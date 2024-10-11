Door Tweakers Pricewatch

Feedback • 11-10-2024 10:00 27

Dit zijn de beste deals van deze week

11-10-2024 • 10:00

27

Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren, omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.

Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.

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Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op zoek naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.

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Reacties (27)

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MazeWing 11 oktober 2024 10:10
@BenOK Fijn dat er nu, in tegenstelling tot vorige week, WEL wordt vermeld waarom men een bepaald product heeft gekozen!

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 11 oktober 2024 10:10]

WouterdR Manager Pricewatch @MazeWing11 oktober 2024 10:47
Fijn om te horen, mocht je meer feedback hebben dan horen we het natuurlijk graag zodat we elke week verbetering kunnen laten zien.
Room42 @WouterdR11 oktober 2024 11:23
Voor mij was het handig geweest om hier ook even te vermelden dat het om een soundbar gaat. Natuurlijk door doorklikken ook wel gevonden, maar toch. :)
Gratis Sony HT-S2000 ter waarde van 349 euro
Glaanie Pricewatch Content @Room4211 oktober 2024 13:08
Past er nog precies bij, zojuist aangepast :)
Only 11 oktober 2024 10:24
Als je de soundbar van de TV eraf haalt is hij nog steeds duurder dan bijv. een C4 (laat staan een C3) en dan zit je ook nog met een soundbar die je waarschijnlijk niet perse wil..
Ik snap niet helemaal waarom dit zo'n beste deal zou moeten zijn..
s0ulmaster @Only11 oktober 2024 10:57
Omdat er wellicht mensen liever een sony hebben dan een LG, of wel toevallig op zoek zijn naar een soundbar of 300 andere redenen?
Only @s0ulmaster11 oktober 2024 11:46
Je moet wel heel specifiek op zoek zijn naar dan en deze tv en soundbar combi, maar een goede deal zou ik het dan nog steeds niet willen noemen, laat staan de " beste deal ".
s0ulmaster @Only11 oktober 2024 11:52
Ja eens. Bdn zelf okk praktischer ingesteld en zou het ook niet snel als beate deal bestempelen.
yatogami28 @Only11 oktober 2024 15:55
Omdat er bewuste redenen zijn waarom mensen liever een Sony OLED tv hebben ipv een LG. En als je dit dan voor een prijs van 1500 euro krijgt in combinatie met een soundbar dan is het zeker een koopje, aangezien de Sony tvs algemeen duurder zijn dan de LG's.
Only @yatogami2811 oktober 2024 16:19
Je brengt het leuk, maar het is gewoon geen goede deal. Hij is overigens geen 1500 maar 1699, terwijl de directe concurrent van vorig jaar voor 1050 te koop is, trek je daar de toegekende waarde van de soundbar vanaf is hij gewoon nog steeds te duur (300 meer), precies wat een jaar geleden bij introductie ook al het probleem was:
De A80L doet helemaal niets fout en biedt prima beeldweergave met, na wat tweaken, nauwkeurige kleuren en prima motionhandling. Wat helderheid betreft blijft de A80L alleen wat achter bij oledtelevisies van de concurrentie, terwijl Sony wat prijs betreft ver boven concurrenten als de LG C3 zit. Daardoor is het lastig de A80L als aanrader te bestempelen.
Persoonlijk heb ik WebOS van LG ook hoger zitten dan de Google TV die op de Sony zit..
Maargoed, het is dan maar wat je als " beste deal " beschouwd he.
yatogami28 @Only11 oktober 2024 22:43
Je mag hierbij wel meenemen dat de image processing en upscalen van Sony vaak beter werkt en Google tv een beter aanbod heeft qua apps. Dus mocht je het gebruiken voor content waar dit belangrijk is dan zeker aan te reden.
Accretion 11 oktober 2024 10:24
55" voor €1700,- is toch ook weer geen heel goede deal?
Voor 1200,- heb je een TV die net zo fijn (zelfs beter) is, dat lijkt mij een betere deal...

Het is een beetje zoals mijn vriendin die een jurkje koopt van €100,- omdat dat inclusief '50% korting' was, terwijl andere, vergelijkbare jurkjes maar ~€80,- kosten.

Je krijgt een soundbar, die als je de reviews leest is die qua reviews suboptimaal is*, maar betaalt wel 400eu extra voor de TV. Ook feit dat je niet kan kiezen voor €349,- euro korting, geeft aan dat die soundbar zeker niet echt zo veel waard is / ze je echt niet zoveel gunnen.

*'filmgeluid' niet best, gaat hij niet automatisch aan, is de bas slecht, geen WiFi (voor Airplay/Spotify) en heeft hij maar 1 hdmi aansluiting.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 11 oktober 2024 10:40]

The Zep Man @Accretion11 oktober 2024 10:43
Extra's bij een product leveren kan een goede deal zijn als een persoon behoefte heeft aan die specifieke extra's.

Simpelweg een lage prijs voor een bestaand product maakt een goede deal voor iedereen die dat product wil hebben. Hierom lijkt het mij dat het noemen van de beste deals richting een brede groep zich met name op dit moet richten.

Dus inderdaad: minder extra sound bars, oortjes, hoezen, ... en meer lage prijzen. :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 oktober 2024 11:49]

Accretion @The Zep Man11 oktober 2024 10:56
Als je kwalitatief beter en goedkoper uit bent met het kopen van een losse soundbar en vergelijkbare/betere TV, dan lijkt het mij lastig om te spreken van een 'goede deal'.

D'r wordt zelfs gesproken over 'De beste deals', dat lijkt mij met het gegeven voorbeeld lastig te argumenteren.

Daarnaast, zeker niet in de algemeenheid, als je het in zijn volledigheid zou formuleren wordt het meer zoiets als: "de beste deal voor de persoon die dit specifieke model TV in zijn huiskamer moet hebben (en geen vergelijkbare/betere) en daar graag een soundbar bij wil."

En als je je dat realiseert, is het eigenlijk gewoon een heel matige 'deal'.
The Zep Man @Accretion11 oktober 2024 10:59
Als je kwalitatief beter en goedkoper uit bent met het kopen van een losse soundbar en vergelijkbare/betere TV, dan lijkt het mij lastig om te spreken van een 'goede deal'.
Eens. Daarom spreek ik over "kan". Dat er aan die kan veel voorwaarden zitten lijkt mij duidelijk. Om een citaat te pakken uit Star Wars:

"Mind tricks don't work on me. Only money."

;)
Accretion @The Zep Man11 oktober 2024 11:03
"Mind tricks don't work on me. Only money."
Ja precies, daarnaast, wellicht een soort placebo-deal.
Als de mensen maar denken dat het een goede deal is, halen ze er wellicht ook wel vreugde uit :)
henkbob 11 oktober 2024 10:12
De toevoeging van "Deal geselecteerd omdat" en de uitleg daarna maakt dit voor mij van meerwaarde, naast alle andere bronnen van wekelijkse deals.
Gipsy King 11 oktober 2024 10:27
NZXT heeft hun Relay Audio in de Promo staan tot eind october :
-30~40%

Headset :
uitvoering: NZXT Relay Headset Wit
uitvoering: NZXT Relay Headset Zwart

Speakers :
uitvoering: NZXT Relay Speakers Zwart
Merlijn_merlin 11 oktober 2024 10:36
One Pad 2 is helaas niet meer met gratis stylus te bestellen, daarmee vervalt het de aantrekkelijkheid van deal of de week
Glaanie Pricewatch Content @Merlijn_merlin11 oktober 2024 13:02
Dat was een behoorlijke bummer, het was een zeer mooie deal! Inmiddels hebben we iets anders gevonden, een goedgeprijsde Lenovo tablet. Het artikel is zojuist aangepast!
Accretion 11 oktober 2024 10:58
Hoe verschillen de deals van Alternate en Azerty van elkaar voor deze zelfde videokaart?
Of wat is de reden dat Azerty specifiek als directe link wordt toegevoegd?
dasiro 11 oktober 2024 13:29
"dit zijn" en "dit waren" de "beste" deals afhankelijk van waar je woont. Ik kan me nog altijd niet van de indruk ontdoen dat België genegeerd wordt en dit soort van "artikels" eerder is om referral-fees te krijgen zonder rekening te houden met de kwaliteit van het product tov zijn peers.
sunturion 11 oktober 2024 13:38
De Lenovo tab linkt naar de OnePlus pad 2. Ik vond het ar raar dat een 199 kostende tablet een snapdragon 8 had
sigio @sunturion11 oktober 2024 14:08
De titel link is zo te zien incorrect idd, ik had op de prijs link geklikt, die wijst wel naar de Lenovo.
Glaanie Pricewatch Content @sunturion11 oktober 2024 14:21
En ook @sigio, er stond eerst een ander aanbod, maar deze bleek rond het online gaan van dit artikel al te zijn verlopen. Alles aangepast, maar toch 1 linkje vergeten ... Linkje klopt weer :)
RRRobert 11 oktober 2024 14:04
Weet waar je aan begint als je die Lenovo tablet bij de MM bestelt. Niets ten nadele van Lenovo overigens, maar sinds april dit jaar 'scoort' deze winkelketen alleen nog negatieve reviews, waarbij de strekking opvallend vaak is, dat geadverteerde artikelen helemaal niet op voorraad blijken te zijn, of dat ze tijdens het verzendproces 'zoek' raken, en het tenslotte ook nog eens flink moeite kost om restitutie van het betaalde bedrag te krijgen.

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