoelen.

Tester asaki waardeert de terugkeer van de clamshell-telefoonstijl. Het was voor hem in het begin vreemd om de Flip6 open en dicht te klappen, maar na verloop van tijd voelde het solide aan. Wel merkt hij op dat het met twee handen moet gebeuren, wat onhandig kan zijn. Hij prijst de bouwkwaliteit en het feit dat het buigbare deel goed is opgeborgen. Het scherm is prachtig, met een hoge refreshrate en goed contrast, zelfs in zonlicht. Volgens StefandeGroot stoort de vouw niet, behalve bij bepaalde typen lichtinval waarbij het scherm meer lijkt te spiegelen. Het scherm vindt hij vrij lang en smal, wat soms een nadeel kan zijn, maar de verversingssnelheid van 120Hz en de toegepaste amoledtechnologie maken het toestel prettig in gebruik.

Tester Adinias beschrijft dat het externe scherm diverse mogelijkheden biedt, zoals notificaties weergeven en berichten beantwoorden zonder de telefoon te openen. Dat vindt hij handig. Ook kan de externe camera als selfiecamera worden gebruikt worden. Verder kunnen enkele instellingen en widgets direct op het tweede scherm worden bediend, maar Adinias vindt het aantal beschikbare widgets wat beperkt. Hij hoopt dat dit verder wordt doorontwikkeld, maar “het externe display biedt voldoende essentiële functies om bruikbaar te zijn.”

Asaki is positief over de accuduur. De tester omschrijft zichzelf als een veeleisende gebruiker, met veel e-mails, WhatsApp-berichten en conference calls. Hij is positief verrast dat de batterij een hele dag meegaat, zelfs met veel aangesloten apparaten zoals draadloze oordopjes en een smartwatch. Hij merkt echter wel op dat de telefoon bij intensief gebruik warm kan worden: “Zeker bij Android Auto kan het toestel echt heet worden, ik klap het dan open om het wat te koelen.”

Uiteraard zijn de nodige foto’s gemaakt met de telefoon. De camera’s van de Z Flip6 bevallen Adinias goed. Het flipmechanisme maakt het mogelijk om de telefoon deels dicht te klappen en ergens op neer te zetten, wat zorgt voor meer stabiliteit bij het maken van foto’s en video’s. Wel mist deze tester een zoomlens, waardoor ingezoomde beelden soms onscherp zijn. Desondanks is hij tevreden over de algehele fotokwaliteit, inclusief de groothoek- en nachtmodusfoto’s.

Asaki laat een positiever geluid over de zoomlens horen. Hij vindt de camera’s niet onderdoen voor die van de Pixel 8, met goede belichting en kleur. “En de zoom is indrukwekkend. Het toestel maakt ook op x10 nog goede foto’s.”

Over de prijsstelling zit het testpanel niet helemaal op een lijn. StefandeGroot: “Qua specificaties is de Z Flip6 een hele goede telefoon. En de vormfactor met het flipmechanisme maken het geen goedkoop toestel, dus daar mag wel een prijskaartje aan hangen. Zelf zou ik het er echter niet voor over hebben.” Adinias vindt de Galaxy Z Flip6 echter zeer aantrekkelijk geprijsd “en een stuk toegankelijker in aanschaf dan bijvoorbeeld de Z Fold”.

De Samsung Galaxy Z Fold6

De Z Fold6 is door twee testers onder handen genomen, Beide geven deze vouwbare smartphone die kan transformeren in een (mini)tablet vier sterren. Voor Tweaker John Milton was het de eerste ervaring met een opvouwbare smartphone. De tester vergelijkt hem met zijn eerdere Apple- en OnePlus-toestellen. Hij is onder de indruk van het strakke design en noemt het een ‘premium toestel’ dat stevig en goed afgewerkt aanvoelt. Hij prijst ook het scharnier: “Dichtgevouwen ziet de telefoon er premium uit, en het uitvouwen voelt solide en soepel.”

PhoDB prijst het nieuwe hoekige ontwerp dat het toestel een moderne en premium uitstraling geeft. “Ik vind het er prachtig uitzien.” Het toestel klapt nu volledig plat dicht, wat een groot voordeel is ten opzichte van eerdere modellen, vindt de tester.

Het opvouwbare scherm is een ‘noviteit’ voor tester John Milton. Het biedt voordelen voor multitasking, maar de tester merkt dat voor mediaconsumptie - zoals het bekijken van video’s - de winst beperkt is vanwege zwarte balken: “Ik zag weinig meerwaarde ten opzichte van mijn huidige telefoon.” PhoDB is zeer te spreken over de helderheid van 2600 nits, vooral in buitenomstandigheden. Verder is hij onder de indruk van de bouwkwaliteit. “Tot nu toe geen krasjes te vinden op het buitenste scherm.” De reviewer is ook tevreden over de productiviteitsvoordelen van het grote scherm, zoals voor het bewerken van Google Sheets en mediaconsumptie. De vouw is echter wel nog steeds zichtbaar: "De vouw, die zie je nog steeds na zes generaties."

De camera’s zijn nagenoeg identiek aan die van de Fold4, maar bieden volgens PhoDB goede prestaties: “Onder goede lichtomstandigheden maakt deze telefoon prima foto’s.” Hij wijst erop dat de 50-megapixelmodus niet standaard is geselecteerd; gebruikers moeten hem zelf instellen.

Kijken we de naar de accuduur, dan is John Milton aangenaam verrast. De accu gaat langer mee dan hij had verwacht: “De accuduur viel me absoluut mee; met normaal gebruik heb ik de telefoon niet leeg gekregen op een dag.” Hij merkt wel op dat zijn iPhone 14 Pro Max iets langer meegaat. Ook PhoDB is enthousiast over de accuduur. Op een enkele acculading kan het toestel een volledige werkdag werken, zelfs bij intensief gebruik. “Na een dag vol mediagebruik bleef er aan het einde van de avond nog 44 procent over.”

Rest nog de aanschafprijs. De hoogte daarvan wordt gezien als een struikelblok, vooral omdat de upgrade ten opzichte van de Fold 4 niet zo groot is, vindt PhoDB. Ook John Milton vindt dat het toestel een forse investering vergt, maar hij erkent wel dat je waar krijgt voor je geld: “Een hele rappe, premium telefoon met heel veel - mooi - scherm voor je geld.” Zijn enige zorg blijft de duurzaamheid van het scharnier op de lange termijn, iets dat volgens hem de prijs-kwaliteitverhouding bepaalt.

Conclusie

Beide telefoons vallen in de smaak bij het testpanel, waarbij bij de Fold6 overheerst dat vooral nieuwkomers de meeste waar voor hun geld krijgen. De consensus bij de Flip6 is dat Samsung een innovatieve en aantrekkelijk compacte telefoon aflevert, met goede displays en een degelijke batterijduur.

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Galaxy Z Flip6 en de Galaxy Z Fold6 op je gemak teruglezen, dan kan dat natuurlijk. De reviews van de Z Flip6 lees je hier terug. De testverslagen van de Z Fold6 kun je hier teruglezen. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat in de comments onder dit artikel, of in het forum.