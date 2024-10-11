Dit zijn de beste deals van deze week

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Scherpe prijs
- Deal geselecteerd omdat:
- Zeer scherp geprijsd voor deze specs
Cashback & Bundelaanbieding
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- 50 euro cashback
- Eén Ubisoft-game, waarbij je kan kiezen uit:
Optie 1: Prince of Persia: The Lost Crown
Optie 2: The Crew: Motorfest
Optie 3: Rainbow Six Siege: Year 9 Operator Edition
- Nu met Space Marine 2 en Unknown 9
- Dus in totaal drie games
- Tweakers Excellent Choice Award
Bundelaanbieding
- Deal geselecteerd omdat:
- Gratis Sony HT-S2000 soundbar ter waarde van 349 euro
- Reviews
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Samsung Galaxy Book5 NP750XHD-KB4NL
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Ultra HD OLED @ 120Hz (max. 120Hz) met 4K @ 120fps, ALLM, eARC, QMS, VRR
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Acer Predator Aethon 700 Keyboard
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eufy EufyCam S3 Pro 3 Pack + HomeBase 3
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