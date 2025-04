Lastminute Vakantie Gift Guide: welke gadgets voor je medetweakers raad je aan?

Het is kort dag, want de vakantie staat voor de deur, maar we wilden toch een Lastminute Gift Guide samenstellen, zodat je ook op vakantie, of gewoon thuis-op-vakantie natuurlijk, niet zonder je portie endorfine zit. Kortom: wat neem jij mee op vakantie en zouden al je medetweakers ook mee moeten nemen?

Net als in voorgaande jaren willen we al jullie suggesties verzamelen in een topic, dus niet onder deze .plan, zodat we het centraal houden. Daaruit kunnen wij dan weer putten voor de Gift Guide. Hierin kun je de suggesties van je medetweakers beoordelen met behulp van het duimpje rechts boven de forumberichten. Bij elk product vermelden we de nickname van de Tweaker die het heeft aangedragen. Wie zijn keuze duidelijk beargumenteert in een uitgeschreven stukje tekst, maakt meer kans om positief beoordeeld en dus genoemd te worden.

We houden een maximumbedrag van 150 euro aan, maar waarschijnlijk waarderen veel lezers het als er veel gadgets in de Guide komen die een stuk goedkoper zijn. Een andere eis is dat het product op het moment van publicatie online verkrijgbaar is. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit, al is dat laatste misschien minder handig met het oog op de vakantie die in sommige gevallen al begonnen is.

Om wat voor soort gadget het gaat, mag je zelf weten. Dingen die daadwerkelijk praktisch nut hebben of gewoon zo tof zijn dat je vindt dat al je medetweakers hiervan moeten weten. Ook boeken die interessant zijn voor de tweaker, mogen aangedragen worden.

Bijdragen kun je plaatsen in de vorm:

Naam van Product, URL naar Webshop Korte beschrijving/motivatie (max. 100 woorden)

Aangezien sommige vakanties al begonnen zijn, wil ik woendagavond het net voor het laatst ophalen. Daarna mag je natuurlijk nog dingen aanraden, maar gaan ze niet meer mee in de Gift Guide. Alvast dank voor jullie input.